Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

"La gente habla de cáncer y habla de muerte, pero hay que tener el diagnóstico y seguir el tratamiento, con los oncólogos, para salir adelante. La quimioterapia es vida. No es fácil desde lo emocional, pero con fe y la ayuda de la familia y los médicos, se sale adelante".

La frase que acaban de leer es de Juan Carlos Arias, manizaleño de 60 años, al que le siguen un tratamiento por un cáncer de páncreas metastásico. Él estaba, el pasado miércoles, en la sala Carlo Acutis de la Unidad Integral de Cancerología - Quimioterapia del SES Hospital Universitario de Caldas. Quiso dar un mensaje positivo de su proceso y la enfermedad.

Arias inició la quimio en junio, se mantiene optimista y mostrándole fortaleza a su familia. El día que se le entrevistó contaba con el apoyo de María Margarita Jiménez Gómez, su esposa, y de Santiago, su hijo de 15 años. Tienen otro de 30, Juan Felipe, pero este último vive en Bogotá, con su esposa (Natalia Cubides) e hija (Guadalupe).

"Pueden sentirse náuseas, que son controlables, pero hay que estar preparado para todo en la vida. Todo el personal se ha comportado a las mil maravillas, han estado pendientes de hasta el más mínimo detalle", expresó aún faltando algunas quimios, las que son quincenales y se le practicarán hasta diciembre.

Otro testimonio fue el de Juan Guillermo Sosa Giraldo, de 39 años. Asistió a un control, tras superar una leucemia mieloide aguda. Empezó el tratamiento en el 2019 y estuvo en este por casi año y medio, eso entre Medellín y Manizales. "Hoy llevo una vida normal", precisó.

Avances para mejorar

Ambas historias pueden avalar lo que Jorge Iván López Zuluaga, hematólogo y oncólogo de la institución, líder médico de la Unidad, repite sin duda: "El cáncer no es sinónimo de muerte. El diagnóstico o una metástasis no quiere decir que no haya opciones de tratamiento. ¡Siempre las hay!".

Él, que también es internista, geriatra y epidemiólogo, es el médico tratante de Arias, caso del que apuntó avances positivos. Contó que el paciente se ha comportado muy bien, con buena respuesta, ha ganado dos kilos de peso.

El profesional asegura que el buen pronóstico en este y otros casos se debe a los avances de la oncología como ciencia. Puntualizó que día a día se conocen desarrollos encaminados a mejorar la calidad de vida de los enfermos.

"Hoy por hoy estamos aplicando, entre otras cosas, tratamientos especializados con medicina de precisión, lo que no es más que profundizar en el diagnóstico, para hacer un detalle molecular exacto de los tumores, lo que permite mejores abordajes y resultados", subrayó (ver recuadro Los tratamientos comunes).

Añadió: "Conociendo molecularmente ese tumor, que tiene ese único paciente, existen tratamientos únicos para ese enemigo que es el cáncer. A eso lo llamamos terapia blanco, es tirar una bomba inteligente, al lugar exacto donde yo necesito que actúe, para minimizar la toxicidad y cambiar el pronóstico".

Esto lleva a que se tengan años de supervivencia libre de progresión, tiempo que transcurre desde el inicio del tratamiento hasta que la enfermedad vuelve y avanza, a pesar del tratamiento.

De la respuesta

Los pacientes con cáncer, mencionó López Zuluaga, les temen a los tratamientos, lo que desde la Unidad procuran evitar. Recalcó que siempre están en procura de lograr la respuesta completa (cuando no hay rastro) o llevarlo a ser sobreviviente de la enfermedad.

"La letalidad de la enfermedad, la muerte relacionada a esta condición, es cada vez menor. Pasó de ser una condición aguda, a una crónica, con la que el paciente puede vivir bien, no en condiciones lamentables".

La superviviencia que un paciente pueda lograr, explicó el médico, se determina por el órgano afectado y el estado clínico al momento del diagnóstico. Detalló que el cáncer tiene cuatro etapas: 1 y 2, a las que se llama tempranas; la 3, cuando la enfermedad está localmente avanzada, que está a punto de migrar a otro lado; y la 4, avanzada o metastásica, cuando el tumor ya tiene siembras en otros sitios.

"Los pacientes con metástasis ya hoy en día se dividen en dos grupos. Los oligometastásicos, es decir, que tienen pocas metástasis (menos de 5); o los polimetastásicos, aquellos que tienen 5 o más. Estos, al mismo tiempo, se subdividen en resecables o no resecables. Es decir, cuando las metástasis se pueden sacar o no. Ya se puede extraer el tumor primario y las metástasis en la misma intervención".

El médico insistió en que la enfermedad metastásica tampoco es igual al fin de todo. En la medida que el diagnóstico se haga en un momento más avanzado la respuesta será, eso sí, más baja.

"Es que existen las respuestas parciales, lo que tiene que ver con que el tumor baja de tamaño, no crece y no desaparece, eso ya es un beneficio clínico. Así el paciente mejora la calidad de vida, sus condiciones. Ahí ya pasa a ser una enfermedad crónica. Tienen qué ver las características del tumor, la genética del paciente, los tratamientos que se hagan o la suma de las intervenciones".

Concluyó: "Hay que romper los paradigmas de la toxicidad asociada a los tratamientos. Cada proceso es personalizado, las dosis son completamente distintas entre pacientes. Siempre se ajusta a la edad, al peso, a la talla, a la reserva funcional que tenga, a su estado funcional. Todo se ajusta a un plan de tratamiento; esto para maximizar los resultados y minimizar los efectos".

Tratamientos comunes

Fracasar en una terapia, llámese quimio, radio, braquiterapia o inmunoterapia, según Jorge Iván López Zuluaga, no significa que se falló en un caso. Advirtió que ahora se habla de líneas de tratamiento.

"Yo puedo combinar quimio o radioterapia, en lo que se busca matar las células con el medicamento y, al mismo tiempo, destruir su material genético. No es igual en todos los tumores, es para casos específicos. Todo depende de la fase de la enfermedad y de lo que se decida hacer".

López Zuluaga agregó: "En eso juega un papel fundamental la personalización del tratamiento. Hay que olvidar tantos mitos, no a todos se les cae el cabello, no todos tienen náuseas y vómitos, diarrea o terminan hospitalizados o muertos", resaltó el galeno.

El experto, natural de Chinchiná, describió los abordajes más comunes en cáncer:

- Quimioterapia

"Medicamentos que se toman o se ponen por la vena para atacar el cáncer. Es un término que han ligado mucho a la enfermedad, pero el solo hecho de que una persona se tome una pasta para un dolor de cabeza corriente, eso ya es quimioterapia".

- Inmunoterapia

"Suele ser inyectada. Es una tecnología que le enseña a las células de defensa nuestras, las que ya tenemos circulando, a reconocer al enemigo para destruirlo".

- Radioterapia

"Es dar radiación a ese tejido afectado. Es decir, emitir una serie de rayos ionizantes que no se ven, no se palpan, no huelen, directamente al tumor para dañar el ADN. Pasa que al estar dañado su material genético, no se reproduce. La radio no duele, no es quemar al paciente, ese pensamiento se tiene que eliminar".

- Braquiterapia

"Técnica por la que se coloca, cerca al tumor, una especie de cilindro (semillas o cápsulas) para que emita radiación localizada. La idea de eso es incrementar la dosis tóxica para la célula tumoral. Ahora, su mayor uso, es en el cáncer de cérvix. No es un tratamiento definitivo, es la consolidación. Suele pasar que se hace quimio, después radio y, por último, braquiterapia".

Equipo de trabajo

Junto a Jorge Iván López Zuluaga trabajan Jimmy Andrés Gallego Ramírez, cirujano especialista en trasplantes; Paula Andrea Gallego Sánchez y Germán Arango, ginecólogos oncólogos, y Walter Antonio Arboleda Ruiz, mastólogo. También los cirujanos Jorge Eduardo Buriticá Vélez, Andrés Villada Duque y Óscar Jaramillo Robledo. Paola Marcela Ruiz Ospina, como paliativista, y Fabio Antonio Galeano Ríos, como hematólogo clínico, enfocado a lo benigno. Apoyan Vanessa Suárez Echeverry, coordinadora de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), y Paola Ocampo, enfermera coordinadora de la Unidad de Oncología. En la dirección médica está Juan Felipe Valencia Ríos.

"Cada uno de estos profesionales son fundamentales en los distintos procesos que se llevan a cabo con los pacientes. Sería inviable tratar a una persona desde una sola área", precisó López Zuluaga.

Se unirían a este grupo de trabajo, según el profesional, otros especialistas que estarán a cargo de la Unidad de Radioterapia, que se construye desde junio del 2021 debajo del parqueadero de la institución de salud. Tienen planeado finalizar este 30 de agosto.

"Se pueden combinar estas técnicas (quimio, radio, braqui o inmunoterapia) o decidir solo implementar algunas. Es algo que se coordina con un grupo de profesionales que intervienen al paciente. Ahora se está hablando del manejo integral oncológico, lo que cubre todos los procesos del ciclo vital de la enfermedad. En esto hay un apoyo interdisciplinario": Jorge Iván López Zuluaga.

Del Búnker en el SES

Jimmy Alexánder Sánchez (foto) es el director de obra del proyecto Búnker SES (bajo el parqueadero), área en construcción en la que funcionará la Unidad de Radioterapia de la institución de salud. "Para lograr el espacio, se hizo una excavación inicial. Se extrajo un aproximado de 7.600 metros cúbicos de tierra, con el propósito que quedara a 6 mts 20 cms hacia abajo. Hubo que realizar un trabajo de adecuación y ya estamos en lo que se denomina obra blanca, los acabados", dijo Sánchez; mientras hablaba del gasto de unos 2.360 mts cúbicos de concreto y 220 toneladas de acero.

Se conoció que al final el lugar tendrá dos consultorios e igual número de áreas de radioterapia (inicialmente se habilitará una), una sala de espera, un espacio para braquiterapia y otro para tomografías. También cuentan baños y vestidores. Todo esto será dotado con equipos especializados.

Los constructores trabajan en la obra blanca.