Edwin no volverá a caminar, pero sueña con sus terapias

Henry Alberto Giraldo

LA PATRIA | Manzanares

La caída de un caballo, el pasado 15 de julio, dejó al pequeño Edwin Ocampo Morales con una lesión medular que le impide carminar. El accidente ocurrió en la vereda La Unión Bajo, de Manzanares, a hora y media de la localidad.

Su padre, Andrés, se mostró confundido por el futuro del menor que hoy tiene ocho años. Dijo que si bien ha contado con la ayuda de familiares y hasta de desconocidos, lo que más desea es que Asmet Salud EPS aumente el número de terapias para que el niño tenga una mejor calidad de vida.

"Eso fue a las 10:30 a.m. que me tocó recogerlo. De Ahí lo llevé a la casa, le hicimos una camilla, lo subí a la carretera y de ahí un cuñado -en carro- lo llevó hasta el hospital del pueblo. Lo remitieron a Manizales cerca de las 4:00 a.m. del otro día. El golpe en la espalda fue muy fuerte", subrayó.

En la ciudad intervinieron quirúrgicamente a Edwin, pero el daño ya estaba hecho. El 2 de agosto le dieron de alta y esta semana regresó, junto con su padre, a unos controles médicos. Al pequeño le pusieron unos tornillos en la columna que deben revisarse.

A Edwin hoy lo movilizan en una silla de ruedas de adulto que le donaron. Andrés está preocupado: "Trabajo en el campo y nuestra situación es difícil. Ahora no puedo hacerlo. La mamá está cuidando a un niño de un año que tenemos".

Andrés mencionó que el lunes, antes de volver a la capital de Caldas, interpuso una acción de tutela en cuanto al caso de su hijo. Especificó que no tiene los recursos para trasladar al infante a la ciudad para las terapias ordenadas (20) y que serían beneficiosas para la reducida movilidad de Edwin.

"La EPS no me cubre el traslado para las terapias ni mucho menos el dinero para hospedaje. Físicamente no tengo cómo traerlo a esos controles. Espero que la tutela falle a mi favor y que me colaboren, ya no sé qué más hacer", añadió.

Responde

Asmet Salud EPS respondió que al paciente le ordenaron unas terapias y que revisa si las pueden hacer en el Hospital San Antonio, para que le quede más cerca al usuario. Señaló que está a la espera de reunirse con Andrés para revisar la historia clínica del pequeño y aclarar qué tiene pendiente.

Ayudas

Edwin Ocampo requiere elementos de aseo, pañales y toallas húmedas, pues no controla algunas funciones corporales. Los interesados en apoyar la familia pueden comunicarse al 3212503319.