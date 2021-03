Dolores con el H. Santa Sofía

B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

Sin vacuna no hay práctica

“Regresan cuando estén vacunados”, dijo ayer el gerente del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahíta, al preguntarle porqué el sábado suspendió las rotaciones de los médicos internos de las universidades de Manizales y de Caldas. Manifestó que como entidad de salud no quiere correr riesgo por culpa de las universidades y aclaró que eso depende también del tiempo en el que se cargó la información, porque los que estaban en enero en el Hospital, ya están vacunados, solo faltan los que llegaron nuevos.

“Sé que a los de la U. de Caldas ya los vacunaron y faltaban unos poquitos de la de Manizales. No han entendido que un interno no es un empleado de Santa Sofía, es un estudiante que no tiene vínculo laboral”. Los estudiantes reclamaron por la demora después de conocer que a los internos en la Clínica Versalles y el SES Hospital de Caldas los vacunaron. El gerente de la Clínica Versalles, Orlando Ríos, indicó que el 5 de marzo vacunaron a los internos, tanto de la U. de Caldas, como de la de Manizales que hacen su rotación en dicho centro asistencial.

Sin servicios porque Coomeva no paga

Otra situación que toca a usuarios de Coomeva y a las finanzas del H. Santa Sofía explicó ayer el gerente y es que la EPS Coomeva le debe al centro asistencial $5 mil millones. Piedrahíta indicó que la EPS no les abona “ni un solo peso, desde hace tres años y tampoco tiene contrato vigente desde hace unos dos años”.

El gerente también reclamó porque pese a que se han reunido con la Procuraduría y la Supersalud para conciliar esas cuentas, hasta ahora Coomeva no ha pagado ni un solo peso. “Son tan abusivos que aún sin tener servicios en el departamento y en otras zonas del país, aprueban autorizaciones integrales para que a sus usuarios los atiendan en el H. Santa Sofía. Así engaña a la gente”.

Advirtió que denunciará a la EPS porque está dando autorización sin tener contrato con el hospital. El médico añadió que desde hace un año hay una orden judicial de un juez de la República que ordenó de inmediato ponerse al día en los pagos con el hospital. Por eso, advirtió que los abogados del San Sofía preparan una demanda penal contra los directivos de Coomeva porque incumplieron lo que ordenó un juez y por firmar autorizaciones sin tener contrato. LA PATRIA se comunicó con la EPS, pero al cierre de la edición no había enviado respuesta.

Aún no hay conclusiones

Respecto a la investigación sobre los supuestos colados que vacunaron en el Hospital Santa Sofía, el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, manifestó que la investigación va en curso y que la conclusión se le entrega a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que reporta a la Supersalud. Según Piedrahíta, en el hospital ya se hizo la depuración. “Ese organismo, la Corporación Cívica, hizo mucho ruido y acabo de recibir una respuesta a un derecho de petición donde ya se echa para atrás cuando le solicito los nombres para poder investigar y me dice que no me puede, porque quebrantaría la reserva”.

Para él, es curioso que hace 20 días no había reserva, pero ahora sí. “Hace ocho días estuvo aquí la Procuraduría investigando el caso y halló que no había ningún colado”. Sin embargo, el gerente de la Corporación Cívica, Camilo Vallejo, ratificó que

siguiendo el conducto regular la denuncia la interpuso ante la Secretaría de Salud de Manizales, que era la autoridad para investigar y ratificó que lo que pretendía el gerente del hospital era violar la reserva de la fuente de la Corporación siendo él el representante de la entidad investigada.

“Acabo de recibir la respuesta de la S. de Salud, que para mí no es satisfactoria, porque a pesar de estar priorizados, no entiendo por qué los vacunaron en la primera jornada. De los 19, hay 18 vacunados, entre ellos tres administrativos, los demás son especialistas, que no están en UCI, todos inscritos en la plataforma Pisis y priorizados en la primera línea de atención”. Con el fin de aclarar la investigación, la S. de Salud dijo en la respuesta a Vallejo que le solicitará al H. Santa Sofía o a quien

corresponda, para que dé cuenta de las razones que motivaron la priorización de la inscripción de ese personal.