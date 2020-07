Dolor de cabeza en tiempo de coronavirus

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

El dolor de cabeza es un síntoma frecuente en los pacientes que contraen la denominada neumonía de Wuhan, independientemente de la gravedad que alcancen, el grado de hospitalización que requieran o si el aislamiento lo cumplen en casa.

Así le sucedió a Víctor*, un ansermeño residente en Pereira, que desarrollo la enfermedad después de estar en contacto con alguien que la padeció. Primero tuvo tos, y a los cuatro días de tener este síntoma apareció el dolor de cabeza. Lo calificó como una puñalada en la misma.

"Era punzante, muy fuerte. Me duró casi cinco días. No encontraba tranquilidad, fueron días complicados, Una noche de esas pensé que me iba a morir. Tomaba pastillas para el dolor y no se me quitaba, cerraba los ojos y sentía que todo se movía a mi alrededor", detalló.

Jorge Iván Marín, coordinador médico de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Marcel y jefe del departamento de infectología de la misma entidad, habló sobre lo que ha visto que padecen los pacientes que tienen coronavirus.

"El dolor de cabeza en los pacientes con la covid-19 es fuerte. Se acompaña de otros síntomas como la tos, la dificultad para respirar y la diarrea. Generalmente se da en toda la cabeza y, por momentos, puede ubicarse en la parte frontal de la misma. Los pacientes lo describen de tipo punzante", especificó el galeno.

El médico dijo que se asocia a la ageusia, que es la pérdida del sentido del gusto: "Las cosas no saben, pero eso es transitorio. También se da la anosmia, que es la falta de olor, pero eso también suele pasar. No es dependiente el uno del otro".

Marín subrayó que dura, casi siempre, los tres primeros días de la enfermedad y que no se complica con otros síntomas como parálisis o alteración motora. Dijo que el 70% de los pacientes que ha manejado con coronavirus, han referido dolor de cabeza.

Desde lo neurológico

Juan Diego Jiménez Jaramillo, neurólogo clínico de la Universidad del Rosario y miembro del capítulo de dolor craneofacial de la Asociación Colombiana de Neurología, habló de esa relación dolor de cabeza-coronavirus.

"El dolor de cabeza siempre es una manifestación de que hay una enfermedad subyacente. Lo que pasa es que la mayoría de las veces son enfermedades primarias del sistema nervioso central, la más importante de todas la migraña. Pero hay un gran número de pacientes que tienen dolores de cabeza secundarios a infecciones virales y bacterianas".

El profesional aseguró que la covid-19 produce dolor de cabeza en cerca del 46% de los pacientes con la enfermedad. Indicó que este es inespecífico, pues se puede parecer a una migraña o a una cefalea por estrés.

"Cuando un paciente refiere dolor de cabeza, con esa sola sintomatología, no se puede saber si tiene coronavirus o tiene otra cosa. Ese dolor de cabeza no tiene predisposición por alguna edad, a cualquiera le puede dar. En ciertos pacientes llega a ser un síntoma único", agregó el experto.

El neurólogo mencionó que los pacientes que se contagian con coronavirus y desarrollan ese síntoma del dolor de cabeza, suelen ser migrañosos. Es decir, que sin la denominada neumonía de Wuhan padecen de migraña.

"Refieren que tienen un dolor de cabeza como la migraña que han tenido antes, pero que no les mejora con nada (analgésicos) de lo que están acostumbrados a tomar", reveló el experto.

Temor

El médico contó que dichos pacientes muchas veces consultan por dolor de cabeza, pero que por otras cosas que los galenos ven en el examen físico es que pueden decir que son sospechosos de coronavirus.

"Más si tienen tos, si han tenido contacto con un paciente con el virus. Ya uno les manda a hacer la prueba y se da cuenta que el dolor es asociado a la covid-19. El síntoma puede ser hasta una exacerbación de una migraña por el coronavirus".

Jiménez resaltó que hoy muchos pacientes tienen miedo de ir al médico, por lo que genera el acercarse a una institución de salud en este tiempo y por el pánico que hay de tener contacto con la gente que la tenga.

"Lo que estamos viendo es que los pacientes migrañosos, por ese susto que lleva a la ausencia de controles, les han empeorado los dolores de cabeza. Es importante que asistan a sus citas médicas".

El experto dijo que hay medicamentos que los pacientes pueden usar cuando tienen crisis de migrañas (antiinflamatorios no esteroideos orales, los intramusculares que pueden aplicarse para mejorar las crisis o aquellos contenidos en los triptanes). Instó a no descontinuar el manejo de los fármacos preventivos, que se utilizan no para quitar el dolor, sino para evitar que se presente. Aclaró que estos deben individualizarse, según cada persona.

Jiménez recomendó a los pacientes migrañosos que contraigan el coronavirus, continuar con la terapia farmacológica que venían tomando antes de que les diera esta última enfermedad.

De consulta inmediata

"Si los dolores de cabeza habituales cambian de tipo tienen que consultar en el menor tiempo posible. Más si son niños menores de 6 años y adultos mayores de 55, que no habían tenido dolor de cabeza alguno o pacientes con cáncer, trasplantados o con VIH/Sida".

El neurólogo invitó también a consultar rápidamente si el síntoma está asociado a falta de visión, perdida de la sensibilidad, alteración del lenguaje y alteraciones en el nivel de conciencia.

Recomendaciones

"Aunque se esté en cuarentena, hay que tratar de mantener los horarios que se tenían antes. Hay que acostarse a la misma hora, dormir de 6 a 8 horas, y hacer actividad física tres veces por semana, así sea en casa. Pueden optar por un trote suave".

El neurólogo pidió -por salud- a los pacientes en general, independiente de si tiene o no migraña, el disminuir el consumo de bebidas estimulantes, tener una dieta rica en frutas y verduras, aumentar el consumo de agua y mantener las medidas de aislamiento social.

"Los pacientes migrañosos deben evitar algunos productos. Particularmente el café, el té, las gaseosas; los alimentos muy procesados. Algunos se afectan por el maní y las nueces", añadió.

El profesional pidió a las embarazadas tener especiales cuidados en este tiempo de coronavirus, sea porque sean migrañosas o no. Dijo que hay medicamentos que ellas, según fórmula médica, pueden ingerir para desaparecer el dolor de cabeza.

"Hay que insistir en que la gente no se sobre medique en analgésicos. Si tienes que tomar más de 15 en el mes, entonces lo mejor es consultar y/o revaluar el tratamiento", concluyó.

"El dolor de cabeza en cualquier circunstancia puede ser riesgoso y por eso la gente tiene que consultar": Juan Diego Jiménez Jaramillo, neurólogo.

"Generalmente se da en toda la cabeza y, por momentos, puede ubicarse en la parte frontal de la misma. Los pacientes lo describen de tipo punzante": Jorge Iván Marín, infectólogo.