Dialogan maestros y Cosmitet, pero siguen los dolores

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

Alba Lucía Pérez Ríos, docente del colegio San Juan Bautista de la Salle (barrio San Cayetano), llegó ayer en la mañana con cierta dificultad a la plazoleta del Parque Médico de Manizales. Lo hizo para acompañar a unos mil colegas del magisterio en la movilización que emprendieron ellos, poco después de las 9:00 a.m. hasta la Alcaldía, para pedirle a Cosmitet una buena atención en salud.

Su caso resaltó en el Paro Departamental de Salud, como fue denominada la jornada. Hace tres años sufrió un accidente laboral en el que se le afectó el pie derecho (le cayó el arco de una cancha de fútbol en la extremidad) y hoy todavía, asegura, la entidad no le responde a cabalidad, solo a medias.

"El 3 de octubre se cumplen tres años del accidente y me sigue doliendo. Me ha visto el ortopedista, tengo controles en la Clínica del Dolor, la molestia no se me quita. Me remitieron a un cirujano en Cali, pero les conseguí uno en Pereira. Aquí hay uno, con ese no me agendan, porque no hay contrato", explicó Pérez, con 32 años de labor docente.

Pérez dijo que desde eso se le hinchan las piernas, pues debe permanecer bastante de pie. Mencionó que lo suyo es más grave de lo que parece, pues tuvo aplastamiento de los nervios del tobillo, con una fisura grado 3.

Servicio, en decadencia

Juan Carlos Martínez, presidente del sindicato Educadores Unidos de Caldas (Educal), reconoció en el caso de Pérez, un ejemplo de la crisis que trasladaba la entidad a los afiliados y beneficiarios.

"Una vez más se está viendo el deterioro en la calidad de la prestación del servicio médico asistencial, cuando los compromisos adquiridos por Cosmitet no se han cumplido. Si bien se tuvo una mejora en los primeros meses del año, no entendemos qué ocurrió después para que no fuera óptimo y decayeran, entre otras cosas, con la entrega de medicamentos, la adjudicación de citas especializadas, etc", señaló.

El cierre de la Clínica Santa Ana y los problemas que se han dado con la Aman, que los han llevado a otras instituciones de salud, según Martínez, han complicado las cosas.

"Estas camas bien podrían utilizarse con los demás ciudadanos. Las instituciones que hoy nos reciben, no tienen la capacidad suficiente para atender el volumen de docentes del departamento; y al resto de la población".

Martínez instó a las autoridades en salud a hacer un llamado de atención a los coordinadores y directivos de Cosmitet, esto para que revisen internamente qué pasa y mejoren la prestación del servicio.

"Nos reunimos el viernes de la semana pasada con los coordinadores y los accionistas de Cosmitet. Ellos estuvieron haciendo las valoraciones. Obviamente tienen un concepto diferente al que nosotros tenemos, pero logramos demostrar con casos, con hechos, y ellos no demostraron lo contrario".

Añadió: "Hemos dado plazo hasta el 30 de septiembre para hacer una nueva valoración, de lo contrario tendremos que volver a salir a paro en octubre. Este será escalonado. Estamos próximos a reunirnos con los compañeros de Quindío y Risaralda, para mirar cómo está la situación por allá. Cumplan el contrato, no estamos pidiendo más".

Con Cosmitet

La médica María Beatriz Plata, coordinadora para Caldas de Cosmitet, manifestó estar enterada de las quejas de los maestros. Recordó la reunión entre Educal y Cosmitet el viernes, pero aclaró que aún falta completar un plan de mejora en el que viene trabajando su entidad.

"Se han hecho unos ajustes para mejorar, siempre estamos en eso. Este año unificamos las sedes para prestar un mejor servicio. En abril, en el Parque Médico, pasamos de 8 consultorios a 15 para ampliar nuestra oferta. Y, en ese mismo sentido, se contrataron tres médicos generales más. Hoy la oferta está de un día para otro; lo mismo en odontología".

Plata lamentó que hoy las clínicas Aman y Santa Ana, por tema de habilitación, no estén prestando sus servicios, pero dijo que la población no está desamparada, que la están atendiendo en las clínicas Avidanti (24 camas) y en La Presentación, contratación especial para los maestros. Con el Hospital General San Isidro están negociando 20 camas.

"Tenemos una represa en cirugías, pero esto viene desde las restricciones de la pandemia, cuando todo se empezó a acumular y no solo a Cosmitet. Estamos sacando un plan de choque para acabar con lo acumulado, especialmente, en lo que tiene que ver con ortopedia. Vale resaltar que ya tienen el servicio con Oncólogos de Occidente, ya no tienen que ir hasta Pereira", mencionó Plata.

La coordinadora dijo que si hay represamiento en entrega de medicamentos, pero que la situación se resolverá en las próximas semanas cuando se acabe de adecuar el dispensario que les corresponde en el Parque Médico. Pasarán de tres a cinco cubículos.

"La no entrega de medicamentos, que es otra queja, tiene que ver con el desabastecimiento mundial de algunos medicamentos y eso ya se precisó desde el Ministerio de Salud. Hay un alto compromiso desde la gerencia para suplir líneas de medicamentos con los que sí se tengan, según instrucciones médicas, para entregarlos 48 horas después".

Víctor Hugo Acosta, Manizales

Cosmitet está incumpliendo el contrato que firmó con la Fiduprevisora, en el que deberíamos tener una atención diferencial, una entrega distinta de medicamentos, y no está ocurriendo así.

Heisa Daly Felizola, Manizales

Hay mucha inconformidad, especialmente, con los especialistas. Tengo un problema de rodilla hace varios años y me dijeron que no había nada qué hacer, no tuve acceso a una segunda opinión, que no me garantizaban mi cirugía.

Jaime Eduardo Chica, Manizales

Hay demora en las citas con los especialistas; también con la entrega de ciertos medicamentos. Deberían contratar el personal necesario, que atienda la demanda que tiene en el departamento. Tiene los recursos con qué hacerlo.