De rodillas le pide intervención a Cosmitet

Desde mayo del 2018, Ruby Esperanza Ramírez Cardona realiza gestiones ante Cosmitet para que le asignen las dos intervenciones quirúrgicas que necesita en sus rodillas. Desde hace una década padece una enfermedad articular crónica y degenerativa por la que tiene que soportar constantes dolores. No puede permanecer más de 10 minutos de pie.

Ruby desde Villamaría contó que el ortopedista que la vio el año pasado sugirió operar primero la articulación de la pierna derecha, luego lo harán con la izquierda. Le harán un reemplazo de rótula (hueso redondo y aplanado que media en el movimiento).

La larga espera la llevó a interponer una acción de tutela para que la entidad le cumpla con ambos procedimientos. La medida fue radicada el pasado lunes y espera la respuesta que por ley los obligue, en el menor tiempo posible, a cumplirle.

"Me infiltraban, pero me advirtieron que inevitablemente terminaría en cirugía. Eso me valió al principio, llevo mucho tiempo con medicamentos. Los dolores ya son demasiado fuertes y me impiden caminar, estar de pie. Me siento muy mal, yo no soy tan vieja como para estar tan limitada", apuntó la paciente, de 66 años.

Ruby se definió como una mujer muy activa. Recordó que atendía su hogar y a sus tres hijos y que salía a enseñar a los niños de primero de primaria en el pueblo. Dijo que ya no puede salir a caminar con mis amigas.

"Hace cinco años no cocino, porque no me aguanto de pie. En las noches es muy difícil, ya van varias veces que he llamado a EMI para que me aplique cosas para el dolor. Necesito respuestas, no puedo seguir así, esto me afecta en mi vida social y familiar. Estoy presa en mi casa".

Cosmitet informó que ningún especialista en ortopedia, de todos los que han valorado a Ramírez Cardona, ha solicitado el material de osteosíntesis que la paciente requiere en su intervención; tampoco han establecido el tipo de cirugía puntual a realizar.

La EPS señaló que ha cumplido con las valoraciones solicitadas por la usuaria, que actualmente participa del programa Peso saludable, el mismo que le garantizará ingresar a quirófano con menos riesgos. Personal de la entidad la llamó el miércoles y resaltó que la usuaria no aceptó ser atendida en una clínica de su red de prestación de servicios. A Ruby la atenderá un nuevo ortopedista el próximo lunes, a las 10:00 a.m., en la Clínica San Marcel.

Sin cumplir

Juan Carlos Martínez, director del área de Prestación de Servicios del Sindicato de Educadores Unidos por Caldas (Educal), dijo que con Cosmitet se ha tenido mucho problema en la atención de los pacientes, especialmente, los oncológicos. "Durante la Mesa Nacional de Salud que se instauró en Pereira recientemente hubo unos compromisos que no se han materializado. El tratamiento a los pacientes no compensa el costo-beneficio y hay muchas deficiencias", resaltó.