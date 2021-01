De las vacunas contra el coronavirus hacía la protección

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

El mundo hoy le plantea una pregunta a la comunidad médica que, desde la ciencia, ha tratado de resolver. El interrogante pasa porque les respondan qué tan seguras son las vacunas que circulan contra el coronavirus.

Carlos Álvarez, médico infectólogo coordinador nacional de estudios sobre la covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), habló al respecto esta semana en un Facebook live que organizó el Ministerio de Salud y de Protección Social.

La reacción del galeno a este cuestionamiento es positiva. El también epidemiólogo aseguró que las vacunas que hay ahora superan en beneficio, el riesgo de efectos adversos. Instó a no quedar desprotegidos frente a la neumonía de Wuhan.

"Todos queremos salir de esta pandemia en el menor tiempo posible. Hay dos maneras importantes: Una es tener la recuperación después de habernos enfermado, quedando con algunas secuelas. La otra es vacunarnos", subrayó.

El experto respondió:

- ¿Cómo actúan las vacunas en nuestro cuerpo?

Lo que se hace, cuando uno se vacuna, es engañar un poco el sistema inmunológico. Pasa que se coloca una sustancia que es un remedo del virus. Cuando el sistema lo reconoce, monta la respuesta en las defensas y, para cuando llega realmente el virus, el organismo ya tiene las herramientas específicas contra ese. Ahí se da la inmunidad protectora.

- ¿La vacuna podría cambiar nuestro ADN?

Este es un mito que ha surgido. A diferencia de las otras vacunas que existen, las de la covid-19 tienen una tecnología nueva para el ser humano, basada en el ácido ribonucleico (ARN). Tenemos que entender que los seres humanos tenemos en nuestras células ADN (material genético) y este otro es ARN. No es posible que el ARN de la vacuna se introduzca dentro del núcleo celular del ser humano.

- ¿Qué ha dicho la evidencia científica sobre los efectos de las vacunas?

El hecho de que se hayan desarrollado en un tiempo récord, no significa que sean inseguras o se hayan saltado los pasos para su producción. Es clave entender que lo que se hace con las vacunas, regularmente, son unas pruebas preclínicas (con animales o in vitro con células). Luego viene la fase clínica, que tiene que ver con ensayos en pequeños grupos de personas (de 50 a 100), en los cuales lo que más se trabaja es la seguridad. Ahí se valora que no haya una reacción grande o severa. Las que pasan de ahí, pasan a una segunda instancia, en la que se utilizan de 500 a 1.000 personas. Se evalúa la seguridad, cuál es la mejor dosis y en qué intervalo hay que administrar para ver dónde se da la mayor respuesta inmunológica.

En la tercera, los ensayos son en grupos grandes (de 20 a 40 mil personas). Se evalúa la capacidad de protección y otra vez la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, es si hay eventos adversos y/o secundarios.

Las vacunas de la covid-19 ya pasaron esas fases (1, 2 y 3) y conocemos cuáles son los eventos adversos más frecuentes. Están aprobadas incluso por el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos).

Probablemente duela hasta 48 horas en el sitio donde se coloca. Algunos pueden sentir algún malestar como cuando a uno le va a dar una virosis y algo de fiebre, pero son síntomas similares a los de las demás vacunas, que desaparecen rápido.

Hay una reacción alérgica especial, que a veces llama la atención, que se ha presentado con las vacunas que son de tipo ARN. Para que ese ARN llegue a dónde queremos que lo haga, requiere de unas microcápsulas de grasita para las cuales algunas personas son alérgicas. Es extremadamente raro que ocurra, pero hay que tenerlo en cuenta.

- ¿Qué es un efecto adverso?

Son reacciones que uno no quisiera que pasaran. Estos efectos o eventos pueden ser leves, moderados o severos. El leve podría ser la molestia del pinchazo y no es preocupante. El grave es cuando la persona tiene que hospitalizarse o tiene alguna complicación importante, incluyendo la muerte. Hasta ahora no se ha certificado que los fallecimientos tengan directa relación con la vacuna.

- ¿Cuál es el promedio de duración de los eventos adversos que se han evidenciado?

Suelen darse en los primeros tres meses tras la aplicación. La mayoría desaparecen dos o tres días después. Quienes hacen reacciones alérgicas, las hacen hasta en 15 minutos, quien se vacuna debe quedarse en observación hasta 30 minutos.

- Sobre riesgos...

Las personas tienen más riesgos de complicarse por la covid-19 que por la vacuna, así que es necesaria la vacunación. Por eso están priorizados los grupos poblacionales. Los que más riesgo tienen, deben ser aquellos que primero la reciban.

- ¿Por qué existen varias vacunas y no una sola?

En este escenario, en el que queremos una respuesta rápida, se empezó a trabajar paralelamente, porque no se sabía cuál iba a funcionar. Lo que podría pasar en un futuro es que se desechen, las que no están siendo efectivas.

Priorización

El Ministerio de Salud y de Protección Social detalla, a través de www.minsalud.gov.co, la priorización en la vacunación. Esto se hará desde febrero hasta diciembre. Aquí el orden a cumplir:

Primera fase

Etapa 1: Mayores de 80 años y talento humano en salud de primera línea, es decir, aquellos que sirven en urgencias, Unidades de Cuidado Intensivo, los que laboren en hospitalización y todos aquellos que tengan que ver con sintomáticos respiratorios. Además de quienes vayan a vacunar, asistentes de servicios generales, quienes realicen autopsia y necropsias y técnicos y epidemiólogos que realicen trabajo de campo o estén en contacto con sospechosos.

Etapa 2: Ciudadanos entre los 60 y 79 años, talento humano de todos los prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad y de centros penitenciarios, empleados que sirvan a los regímenes especiales, médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores comunitarios. Estudiantes de pregrado en salud de niveles técnicos, tecnológicos y universitarios que se encuentren en su práctica clínica.

Etapa 3: Personas entre los 16 y 69 años que presenten ciertas comorbilidades (enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, que esperan trasplantes, cáncer, tuberculosis, VIH, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, asma y obesidad). También agentes educativos, como padres y madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y personal que atiende adultos mayores institucionalizados y en casa. Además de miembros activos, reservistas y los que estén en formación de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional; guardia indígena y guardia cimarrona.

Segunda fase

Etapa 4: Bomberos, socorristas de la Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, población privada de la libertad que se encuentre en centros carcelarios, guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ciudadanos en situación de calle registrados por las alcaldías, quienes tengan que ver con servicios funerarios, crematorios, de cementerio, controladores de vuelo, auxiliares a bordo y pilotos.

Etapa 5: Personas mayores de 16 años sin comorbilidades y mujeres no gestantes que no se encuentren en los beneficiarios comprendidos en las etapas de la 1 a la 4. El orden de aplicación comienza en los adultos de entre 50 y 59 años hasta llegar a los jóvenes y adolescentes.

Dudas alternas

Sobre las gestantes

"Los ensayos clínicos en los que se aprobaron las vacunas, se hicieron en mayores de 16 años. No incluyeron mujeres embarazadas. Si no se hizo en este grupo de personas, no se conoce en detalle cómo va a reaccionar en ellas", dijo Carlos Álvarez.

Las gestantes, advirtió el experto, tienen más riesgo de complicarse por la covid-19, por lo que deben cuidarse más. La recomendación de los fabricantes ahora, es no vacunar a embarazadas. Agregó: "Habrá casos muy puntuales en que si y lo tendrá que definir el médico tratante".

Pacientes con enfermedades autoinmunes

"Las personas con enfermedades autoinmunes (lupus, artritis reumatoide, etc) se deben vacunar. Algunos de ellos toman medicamentos que bajan las defensas y, en este escenario, si bien la eficacia de la vacuna puede ser menor, deben hacerlo".

Cuidado con el dióxido de cloro

"El dióxido de cloro o los productos con cloro, son muy buenos para desinfectar superficies inertes, pero también son muy corrosivos. Si yo me los aplico en unas dosis y cantidades que no sé, porque no están aprobados por ninguna agencia sanitaria para esto, podría generar daños en las mucosas u órganos. Hay que tener conocimientos para poder recomendarlos, no nos dejemos engañar de lo que parecen soluciones milagrosas", especificó Álvarez.