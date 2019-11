Cuando hay que quemas sin permiso huele a feo

Si usted conoce de un caso de uso indebido del espacio para hacer quemas o prácticas que afecten la convivencia en una comunidad, preste atención a lo que sucede en Bolivia, corregimiento de Pensilvania.

No volvió a quemar

Pedro Pablo Valencia tiene un negocio de venta de chatarra y en algunas ocasiones acumulaba huesos de res que luego quemaba y vendía a la empresa Italcol, especializada en alimentos concentrados.

Aunque dice que ese negocio no es rentable, lo que le pagaban lo invertía en el sustento de su familia. Hoy ya no lo puede hacer, porque desde enero de este año tiene una prohibición que le hizo el inspector de Policía, el intendente Ómar Londoño Arango.

"Fue a finales de enero. Ese día mi sargento vino como a las 2:00 de la mañana y me advirtió que no podía hacer eso. Necesito que me dejen trabajar, pero me urge un permiso. Además, la vez pasada vino una joven de Corpocaldas y me dijo que estaba muy lejos -tres cuadras y media- de las casas. No entiendo la denuncia, si yo respeté la orden de la autoridad".

La queja

Hace unos días, Andrés Mauricio Aguirre, quien vive en el barrio San Vicente y cerca de la vivienda de Valencia, denunció. "El 30 de octubre a 500 metros en línea recta del Centro de Bienestar del adulto mayor Humberto Corrales quemaron unos huesos de res. Esto es una práctica insana".

Dijo que esta actividad se repite desde hace dos años, cuando se quejó de manera verbal ante la Corregiduría y la Alcaldía de Pensilvania.

Aguirre comenta que en el barrio viven por lo menos 20 ancianos, entre ellos su mamá, que tiene 74 años y sufre afecciones respiratorias. "Nos sentimos perjudicados. Este hombre prende huesos en una caneca entre las 10:00 y 11:00 de la noche y nos despierta el olor nauseabundo. A esto se suma que el señor almacena chatarra y cosas viejas, que facilitan la aparición de roedores y aves rastreras".

Autoridades

El alcalde de Pensilvania, Jesús Iván Ospina, sostiene que a Pedro Pablo ya se le hizo una amonestación y que en caso de que no acate las medidas, le seguirían un proceso ambiental.

El intendente Ómar Londoño Arango corrobora lo que dice Valencia. "Ese día en enero efectivamente estaba quemando huesos. Me extraña que el denunciante diga que lo hace cada cuatro meses, porque creo que no lo volvió a hacer". Ayer visitó el sitio y asegura que no había evidencias de quema.

Londoño apunta que en la Inspección no han recibido más denuncias sobre este hecho desde enero pasado, cuando hubo llamadas en la tarde y en la noche.

Con permiso

Mauricio Valasco García, profesional especializado de la subdirección de evaluación y seguimiento ambiental de Corpocaldas, sostiene que en este caso se trata de subproductos de carnicería y centrales de sacrificio, que tienen rastros de materia orgánica y que con el tiempo se descomponen lo que genera olores ofensivos o molestos.

Explica que para que esta actividad esté legalmente establecida debe contar con el concepto favorable de uso de suelo, que lo otorga la Administración Municipal y solicitar a Corpocaldas un requerimiento ambiental. "Debe tener un horno, captura de emisiones y demostrar el cumplimiento de las normas de emisión. De lo contrario, la Secretaría de Gobierno municipal puede sancionar porque se desarrolla una actividad que no cumple con lo establecido y contraviene el Código Nacional de Policía y convivencia".

Lo que dice el Código

Artículo 102. Comportamientos que afectan el aire

1. Realizar quemas de cualquier clase salvo las que de acuerdo con la normatividad ambiental estén autorizadas.

2. Emitir contaminantes a la atmósfera que afecten la convivencia.

Medida correctiva

1. Multa tipo 4: Suspensión temporal de actividad.

2. Multa tipo 4: Corresponde a $883 mil 323.

El informe de la Territorial de Salud de Caldas corrobora lo que sostienen las autoridades locales, no hay residuos de quemas recientes en el local de Pedro Pablo Valencia.