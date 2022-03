Caldas, dos años de sufrimientos con la pandemia

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

Se cumplen hoy dos años de la declaratoria de pandemia por la covid-19, eso a voz de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud. Y desde ello, el mundo no es el mismo.

Las implicaciones en salud, por todos conocidas, dejaron cifras preocupantes. Hasta el miércoles, se contaban 450 millones 617 mil 278 enfermos en todo el planeta; mientras que el registro de fallecidos llegaba a 6 millones 19 mil 716. En Colombia, los contagiados sumaron 6 millones 74 mil 155 y los muertos, 139 mil 189. Eso con información del Ministerio de Salud y de Protección Social.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), reportó números que, en lo regional, alarmaron. Pasados unos meses, estos no pasan desapercibidos. De aquí fueron 115 mil 694 enfermos y 2 mil 520 fallecidos.

En el caso de la capital caldense los contagiados, hasta el miércoles pasado, eran 78 mil 908 los contagiados.

LA PATRIA habló con Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud Pública; y Carlos Iván Heredia, director Territorial de Salud de Caldas. Ambos médicos detallaron lo positivo y lo negativo de la emergencia sanitaria.

De lo bueno

Para Orozco, en lo hospitalario se ganó en cuanto a equipamiento. Este comprendido en aquello con lo que se habilitaron las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) de todo Caldas, especialmente, en Manizales.

Antes de la calamidad, se contaban 117, pero -hasta la semana anterior- a ello se sumaban 53 con una habilitación transitoria y 136 permanentes.

"Esto con el tiempo va a ser guardado o convertido en otra alternativa de atención. Inclusive, es que los ventiladores podrían ser recaudados de nuevo por el Ministerio de Salud. Solo si se pasa de habilitación transitoria a permanente, habría una ganancia. También hay que pensar en lo costoso que resulta el mantenimiento de estos equipos y del personal habilitado para ello. Así, si no hay trabajo suficiente, se puede quebrar una institución".

El favorecimiento de la telemedicina en los servicios de salud, según Orozco, hay que mirarlo a través de una lupa. Crecieron en tecnología y en el manejo de la misma, pero los pacientes se vieron distanciados de la presencialidad.

"Las EPS e IPS tuvieron un equilibrio económico fundamentado en que muchos medicamentos se dejaron de solicitar y muchos exámenes no se realizaron. Fallecieron pacientes que representaban un alto costo en la atención".

Orozco agregó: "La gente hoy reclama atención presencial. En un momento fue una herramienta con la que se logró un gran provecho, pero se tiene que ir hacia un reposicionamiento de la atención personalizada".

Otra ventaja pandémica -señaló el secretario- está en la inversión que hicieron en distintos laboratorios, eso para poder hacer el diagnóstico de la covid-19. Particularmente el laboratorio de la Universidad de Caldas, en Manizales, tuvo un gran avance.

"El personal asistencial, en todo este tiempo, ganó en conocimiento y actitud. Tuvieron que hacer grandes sacrificios para la atención de los enfermos exponiendo sus vidas, eso tanto en lo hospitalario como en lo domiciliario".

Orozco referenció que hoy hay mucha fatiga y cansancio en ellos. Resaltó que hay una gran sensación de necesitar descanso y de merecer calidad de tiempo al lado de sus familias, con las que dejaron de compartir.

El también médico epidemiólogo señaló que la inmunización contra la neumonía de Wuhan hizo que el escenario no fuera tan catastrófico, toda vez que ello logró que las manifestaciones de la enfermedad, no condujeran a los pacientes -de forma más rápida- a una UCI.

"En el 2020 hubo una caída en todos los estándares de vacunación del Plan Ampliado de Inmunización (PAI), el año pasado se activaron de nuevo y van avanzando en esta vigencia. Están acudiendo por la vacuna de la influenza, del sarampión, de la rubeola, etc".

De lo malo

Lo triste estuvo en la gran cantidad de fallecidos por la covid-19. En Manizales, hasta el miércoles, se contaron 1.199 muertos. En lo que se registraron varios profesionales de la salud. La primera, Cándida Rosa Castañeda Valencia, una enfermera docente universitaria.

"Entre enero y febrero despedimos a 103 personas. La cantidad es absolutamente lamentable, pero pudo haber sido más grave. Insisto que en eso sirvió la vacunación, que sigue vigente en distintos puntos de atención", subrayó Orozco.

Heredia recordó la cifra departamental (2.520) de muertos y también se lamentó por ello. Resaltó la carga de estrés y dolor emocional que tuvieron que sobrellevar quienes estuvieron contagiados y hospitalizados, en lo general y en UCI; y lo que ello implicó para sus familias.

"Aunque no todas las deudas obedecen a la covid-19, hoy los hospitales tienen mucha cartera por recuperar, eso por lo que les deben las EPS", añadió Heredia, justo cuando hay incertidumbre en la red pública por el reciente anunció de liquidación de Medimás, orden de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS).

El director instó a la comunidad a sostenerse en las normas de bioseguridad, en lo que se contempla el lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social y la vacunación. Contó que hay 40 puntos de atención para ello en todo el departamento.

"El lineamiento con el tapabocas es de no usarlo, de forma obligatoria, en espacios abiertos. Tampoco se le impide a quien quiera usarlo. Es que la amenaza sigue, aún nos podemos enfermar. La vacuna no está para que no nos dé, si no para que no sea muy grave".

Heredia aseguró no entender a los antivacunas: "No sabe uno qué piensan cuando ven tanto fallecido y cuando las estadísticas muestran que los que no se vacunan, son los que tienen las complicaciones más grandes en las UCI. Es que tienen cinco veces más probabilidades de fallecer. Ellos, que no la reciben, pueden contagiarse e infectar a sus propias familias".

Recuerdos

Leticia Gallego Arias, de Campohermoso

No me dio, pero sí se enfermaron mis dos hijas (una de 19 y otra de 27). Fue muy duro, eso pasó cuando empezó la pandemia. Pensamos que todos nos íbamos a morir.

Santiago Flórez, de Viterbo

Tuve coronavirus, pero me fue bien con eso. Fui asintomático.

Antonio Aponte, del Centro

No sé si tuve coronavirus, pero -dentro de las famosas gripas- un día sentí que me faltaba olfato. Tampoco me hice pruebas.

María del Pilar Rendón, de Villamaría

Tuve coronavirus, fui asintomática. Me di cuenta fue porque me hice la prueba y resultó positiva. Tampoco supe dónde me contagié.

Rubén Ceballos, de Chinchiná

No tuve coronavirus, pero sí supe de gente que murió de eso. Fue algo muy duro. Había zozobra.

Gerardo Molina, de Barrios Unidos

No tuve coronavirus y tampoco vi a ningún familiar cercano o amigo morir de eso.

Rosa María Cortés Patiño, de Medellín

Sí tuve coronavirus. Me fue más o menos, me estaba dando durito. No me ha vuelto a dar, gracias a Dios.

Jorge Enrique Murillo Valencia, del Centro

Hasta ahora voy invicto y si eso me dio, no me di cuenta. Tengo las tres dosis de la vacuna.

Luis Márquez, de Villamaría

Hasta donde entiendo no me ha dado. Tengo las tres dosis de la vacuna, que me han servido mucho.

En confinamiento

Francisco Javier González Sánchez, de La Francia

Viví el confinamiento con mucha incertidumbre, pero con mucha reflexión. Creo que nunca había leído tanto. Fue un tiempo muy incierto, no se sabía qué iba a pasar.

Stiven Quintero Martínez, del Alto Tablazo

Me sentí muy mal. Fue muy duro el encierro.

José Gustavo Castañeda, de El Carmen

El encierro fue muy duro por todo, por lo económico.

James de Jesús Parra Parra, del Fanny González

Con el encierro me fue muy regular, de la empresa nos mandaron para la casa. Lleve mucho del bulto. No nos respondieron por el pago.

Humberto Ospina, del 20 de Julio

Ese encierro tan duro fue una cosa muy brava. Es que uno no estaba acostumbrado a eso, a no poder salir.

Adiós y salvados

Teresa Alzate, del Fanny González

Mi hermano Héctor, de 48 años, empezó con una gripa, con mucho malestar. Cada día se puso peor, murió en 4 días. Fue una situación muy dura, vivía conmigo.

Diosdar Marín Gómez, de San Cayetano

Nadie cercano ni de mi familia murió de coronavirus. Le agradezco a Dios por eso.

Óscar Restrepo, de Aranjuez

Afortunadamente en la familia no, pero si tuve amigos y colegas que murieron por el coronavirus. Le preocupa a uno que la gente esté tan tranquila ahora con eso. ¡Es que el virus no se ha ido!

¡Vacúnese!

El Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19 avanza en el país y, en Caldas (al cierre de esta edición) se cuenta con la disponibilidad de todos los biológicos: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac y Janssen. Si no ha iniciado el esquema o está pendiente de la segunda dosis o del refuerzo, diríjase a los puestos de inmunización. La programación podrá conocerla en los espacios virtuales de la Alcaldía de Manizales o en su EPS. LA PATRIA le presenta, a continuación, la compatibilidad de los biológicos:

Primera dosis - Segunda dosis - Refuerzo

Pfizer - Pfizer - Pfizer/Moderna / AstraZeneca

Moderna - Moderna - Moderna/Pfizer / AstraZeneca

AstraZeneca - AstraZeneca - AstraZeneca / Moderna/Pfizer

Sinovac - Sinovac - Sinovac / Pfizer/Moderna / AstraZeneca

En lo que tiene que ver con Janssen (distinguida por ser monodosis), el Ministerio de Salud y Protección Social avaló -hasta el momento- solo un complemento y no hasta una tercera dosis. Las personas que la recibieron podrán inmunizarse con esta misma, Pfizer, Moderna o AstraZeneca.

* Con información del Ministerio de Salud y Protección Social.