Baje el riesgo de ataque cerebral: recomendaciones en el Día Mundial

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

El miedo a contraer coronavirus ha llevado a que personas con riesgo de padecer un ataque cerebrovascular (ACV), consulten tarde sobre síntomas que pudieran indicarles la búsqueda rápida de atención médica. También han perdido en relación con la adherencia a los tratamientos que les aminoran las posibilidades de tener esta complicación.

La situación preocupa a Efraín Gómez López, médico internista y cardiólogo, jefe de la Unidad de Cuidado Intensivo Cardiovascular de la Clínica Shaio. Con él se habló de los ACV, de los que dijo son la segunda causa de morbimortalidad en Colombia, después del infarto agudo del miocardio.

"Se han complicado más, porque han perdido los controles médicos, descontinuaron la toma de medicamentos, han subido de peso, etc. Todavía nos falta mucho por hacer para lograr disminuir la carga de esta enfermedad en el país": dijo López, en la antesala del Día Mundial del Ataque Cerebral.

El experto, antes de responder preguntas relacionadas a la condición, definió el ACV como un daño cerebral causado por un evento trombótico oclusivo o rotura de alguna arteria cerebral. Hay isquémicos, que se dan por oclusión; y hemorrágicos, por derrames.

El también especialista en medicina crítica, contó:

- ¿Son letales?

En el 80% de las veces no lo son, pero sí son bastante discapacitantes. Deja unas secuelas importantes en el habla, en la marcha (caminar) o en la movilidad de un lado del cuerpo. La gravedad de las secuelas depende del daño. Algunos quedan sin poder hablar; mientras que otros solo con cierta dificultad para hablar.

- ¿Cuáles son los factores de riesgo?

Los pacientes con hipertensión arterial deben tener especial cuidado, pues eso es el condicionante más poderoso para que se de un ACV. También son propensos quienes tengan arterioesclerosis (endurecimiento de las arterias), colesterol alto, los pacientes diabéticos, los fumadores y quienes tengan una arritmia (latidos irregulares) cardíaca denominada fibrilación auricular.

- ¿Cuál es la forma más frecuente?

En general, la más frecuente es la isquémica. La hemorrágica se puede encontrar más asociada a episodios relacionados con hipertensión arterial y crisis hipertensivas o un infarto isquémico, que se transforme posteriormente en hemorrágico.

- ¿Qué se puede hacer como paciente?

Hay que controlar los factores de riesgo. Generalmente ocurren porque las personas no controlan su presión arterial o no siguen de manera juiciosa el tratamiento para bajar el colesterol. Les pasa también a los diabéticos que no controlan el azúcar y persisten con la obesidad y a los que no dejan de fumar.

- Sobre la actividad física y la dieta saludable...

Los cambios saludables al estilo de vida mejoran de forma significativa la posibilidad de desarrollar el ACV. La actividad física es una parte fundamental dentro del control de los factores de riesgo. Si se tiene una dieta saludable, hay menos riesgo de desarrollar obesidad, mejor control de la presión arterial (no se está consumiendo sal en exceso), hay menos progresión de la arterioesclerosis, etc.

- ¿En qué se deben enfocar los pacientes en riesgo?

Deben tener una instrucción sobre la dieta y saber cómo ejecutar rutinas de ejercicio o actividad física que, por sí sola, ya es una estrategia muy saludable. Para eso pueden consultar a un médico y/o nutricionista. Es importante el consumo de antioxidantes, que ayudan a controlar -de alguna forma- la enfermedad arteriosclerótica.

Testimonio

Este es el relato de Paula Sánchez, que sobrevivió a un ACV el 6 de mayo del 2021:

Todo empezó cuando me levanté ese día. Sentí debilidad en el pie izquierdo y tenía dolor de cabeza. Sin embargo, seguí caminando, desayuné y me bañé. Cuando me estaba vistiendo, sentí náuseas, fui al baño y volví a vestirme. Otra vez sentí náuseas y empecé a perder coordinación en el brazo izquierdo, tanto que lo que estaba a mi alcance lo tumbaba. Después fue el pie izquierdo, me caí e inmediatamente me llevaron a urgencias.

Me dejaron hospitalizada y empezaron a realizarme exámenes para determinar qué pasaba. Al otro día fue el neurólogo y me informó que lo que me dio fue un ACV, que debía seguir en observación. Vinieron más exámenes para descubrir la causa.

Estuve dos semanas hospitalizada, todo el tiempo tenía que estar acompañada. Se contrató a una enfermera para que me cuidara en las noches. Tuve otras dos semanas de recuperación en casa. Contratamos los servicios de una fisioterapeuta, lo cual ha sido parte importante en el proceso de recuperación.

Sigo en exámenes, citas y controles. Lo último que diagnosticaron fue problemas de coagulación de la sangre, es por eso que en la EPS me incluyeron en el programa de anticoagulación.

En un principio no podía ni caminar, me tenían que ayudar a bañar, vestir, comer, en fin, no me valía por mí misma. Gracias a Dios y a mi familia, mi recuperación ha sido muy exitosa y rápida. Estoy cuidándome mucho en la comida y haciendo ejercicio.

En gestantes

"Las embarazadas pueden tener ataques de este tipo, pero bajo otra figura. Muchas veces pueden tener embolias o pasa porque se desgarran algunas de las arterias que van al cerebro. Esos casos son muy raros, porque son personas muy jóvenes": Efraín Gómez López, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología.

Contra el tiempo

Entre más rápido se atienda a un paciente tras un ACV (algunos expertos hablan de un tiempo inferior a cuatro horas), menores van a ser las secuelas discapacitantes posteriores.

Lo dice el Ministerio

- Según el Ministerio de Salud y de Protección Social, para el 2019, el accidente cerebrovascular se reportó dentro de las primeras cinco causas de mortalidad en el país, ocasionando 32 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que representó 15 mil 882 decesos a causa de esta enfermedad.

- “El 60% de los pacientes muere o queda con discapacidad, de ahí la importancia de conocer los síntomas premonitorios y actuar con rapidez”, se lee en un documento de dicha cartera.