Auxiliar de enfermería, acosada por su profesión en el barrio El Bosque, de Manizales

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

A la casa paterna de Mariana*, auxiliar de enfermería e instrumentadora quirúrgica de 28 años, llegó una hoja escrita a mano en la que se le señala de virosa, pues creen que está en contacto con pacientes que sufren la covid-19.

Hasta hace poco residió en esa vivienda del barrio El Bosque, por la que pasa con cierta regularidad a sacar algunas pertenencias. En el sitio viven su papá, una tía y su abuela.

"Están muy incómodos con la situación, la recibieron el miércoles y enseguida me contaron. Denuncié y me hicieron unas recomendaciones. Me ofrecieron acompañamiento de la Policía, estoy muy agradecida ", señaló.

La mujer, que tiene un hijo de 8 años, mencionó que le duele la ignorancia de la gente.

"En los supermercados no nos venden. Tanto yo como otros compañeros intentamos ingresar y no nos dejan. No podemos hacerlo cuando es nuestro pico y cédula, porque estamos de turno y cuando salimos no alcanzamos por las filas".

Rechazan

Beatriz Berrío, de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia Seccional Caldas, dijo que no le han llegado quejas, pero reconoció que enfermeras(os) y auxiliares de enfermería en todo el país no la pasan bien por la discriminación.

"Amenazar al personal sanitario es como rechazar la vida. No sabemos si esa persona a la que se discrimina, vaya a ser la que nos atienda mañana. Hay acciones inhumanas ", apuntó Berrío.

Gloria Patricia Villa Montoya, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Bosque, se puso a la orden para ayudarle a aquellos que sean intimidados.

"Gracias a ellos los hospitales marchan bien y los enfermos pueden recuperarse", dijo Villa.

La presidenta invitó a no provocar susto en estos profesionales.

"Trabajamos toda la comunidad. Elaboramos 100 almuerzos diarios y los repartimos a los más necesitados para que no salgan de sus casas. También se han repartido, al menos, 50 mercados", agregó.

María Angélica Castaño, es habitante y líder del barrio. Resaltó que los vecinos son pacíficos y que -incluso- vive personal que está en riesgo (policías, de la salud) a los que invitó a agradecer.

* El nombre de la protagonista se cambió para proteger su identidad.

Denuncie

Liliana Castañeda Salazar, directora seccional de Fiscalías de Caldas, señaló que este tipo de intimidaciones debe denunciarse, por tratarse de amenazas, ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI), en el antiguo Inurbe.

Se conoció que a partir de ahí, se solicita una audiencia preliminar de protección ante un juez de garantías, que se oficia luego a la Policía Nacional y esta aplica las medidas de protección.

Conmemoración

Ayer se celebró el Día Internacional de la Enfermería, fecha elegida con ocasión del nacimiento de Florence Nightingale (1820 a 1910), ciudadana británica considerada precursora de este oficio. En Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social, hay 65 mil profesionales de enfermería.