Aprenda y cuídese, pero no especule con el coronavirus

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

El contagio progresivo del coronavirus (covid-19) en el país y las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, que declaró la emergencia sanitaria; y por Caldas, con su alerta amarilla; aún preocupan a distintos sectores que no ven un camino claro en la idea de detener el avance de la enfermedad.

La especulación está a la orden del día. Entienda en qué se diferencia esta condición de otras afecciones respiratorias como la gripa, la influenza y lo que conocemos como resfriado, para no colapsar los servicios de salud. No exponga a otros.

Sin controles

Al diputado Hernán Alberto Bedoya, que llegó de Italia a mitad de semana, le causó asombró que en todo su tránsito intercontinental nadie tomase mayor acción para determinar su temperatura corporal, dada su salida de Roma, una ciudad con múltiples casos de este virus.

Arribó a ese territorio el 28 de febrero para atender una invitación en la que se hablaría de ciudades interculturales. Cumplió la agenda programada, entre la que hubo una cena con Giuseppe Conte, presidente del Consejo de Ministros del país. Luego un asistente dio positivo para covid-19.

"Comencé a ver medidas drásticas entre las que conté el cierre de todas las iglesias el domingo, que fue histórico. Empezaron a clausurar regiones y después todos los estados italianos. Me angustié y supuse el cierre de fronteras, por lo que conseguí tiquete la noche del martes. Logré salir en un vuelo Roma - Madrid", contó.

Al llegar a España, otro país álgido en lo que tiene que ver con el covid-19, esperó ciertos controles que nunca llegaron. Cogió su maleta como si nada y abordó un taxi que lo condujo a un hotel. Aseguró que en ese aeropuerto ibérico caminó con absoluta tranquilidad. Su vuelo sería el último antes de prohibir el aterrizaje de las aeronaves que vinieran de Italia.

El miércoles pensó que todo sería distinto en su ruta Madrid-Bogotá, pero al arribar a Colombia dijo que lo único que fue distinto se resume en la recepción de un documento. En este se le sugirió reportar los países visitados. Lo entregó, pero no fue tenido en cuenta.

"Como entregué el papel al personal de Migración Colombia, así se quedó y seguí caminando sin problema. Igual sucedió cuando tomé el vuelo de Bogotá-Pereira, no pasó nada. Llegué a Pereira sin ningún control, nadie me preguntó de dónde venía".

Ese mismo día en Manizales, Bedoya le escribió a Jimena Aristizábal, directora de la Territorial de Salud de Caldas (DTSC). Vía WhatsApp le envió un mensaje que ella no contestó pasadas cinco horas, por lo que él le replicó con un "listo, ok". El funcionario pretendía recibir recomendaciones.

"Cuando me marcó, ya no le contesté. Al final me ayudó una epidemióloga de la Territorial. Me autoaislé, aún no presento síntomas. Desde Roma no me quité el tapabocas, en Italia -antes de las medidas- cargaba el antibacterial en los bolsillos. En Madrid me lo quitaron", explicó el exconcejal.

Bedoya invitó a las autoridades regionales y locales a mirar qué se va a hacer con las clases en las instituciones educativas, con las celebraciones religiosas de la Semana Santa y la vida nocturna de la ciudad. Resaltó que la única forma de bajar la curva de trasmisión del virus, es aplastándola con un comportamiento responsable.

"Siento que no estamos blindándonos de la manera correcta, el virus no se mueve por el aire, se mueve a través de las personas. Si controlamos la movilidad, controlaremos la expansión. No es solo lavarse las manos como lo dijo el alcalde, no basta con un video. Hay que detener el tránsito, es una medida antipopular, pero políticamente correcta", mencionó.

Diferenciación

Los especialistas Jorge Iván Marín y Álvaro Augusto Zuluaga hablaron para LA PATRIA sobre las afecciones respiratorias más comunes, cuyas manifestaciones pueden confundir a los pacientes en esta pandemia.

Según Marín, hay 21 virus respiratorios en nuestro medio en este momento y cualquiera de ellos puede ocasionarnos síntomas. El microbiólogo reconoció que sí hay unos que se contagian de una forma más fácil, por lo que no hay que descuidarse nunca con la prevención.

"La influenza en general y el virus sincitial respiratorio, en los niños, tienen mayor probabilidad de contagio que el coronavirus. La H1N1 también se pasa muy rápido. El que hoy le preocupa a la comunidad, no es el que más fácil se pega cuando se está en contacto con una persona enferma", apuntó Marín.

El resfriado, advirtió Marín, no es un diagnóstico médico. Dijo que este es un término utilizado por la gente para referirse a los estornudos sufridos y al moco producido. Señaló que la palabra no está científicamente avalada como enfermedad.

"Cuando se tiene tos, moco o fiebre se llama gripa. Eso en términos científicos es más un síndrome viral. No podemos establecer diferencias entre estar resfriado y tener gripa, pues el primero no es un término comparable en el ámbito médico", recalcó.

Marín subrayó que los síntomas cardinales del coronavirus son la fiebre, la tos, el malestar general y la dificultad respiratoria. Mencionó que solo un 10% de los pacientes han desarrollado diarrea y que esos mismos síntomas podrían dar por el virus sincitial respiratorio, anteriormente descrito.

"Si tengo fiebre, dolor en la garganta y mocos, tengo una Infección Respiratoria Aguda (IRA). Esta puede generarse por un virus, una bacteria y hasta por un hongo. Vale tener en cuenta que el coronavirus se manifiesta de 2 a 14 días después de estar en contacto con alguien que lo tiene y si no se tomaron las medidas de prevención necesarias. Hay virus con periodos más estrechos de transmisión", explicó.

Marín invitó a no generar pánico, pues según él hay enfermedades que tienen una tasa de mortalidad más grande que el covid-19. Solicitó, a quienes tengan dudas, asesorarse de expertos. Señaló que la DTSC tiene personal entrenado para ayudar. Pidió un compás de espera hasta finales de marzo, dijo que estas epidemias tienden a bajar.

Zuluaga recomendó a los pacientes con malestares respiratorios, cuidarse de las corrientes de frío y los cambios bruscos de temperatura. Les sugirió tomar líquidos al clima y no fríos, pues estos últimos suelen producir espasmos del sistema y conducen a una asfixia mayor.

"Las bebidas van a hidratar la mucosa. Van a hacer que la fiebre baje y que salga el moco. El coronavirus tiende a ser leve, pero puede pasar a moderado y severo, en casos extremos. Solo los más graves pueden enfrentarse a la posibilidad de estar en unidad de cuidados intensivos", explicó.

Zuluaga dijo que es fundamental tener una alimentación balanceada para estimular el sistema autoinmune, que protege al cuerpo de la entrada de ciertas infecciones. Subrayó que comer más frutas y verduras, además de jugos ricos en vitamina C, como los de limón, naranja y mandarina, hará que el cuerpo se prepare.

"Hay que consumir probióticos (organismos vivos adicionados a productos) para estimular dicho sistema y seguir con el lavado de las manos. Los tapabocas son para los enfermos. Hay que limpiar las superficies con cloro y usar antibacteriales, sin exagerar. Hacerlo de más produce irritación de las mucosas respiratorias y dermatitis", concluyó Zuluaga.

Infografía | LA PATRIA