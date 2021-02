Al director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud le suena institucionalizar el tapaboca

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA I Manizales

Una pregunta para iniciar la conversación con Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud: ¿El uso del tapaboca, a raíz del coronavirus, va para rato? La respuesta: “Lo de quitarse el tapaboca es probable que lo podamos pensar cuando una alta proporción de la población, no solo yo mismo, ya esté vacunado”.

El funcionario complementa: “...Sin embargo, uno debería pensar, dando lo positivo que es este uso sobre todas las infecciones respiratorias, que deberíamos institucionalizar el uso del tapaboca -al menos- en espacios muy cerrados, donde no se puede guardar el distanciamiento físico y hay aglomeraciones. Por ejemplo, en el transporte público".

Fernández Niño considera que debería comenzar una discusión, en ese sentido, como ocurre en otros países: “No necesariamente el tapaboca es algo que se deba ir del todo. Puede que se adapte a nuestra realidad de ahora en adelante”.

-¿Cuál es el principal argumento del Ministerio de Salud para que los colombianos confíen en vacunarse?

Las vacunas llevaron a cabo su desarrollo y evaluación en un tiempo récord, que es de hecho un hito histórico para la humanidad, pero no se saltaron las fases que contempla la evaluación preclínica y clínica de las vacunas. Quiere decir que las vacunas que compró Colombia surtieron las fases de evaluación con el mayor rigor y calidad científica. Todas presentan ya resultados, que son análisis hechos en miles de personas, que muestran su eficacia y su seguridad. Muchas de ellas son tecnologías ya conocidas de otras vacunas, de las cuales sus efectos adversos se conocen, se sabe que son muy poco frecuentes y en su mayoría leves.

- ¿Hay algo de riesgo?

Es importante invitar a las personas a que confíen. Por supuesto, hay una evaluación de riesgo. En el caso de la vacuna de Pfizer, se sabe que para personas alérgicas no se puede aplicar. De resto, el beneficio de estas vacunas es enorme. Observamos, por ejemplo, en Israel que ya está vacunando masivamente, lo cual es casi un milagro, pero un milagro científico que es observar una reducción abismal de la mortalidad. Es un beneficio que excede con creces los infrecuentes y leves efectos adversos que pueda tener.

- ¿El 70% de vacunación garantiza la inmunidad de rebaño?

Hay que ser prudente en el sentido que aún no hay certeza, como con muchas cosas de este virus, sobre cuál es la proporción de personas que es necesario vacunar para lograr una inmunidad colectiva, que sea duradera. Este 70% se ha estimado a través de modelos matemáticos, a partir del comportamiento del virus. Y este 70% obedece a algo que se ha observado con muchos avances tecnológicos. Es que cuando tengo una alta proporción de la población vacunada, podría tener brotes, porque hay personas que siguen siendo susceptibles no solo entre los no vacunados, sino porque ninguna vacuna es efectiva 100%. También entre los vacunados podré tener remanentes susceptibles, pero esos susceptibles están cubiertos por las personas inmunes.

- ¿Cómo es esa inmunidad de rebaño en la práctica?

Si prendo una chispita, esa chispita será pequeña y no se vuelve un incendio, se apaga rápidamente, porque está rodeada por personas inmunes. Esa es como la lógica que la interacción entre personas susceptibles es menor al haber mezclado un gran número de personas inmunes que bloquean y evitan que los brotes progresen. Insisto en que ese 70% es lo que parece indicar la evidencia científica. Por eso, hemos dicho al menos el 70%, pero ese número va decreciendo y seguro para el del 2022 vamos a tener que tomar decisiones de ajuste con base en lo que sepamos. Se debe tener en cuenta que la primera fase de la vacunación tiene como objetivo, antes que reducir contagios, es reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves que es la que tiene mayor cantidad de impactos económicos, sociales y humanos.

- ¿Qué pasa si una persona se aplica la primera dosis y la segunda no?

Actualmente lo que se ha encontrado es que se logra cierta inmunidad, no es que no haya inmunidad, pero esa es menor que si se aplicara la segunda dosis. Aparentemente es menos duradera. Algunos países han discutido la posibilidad de animarse a vacunar a las personas más ampliamente con una y no necesariamente con la segunda, de las de esquemas de dos. Sin embargo, si bien sí hay cierta inmunidad para alcanzar los objetivos que queremos, y hasta tanto la evidencia diga lo contrario, en estas vacunas de dos dosis para la inmunidad que necesitamos, se tiene que tener una segunda dosis. Un gran desafío es convencer a las personas con argumentos y agendarlas para que retornen cuando tienen la segunda dosis y asegurar así que el esquema se aplique de manera completa para lograr los resultados.

Foto I Cortesía Ministerio de Salud I LA PATRIA

Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.

- ¿En qué momento una persona vacunada podrá dejar de usar tapaboca?

Después de la segunda dosis, la persona podría tener anticuerpos, neutralizantes contra el virus entre dos o tres semanas con una potencia suficiente, pero el uso del tapaboca no se hace solamente para protegerte a ti mismo. De hecho, los tapaboca de tela, que son los que promovemos colectivamente, se hacen para que quien los usa proteja a los demás. O sea protegen más a los demás de uno, que protegerlo a uno de los demás. ¿Por qué? porque es que existe aún la posibilidad de que yo esté vacunado y sea un portador asintomático y la vacuna lo que haga es protegerme contra la enfermedad grave y yo pudiera, aunque eso aún no está claro, contraer la enfermedad.

- O sea ¿las vacunas previenen contra la infección, pero no contra la transmisión?

De acuerdo con los estudios hasta ahora, es que las vacunas claramente previenen contra la infección, contra la infección grave y contra la muerte, pero todavía (eso podría cambiar pronto) no es seguro que protejan contra la transmisión. Entonces, todavía existe la posibilidad de que yo sea contagioso aunque no me afecte gravemente.

- ¿Vacunarán a quienes les dio la covid?

La decisión que tomó el ministro finalmente es que sí. Eso sí siempre y cuando haya surtido un tiempo suficiente para poder primero priorizar a los que no han tenido. Ahora no estamos en la discusión de si sí o no. Ya se decidió que sí. Lo que estamos mirando es qué tanto tiempo después se vacunan los que han tenido la infección. Se habla de tres meses, algunos de seis meses, es algo que va a definir un comité técnico.

- ¿Cuáles son las reacciones normales que generarán las vacunas?

Son 30 minutos de observación, luego de la vacunación, en el caso de las de Pfizer. En el resto de las vacunas, es apenas unos pocos minutos. Las mayores reacciones ya son conocidas con las otras vacunas, como dolor en el sitio de la punción, que es normal. Con algunas vacunas ese dolor puede ser mayor por el coadyuvante que se utiliza. Febrícula, que es algo normal que se presente como parte de la reacción inmune, no es inmediato, pero después de la aplicación es posible una pequeña elevación en la temperatura. Ese es un indicador de que la vacuna está generando una respuesta inmune. Algunas personas pueden tener malestar general, náuseas, síntomas generales. Los efectos adversos se han presentado, por ejemplo, con Pfizer en personas. A quienes tengan antecedentes de reacciones alérgicas a medicamentos, se les busca otra opción de vacuna para no exponernos a ese efecto adverso.

Al aire libre

Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, recomienda lo siguiente:

1. “En la medida de lo posible, las personas deberían realizar actividades al aire libre. Me refiero a eventos sociales, reuniones familiares, que por supuesto tenemos que limitarlas al máximo, a lo esencial”.

2. “Si voy a hacer una visita familiar, ojalá, para que no tenga duda, al aire libre. Visitar en un jardín, afuera de la casa, en un parque con suficiente ventilación, mantener la distancia física, tener total circulación de aire”.