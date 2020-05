Ahora su trabajo es ayudar

Elizabeth R. Rojas

Las reuniones sostenidas por el comercio y la Alcaldía, en las que se trató la reapertura, le hicieron ver al empresario Juan Camilo Restrepo que la situación de sus colegas era crítica en lo económico.

Si bien él pudo mantener su negocio de calzado, con canales alternativos de venta; otros no lo lograron y pasan necesidades.

“En esas reuniones hubo alguien que habló de los problemas que estaba viviendo el estrato tres y el cuatro, que eran invisibles para las ayudas. Eso me caló y pensé en que tenía que hacer algo por ellos en lo familiar y no lo comercial”, dijo.

Según Restrepo, su trabajo hoy está destinado a recolectar entre donantes y repartir alimentos a esas familias. En esto lo acompañan su esposa y sus familiares y amigos.

“Hubo quién nos donara tres toneladas de mandarina. Hemos hecho un registro fotográfico de lo que hemos entregado. Más que por visibilizarnos, por demostrar que lo que se ha recibido se ha dado a otros. Hay historias muy desgarradoras”.

Sobre la resiliencia

La psicóloga Fanny Bernal, docente de la U. de Manizales, habló la importancia que toma el concepto de resiliencia: “Es la capacidad que tienen algunas personas para afrontar la adversidad y salir airosos de ella”.

Detalló que ser resiliente tiene que ver con tener voluntad responsable para los cambios, persistencia para terminar lo que se empieza, paciencia y autoconfianza.

“El resignado se queja y se queda en la queja, no ve caminos ni soluciones. No despliega posibilidades. No ve puertas y si las ve no las empuja, esto para hablar en términos metafóricos”, explicó.

Quien es resiliente, según Bernal, busca alternativas que cambien su panorama y el de los suyos.

Invitó a quienes pasen por situaciones difíciles a no quedarse añorando el pasado y rehacer su vida. “Las personas son resilientes, en la medida en que les toca vivir ciertas cosas y salir adelante de ellas”.

Bernal puntualizó que la capacidad de adaptarse de cada ser humano va mostrando su condición de resiliente. Preguntas como ¿qué ha hecho?, ¿cómo ha organizado sus horarios?, ¿qué tan creativo(a) ha sido en este momento para hacer otras cosas?, podrían develar tal competencia.

La resiliencia, advirtió la psicóloga, está muy ligada a la inteligencia emocional.

Resaltó que sería magnífica una educación en ese sentido, porque -a partir de ahí- tendríamos seres humanos más adaptables a distintos panoramas.

“Dice el escritor Boris Cyrulnik que la resiliencia está en marcha toda la vida, que es como un juego de ajedrez. Los primeros movimientos son muy importantes y mientras el juego no haya terminado, siempre hay posibilidad de nuevos movimientos”, concluyó Bernal.

