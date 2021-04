82.488 vacunas recibidas, 54.727 aplicadas: Caldas va por el 73% en el proceso

Óscar Veiman Mejía

Hace 46 días (18 de febrero) Caldas recibió las primeras 996 vacunas contra la covid-19. Desde esa época hasta el jueves pasado, el Ministerio de Salud le ha entregado 82 mil 488 dosis. De estas se han aplicado 54 mil 727.

La meta del departamento, según el gobernador, Luis Carlos Velásquez, es tener vacunadas a diciembre cerca de 300 mil del millón de habitantes. Se debe recordar que para lograr la inmunidad de rebaño la cifra debe alcanzar el 70%, es decir, 700 mil en el caso de Caldas.

De acuerdo con la Dirección Territorial de Salud, encargada de recibir y distribuir los biológicos, de los 82 mil 448 entregados por el Gobierno nacional, se han repartido 74 mil 615 en los 27 municipios y 7 mil 873 están en custodia.

Una situación que llama la atención tiene que ver con personas que desisten a que les apliquen la vacuna. La misma Territorial, sin datos aún consolidados sobre este asunto, indica que por ejemplo en un municipio 20 personas dijeron no.

LA PATRIA habló con Lorena Gómez, subdirectora de Salud Pública de la Dirección Territorial de Salud de Caldas:

-¿Cuáles son las dificultades con el aplicativo del Ministerio de Salud para visualziar el proceos de vacunación?

Todo se debe reportar en faviwei, que es el aplicativo oficial del Ministerio de Salud. Ahí hemos encontrado muchas dificultades a nivel nacional, no solo con el departamento de Caldas, porque al cargar la información también hay muchos otros usuarios que no solo están consultando constantemente en facweek, sino que están cargando los datos. Se congestionan y muchas veces no nos permite ni cargar ni descargar los informes.

-¿Entonces, cómo están haciendo en Caldas?

En el departamento ideamos un formulario en google drive, en el cual los prestadores que están aplicando las vacunas hacen un reporte a las 4:00 de la tarde cuántas llevan aplicadas. Así tenemos el dato diario. Pero muchas veces sacamos el dato de los municipios y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. ellos aplican más y entonces viene el reclamo de los alcaldes, porque eran más. Efectivamente, al día siguiente se verán reflejados esos biológicos que se aplicaron de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

-¿Por qué los datos de vacunación de Caldas no coinciden con los que publica el Ministerio?

Los mismos datos que recibimos a las 4:00 p.m. se los reportamos al Ministerio en la noche, de ahí mismo sacamos la información. Con el Ministerio también hacemos seguimiento, porque tampoco nos coinciden las cifras. Constantemente estamos en comunicación para ver de dónde están sacando los datos. Ellos nos mandaron un formato estandarizado donde reportamos siempre las mismas dosis.

-¿Qué más encuentra la comunidad para su utilidad en la página

Ahí también, por ejemplo, hay un enlace en el que pueden entrar a Mi vacuna para consultar si están priorizados en alguna de las etapas de vacunación.

-¿Cómo priorizan a los municipios para entregarles las vacunas?

Cada recibo de vacunas para Caldas viene con lineamientos del Ministerio. Hasta el momento llevamos unas 10 resoluciones por medio de las cuales nos han asignado las vacunas. En cada resolución nos dicen cómo se hace la distribución, dependiendo de la población a la que vaya dirigida, el número de biológicos y el tipo. Por decir algo, vacuna de Pfizer está destinada solo a profesionales de la salud de la capital, en este caso Manizales. Cada vez que nos remiten las Pfizer se distribuyen de acuerdo con los profesionales de la salud que hay en el municipio y lo concertamos con la Secretaría de Salud municipal.

-¿Cómo ha sido la priorización con las Sinovac?

De estas hemos tenido mayor disponibilidad en el territorio. Las hemos enviado a los municipios para los profesionales de la salud que ellos reportaron en la plataforma Pisis. Para los mayores de 80 años tuvimos primerio el criterio que estuvieran institucionalizados en centros de larga estancia. Nos reportaron el dato y con base en eso enviamos los biológicos. Cuando se abrió a la población mayor de 80 años, lo hicimos con base en el DANE, cuántos adultos tenemos por municipio y según eso se hizo la repartición.

- ¿Y con personas mayores de 60 años?

Estamos empezando con los de 60 a 79 años y hacemos lo mismo. Dependiendo de los que estén institucionalizados y el dato del DANE los vacunamos, al igual que quienes están en centros de reclusión.

-¿Qué pasa si un municipio ya no tiene más profesionales de la salud o mayores de 80 por vacunar?

De acuerdo con la disponibilidad que tengamos y la proporción que tenga en la población cada municipio, enviamos y hacemos seguimiento para monitorear los avances. Muchos municipios ya cumplieron con los profesionales de la salud para aplicar biológico, si no manda una resolución con destinación a profesionales de salud no le llegará biológico, entonces los distribuimos donde aún no se ha cumplido la totalidad de la cobertura.

-¿Cuántas personas han preferido que no los vacunen?

Hemos tenido en varios municipios desistimiento, es un derecho que tienen los ciudadanos de no asistir, y también de cambiar de decisión. Toda la vacunación se está haciendo por agendamiento y en este proceso siempre se dejan 10 personas para cubrir todas aquellas situaciones que se presenten, sea por desistimiento o inasistencia. Es como un plan b. No se pierde el biológico y de una llamamos a esas personas que están en la lista de espera para que procedan a la vacunación. Las pérdidas han sido porque se cayó un biológico y perdimos ahí una dosis, al principio hubo dificultades por las jeringas. De resto, porque se venzan o no tengamos a quien ponérsela no nos ha pasado. Hemos tenido un municipio donde reportaron 20 personas que no se querían vacunar.

- ¿Qué se hace antes de esos desistimientos?

Es hacer el llamado a la comunidad que no es simplemente por el interés individual, si no también comunitario. Cuando logremos una inmunización de rebaño nos beneficiamos todos. Es por su grupo familiar y comunidad, no solo por la persona. En la medida que todos tengamos anticuerpos estaremos tranquilos.

-La página web de la Dirección Territorial (www.saludecaldas.gov.co) tiene un enlace en la parte superior que dice: Consulte el proceso de vacunación.

- Allí se encuentran las etapas de vacunación.

- Se actualizan, de manera constante, los actos administrativos con los lineamientos que da el Ministerio de Salud para la distribución de las vacunas.

- Al final de esa página dice acceder al tablero, allí lo que se ve es municipio por municipio, cómo va el proceso de vacunación, cuántas vacunas le ha entregado la Territorial y cuántas se han aplicado.

- Se actualiza todos los días en las noches, o sea que la información que se ve corresponde al informe de vacunación diario.

En movimiento

El siguiente es el número de vacunas entregadas por la Territorial de Salud a los municipios, con corte en la mañana de ayer:

Municipios Entregadas Aplicadas

Manizales 36.699 32.261

La Dorada 5.228 3.670

Chinchiná 4.302 2.030

Riosucio 3.209 2.483

Villamaría 2.584 1.540

Anserma 2.342 1.439

Supía 1.667 951

Salamina 1.641 948

Neira 1.604 870

Aguadas 1.495 877

Pensilvania 1.475 782

Pácora 1.251 841

Manzanares 1.198 614

Samaná 1.167 606

Viterbo 1.122 692

Aranzazu 951 591

Palestina 860 465

Marquetalia 860 462

Risaralda 724 360

Filadelfia 671 425

Victoria 655 353

Belalcázar 637 365

La Merced 554 306

Norcasia 445 229

San José 418 179

Marmato 449 241

Marulanda 407 147