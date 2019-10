10 años después soy un milagro: Aída, sobreviviente del cáncer de seno

LA PATRIA | MANIZALES

El cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte de las mujeres, cada 30 segundos una de ellas es diagnosticada con este tipo de cáncer y cada seis minutos, ocurre un deceso producto de la enfermedad. Si se detecta a tiempo el 90% de estos pueden salvarse.

En Caldas el año pasado fallecieron 93 y se diagnosticaron 1.743 casos. Este año, la Dirección Territorial de Salud registra 1.323 afectadas.

Aída Clemencia Alzate López, de 51 años, es una sobreviviente y afortunada, pues su tratamiento comenzó dos años después de la primera sospecha de cáncer, por eso pregona que es un milagro de Dios. De esto ya han pasado 11 años.

Cuenta que le apareció "una bolita" en el seno izquierdo y no se sentía bien. Acudió a citas con el ginecólogo y durante dos años la respuesta siempre fue la misma: "Sus senos son así. No tiene nada, no hay ningún problema".

Después apareció el ardor y hasta el brasier le molestaba. "Era como si me estuviera quemando, el dolor era descomunal”, y aclara que el ginecólogo que la trató en el 2008 le dijo: "Usted sabe que tiene cáncer. Hágase quimioterapia. Es un tumor”.

Lucha

Esos años de alerta, de incertidumbre, de sospechas se volvieron una realidad. Algo que no solo enfermaba su cuerpo, sino su mente, pues tras la certeza del cáncer, le tocó suplicar a la EPS Cosmitet, para que la atendiera.

"Como no veía solución con Cosmitet, acudí al Sindicato del magisterio".

La hospitalizaron en la Clínica Santa Ana y después de examinarla le dijeron que se debía quedarse, pues su caso era de vida o muerte. Paso seguido inició los trámites para una mastectomía radical, porque el tipo de cáncer que sufría era muy agresivo.

“La herida permaneció abierta un tiempo, porque no había cirujano plástico. También me hicieron radioterapia. Este tratamiento duró un año y sigo en controles. También me extirparon parte del otro seno”, explica Aída.

Siete libras pesó el tumor que le extrajeron y al preguntar por sus posibilidades de vida, le recomendaron que tuviera fe. "Sigo en control en Pereira, no sé por qué Cosmitet no me presta el servicio en Manizales. Tengo que pagar gastos de transporte. Estoy viva después de 10 años. Soy un milagro”.

Sin descuido

“Mi caso fue un descuido después de un diagnóstico a tiempo", esta frase de la maestra Aída Clemencia resume lo que sucede en muchos casos de cáncer, sobre todo de mama, que es el más frecuente en el país y cuya distribución porcentual según la cuenta de alto costo, fue del 36,5% el año pasado.

El médico manizaleño Sebastián Quintero, cirujano oncólogo y mastólogo y quien dirige la Fundación Salud Querida, explica que mientras más tarde se inicie un tratamiento hay mayor riesgo.

Comenta que se han dado casos en los que la persona afectada tarda hasta un año y por eso califica como bienvenido el proyecto de ley de cáncer de mama que se presentó en el Congreso que busca crear un programa público que obligue a las EPS y entidades que manejan recursos para generar acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabilitación, y cuidados paliativos.

Además, señala que no pueden transcurrir más de 45 días desde el momento de la consulta por sospecha, hasta la primera intervención y que la mamografía se realizará a partir de los 40 años, hasta los 69 de forma obligatoria. Hoy se aplica después de los 50 años.

A tiempo

Respecto a la detección temprana, Quintero califica como importante el autoexamen; sin embargo, admite que es esencial la visita anual al mastólogo y hacerse una mamografía, debido a que esta enfermedad puede ser clínicamente detectada con este examen, un estudio radiológico capaz de detectar principios de cáncer cuando aún no se logra palpar el tumor, de ahí que si se detecta en las primeras etapas se puede hablar de 99 de cada 100 mujeres curadas.

"Ahora las mujeres consultan más, pero falta que haya más promoción en el área rural. Ahora están mejor informadas, pero hay otras a las que no les llegan todos los mensajes", concluye el experto.

Campaña

