Vaya a la segura con su voto y otras medidas para las elecciones de mañana

* La Registraduría informa que según el calendario electoral, el 29 de marzo finalizó el periodo de inscripción de cédulas para votar, y no se abrirán nuevas inscripciones para esta segunda vuelta presidencial.

* El horario de votación, tanto en el territorio nacional como en el exterior, es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

* Debe votar en el mismo puesto de votación y mesa que le fue asignado para la primera vuelta, el 29 de mayo.

* Pueden votar todos los colombianos mayores de edad, que residan dentro o fuera del país y tengan su cédula inscrita en el censo electoral.

* Los votantes solamente deberán presentar la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital, en físico o en el celular. No se permite votar con la contraseña o con otro documento.

* Si se equivoca al marcar la tarjeta electoral deberá devolverla a los jurados, indicando que no se diligenció correctamente. Esta será anulada por los jurados y podrá solicitarles una nueva.

* Si pierde el certificado electoral podrá solicitar uno nuevo en la Registraduría municipal, auxiliar o delegada, informando el puesto de votación y el número de mesa en el cual ejerció su derecho al voto.

* Si no inscribió su cédula podrá votar siempre y cuando este documento haya sido expedido después del 8 de enero del 2003, podrá votar en el puesto que le asignó la Registraduría, cercano al lugar donde tramitó su documento.

Voto en blanco

La Registraduría Nacional explicó qué representa el voto en blanco:

1. Es una opción válida que tienen los colombianos para marcar en las tarjetas electorales cuando la oferta de candidatos no satisface sus intereses o expectativas y no se quiere dar el apoyo a ninguno.

2. En la tarjeta electoral aparecerán los candidatos con las dos fórmulas vicepresidenciales que pasaron a segunda vuelta y la casilla de voto en blanco.

3. Esta tarjeta electoral es de tamaño media carta y en papel ecológico.

4. La entidad afirma que es un mito, algo falso, que el voto en blanco se le sume a algún candidato en segunda vuelta presidencial. Es una casilla independiente que se contabiliza de forma independiente, pero los votos no se le suman a nadie.

5. Si gana el voto en blanco en segunda vuelta presidencial no faculta a repetir la elección, por lo cual ganará la fórmula presidente y vicepresidente que haya tenido la mayoría de los votos entre las dos opciones.

6. Para esta segunda vuelta, según la Constitución Política de 1991, es necesario imprimir las tarjetas electorales con la opción del voto en blanco, por eso aparece en el tarjetón.

Cómo marcar correctamente la tarjeta electoral

De acuerdo con la Registraduría Nacional, primero ubique la fórmula presidencial y vicepresidencial de su preferencia o la opción del voto en blanco y márquela con una X sin salirse de la casilla. Recuerde que si marca más de una casilla anulará su voto.

Voto válido cuando...

- Se marca con una equis (X) o cualquier otro símbolo sobre la casilla que contiene la fórmula presidencial y vicepresidencial de su preferencia.

- Se marca sobre cualquiera de los dos candidatos, presidente o vicepresidente.

- Se marca la casilla de voto en blanco.

El voto nulo

Ocurre cuando se realizan dos o más marcaciones por fórmulas presidenciales y vicepresidenciales diferentes.

Cuando se marca la casilla de una o más fórmulas presidenciales y el voto en blanco .

No es un voto válido. Se genera cuando no se puede identificar la intención del elector ni a favor de quién está marcando el voto.

Voto no marcado

Es cuando el ciudadano deposita en la urna la tarjeta electoral sin marcarla o cuando las marcas están fuera de las casillas.

Beneficios por votar

La Registraduría Nacional informa de los siguientes beneficios por ejercer este derecho, y para acceder a ellos se necesita mostrar el certificado electoral como prueba. Este certificado lo entrega el jurado de votación en la mesa en que se vota:

* Media jornada de descanso compensatorio remunerado. Se disfrutará entre los 30 días (calendario) siguientes a la elección. Aplica para quienes tengan contrato laboral con todas las prestaciones de ley.

* Tener prioridad frente a quienes injustificadamente no hayan hecho, en caso de igualdad de puntaje en los exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior.

* Rebaja de un mes sobre el total de tiempo de prestación del servicio militar, para el caso de soldados bachilleres o auxiliares de policía bachiller, y de dos meses para soldados campesinos o soldados regulares.

* Tener prioridad frente a quienes injustificadamente no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado.

* Tener prioridad frente a quienes injustificadamente no lo hicieron en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, en caso de concurso abierto.

* El estudiante de institución de educación superior pública tendrá un descuento del 10% del costo de la matrícula, si acredita haber votado en la última elección antes de iniciar el período académico. Las universidades privadas pueden establecer beneficios o descuentos, según lo decidan.

* Rebaja, por una sola vez, del 10% en el valor de expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro años siguientes a la votación.

* 10% de descuento en el trámite inicial y expedición de duplicados de la libreta militar.

* 10% de descuento en duplicados de la cédula, desde el segundo duplicado en adelante.

Delitos electorales

La Misión de Observación Electoral (MOE) explica cuáles son los delitos que pueden ocurrir en la jornada electoral:

1. Perturbación de certamen democrático: Perturbar o impedir mediante engaños una votación pública, escrutinio o cabildo abierto.

2. Constreñimiento al sufragante: Amenazar o presionar para obtener una determinada votación o impedir el derecho a votar.

3. Fraude al sufragante: Obtener mediante engaños un determinado apoyo en votación pública.

4. Fraude en inscripción de cédulas: Lograr inscribir a otros o inscribirse para obtener provecho ilícito, como votante en municipios o distritos diferentes a los que se tiene derecho.

5. Elección ilícita de candidatos: Ser elegido estando inhabilitado por decisión de autoridad judicial o administrativa.

6. Corrupción del sufragante: Comprar o prometer el voto a través de dineros o cualquier tipo de obsequio a cambio.

7. Tráfico de votos: Ofrecer votos de otros ciudadanos a cambio de dinero o beneficio .

8. Voto fraudulento: Cuando una persona suplanta a un ciudadano habilitado para votar, vota más de una vez o vota sin tener derecho a hacerlo.

9. Favorecimiento de voto fraudulento: Permitir que se cometa el delito de voto fraudulento.

10. Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación: Demorar la entrega de documentos electorales.

11. Alteración de resultados electorales: Cambiar los resultados electorales a través de medios diferentes al engaño, violencia, entrega de dinero o introducir tarjetas electorales indebidamente.

12. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas: Hacer desaparecer, poseer o retener cédulas ajenas.

13. Denegación de inscripción: No inscribir, dilatar o entorpecer la inscripción de un candidato o mecanismo de participación ciudadana.

14. Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas: Permitir o intervenir en la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas de financiación para campañas electorales.

15. Violación de los topes o límites de gastos en las campañas: Administrar los recursos en campaña electoral que excedan los topes de gastos establecidos por la Ley.

16. Omisión de información del aportante: No informar de los aportes realizados a las campañas electorales.

No olvide la bioseguridad

La pandemia por la covid-19 todavía está entre nosotros, por eso, al momento de asistir a los puestos de votación y a las urnas, que en su mayoría son sitios cerrados, se deben tener en cuenta las siguientes medidas que han recomendado autoridades de salud: procure llevar puesto el tapabocas; mantenga el distanciamiento físico entre personas, y lávese las manos luego de votar, si no lo puede hacer de inmediato no lleve las manos a la cara.

Prohibiciones en Manizales

Para garantizar la seguridad mañana, la Alcaldía de Manizales aplicará medidas que prohíben:

* Desde hoy a las 6:00 p.m. el expendio y consumo de bebidas embriagantes (Ley Seca), hasta las 12:00 m. del lunes 20 de junio.

* En todas las estaciones de servicio la venta de combustibles líquidos (gasolina, Acpm, petróleo o similares) en cualquier recipiente desde las 6:00 a.m. de hoy hasta las 5:00 a.m. del lunes 20 de junio.

* La circulación de motos con parrillero -hombre o mujer-, desde las 5:00 p.m. de mañana domingo hasta las 5:00 a.m. del lunes 20 de junio.

* La circulación de vehículos que transporten escombros, desechos y trasteos desde las 6:00 a.m. de hoy hasta las 5:00 a.m. del lunes 20 de junio.