LA PATRIA | Manizales

Sergio Fajardo, el excandidato presidencial y dirigente de Compromiso Ciudadano, confiesa que quería dedicarse a la academia, pero que por agradecimiento con la gente que votó por el en la primera vuelta no se retiró de la política. Va de nuevo por la Presidencia de Colombia.

Estuvo hasta ayer en Manizales para promocionar a los tres candidatos de Compromiso que recibieron aval del Partido Alianza Verde al Concejo de Manizales (Adriana Arango, Julián Andrés García y Juan Pablo Trejos) y a uno a la Asamblea de Caldas (Alirio Mendieta).

En definitiva no apoyarán a nadie para la Alcaldía de Manizales ni a la Gobernación de Caldas porque consideran que los que avalan los verdes hicieron alianzas que no corresponden a lo que los fajardistas representan. Fajardo estuvo en LA PATRIA y esto fue lo que dijo de la política actual.

No más trincheras

- Se ven muy confusas las elecciones porque los partidos apoyan a candidatos de diferentes extracciones políticas, algo ya muy personalista, ¿cómo ve esto?

He ido a muchas partes de Colombia, y digo que vamos para una etapa superior de la corrupción por la cantidad de negocios que se están armando para avalar candidatos y para que un candidato gane. Nunca había visto tanto negocio. Los principios y las propuestas serias están en vía de extinción. Los que hacen un negocio para ganar una elección, cuando llegan a gobernar, van a robar; porque no les alcanza la plata para repartir entre todos lo que invirtieron en una campaña.

- ¿Este acompañamiento a la gente de Compromiso Ciudadano es de alguna manera el inicio de su aspiración a la Presidencia para dentro de tres años?

Puede ser visto así, porque aunque tomé la decisión de no ir más a elecciones y volver a mi casa, que es la universidad, tocó posponerlo. La razón fue esa: tanta gente que ha trabajado con nosotros y no me podía despedir con una carta diciéndoles, chao que esto fue muy bonito. Aquí estoy, y tengo que trabajar. Mantenerse en la política significa para la Presidencia, y vamos a hacerlo muy diferente, desde ahora; son tres años, un camino largo, difícil. Tenemos un papel para preparar muy bien las elecciones, hacer una gran propuesta para Colombia desde la perspectiva regional y así romper con la polarización a la que nos quieren llevar. No más trincheras en Colombia.

- En la segunda vuelta presidencial eligió votar en blanco. En Caldas tampoco apoyan a nadie a Gobernación y Alcaldía de Manizales, ¿la opción también es votar en blanco?

Siempre digo que el voto es libre. Como movimiento, no estamos diciendo que se debe votar por una persona específica. Cada quien puede votar por quien quiera.

De país

- Con la votación tan alta que obtuvieron en la primera vuelta presidencial, ¿no cree que perdieron ahora la oportunidad de oro para haber iniciado un partido propio?

Somos un movimiento, recogimos un millón de firmas como Coalición Colombia (Alianza Verde, Polo Democrático y Compromiso Ciudadano). He ganado elecciones con votaciones extraordinarias, pero no hemos podido tener el Partido porque no lo aceptaron en el Congreso. Ahora aparece una cantidad de partidos nuevos, y a nosotros nos ha tocado lucharla por firmas durante años, pero así es la vida. Respetamos las reglas y vamos para la próxima.

- La última vez que estuvo en Manizales dijo que veía al presidente Duque con líneas no muy claras. ¿Cómo lo está viendo pasado su primer año de gobierno?

Peor. Esto son cuatro años no más, quienes hemos gobernado sabemos que si no se tienen los proyectos andando ya va a ser muy difícil que los concrete. Estamos ante esa incertidumbre. Pero se va a la ONU con unas fotos falsas, y pierde la credibilidad de argumentación; la política con Venezuela, errática, con un Maduro fortalecido; y para rematar se vuela de la justicia Aida Merlano. Todo eso debilita.

- Su experticia está en el sector académico, los universitarios están convocando a una protesta nacional. ¿qué recomendaría para enfrentar esta situación?

Son manifestaciones legítimas y se tienen que respetar. Las protestas de los estudiantes tienen un origen asociado con el presupuesto para la educación superior, contra la corrupción, pero en estas manifestaciones siempre aparecen personas que quieren hacer daño, que son una fatalidad. A quienes las lideran, tener cuidado de identificar a las personas que van a hacer daño, porque terminan desfigurando lo que se pretende.

Sobre Manizales

* Los votos de opinión

“Es una ciudad ejemplar, en el sentido de que es educada. La gente vota libre, la gente piensa. Que Manizales es una ciudad conservadora, olvídese. Pero la política no ha estado a la altura de la riqueza que tiene la ciudad y por eso hay falta de oportunidades”.

* Por qué no se pudo escoger un candidato independiente a la Alcaldía

“Es una lástima la cantidad de disputas que se dieron y que no se haya podido consolidar una estructura juiciosa para ganar las elecciones, que creo las hubiera ganado. No sé si ahora la va a ganar o no, no soy capaz de decirlo”.

* Qué pasará con los candidatos fajardistas que están avalados por el Partido Alianza Verde

“Ellos son los que tienen que responder, porque en Caldas y Manizales decidieron estar en el Partido Verde y por eso no pueden escoger candidatos de cualquier manera. No apoyar al candidato a la Alcaldía por el Partido Verde (Carlos Mario Marín) fue una discusión que tuvieron y que es legítima dentro de la política. No pueden estar de acuerdo que el candidato se haya aliado con partidos tradicionales. Estando en el mismo lugar se puede discrepar, tener opciones diferentes. Lo que no pueden hacer es apoyar a una persona de otro partido, sería doble militancia”.