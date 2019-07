MARTHA LUCÍA GÓMEZ

Este sábado a las 6:00 de la tarde, el aspirante a un cargo de elección popular que esté dentro de cualquier oficina de la Registraduría Nacional podrá inscribir su nombre como candidato. Quien no alcance a ingresar o se le olvide que es hasta esta fecha, deberá dejar su propósito para las elecciones dentro de cuatro años.

La Registraduría hace esta advertencia, pues entre partidos y movimientos políticos se volvió costumbre dejar para la última semana las inscripciones de sus candidatos a alcaldías, Gobernación, concejos, Asamblea y Juntas Administradoras Locales (JAL).

Solo dos

El periodo para inscribirse se inició el 27 de junio, hace 24 días, y hasta el viernes en Caldas solo habían acudido dos candidatos a alcaldías: Yhonatan Emanuel Vásquez Duque, a la Alcaldía de Victoria por el Partido Liberal, y Luis Fernando Grajales, a la Alcaldía de Anserma por el Centro Democrático.

La Registraduría dispuso de la modalidad de preinscripciones por su página web www.registraduria.gov.co/-Inscripcion-de-candidatos, y los aspirantes solo tienen que ir a firmar documentos, y además solicita agendar citas de inscripción y no tener dificultades al juntarse dos o tres procesos a una misma hora.

Inscripciones

Por partidos

* Hoy, Jorge Hernán Mesa Botero, Partido Liberal a la Alcaldía de Manizales, 3:30 p.m. Registraduría Especial de Manizales.

* Miércoles, Ángelo Quintero Palacio, Partido Conservador a la Gobernación de Caldas, 2:00 p.m. Registraduría Delegada para Caldas.

* Jueves, Andrés Felipe Betancourth López, Polo Democrático Alternativo, MAIS y Juntos Podemos -Farc, UP, Colombia Humana y movimientos sociales- a la Alcaldía de Manizales, 10:00 a.m. Registraduría Especial de Manizales.

* Viernes, Jorge Hernán Yepes Alzate, Partido Conservador a Alcaldía de Manizales, 2:00 p.m. -hora tentativa- Registraduría Especial de Manizales.

* Viernes, Luis Guillermo Giraldo Hurtado, Partido Colombia Renaciente a Gobernación de Caldas (recogieron firmas pero no las van utilizar), 4:00 p.m. Registraduría Delegada para Caldas.

* Sábado, Camilo Gaviria Gutiérrez, Centro Democrático a Gobernación de Caldas, 11:00 a.m. Registraduría Delegada para Caldas.

Por firmas

Los que van por firmas esperan la notificación de la Registraduría de cuántas les validarán para formalizar su inscripción. La entidad tiene 30 días calendario para responder. Son:

* Fabio Hernando Arias Orozco, Caldas Avanza, a la Gobernación de Caldas. Entregó firmas el 26 de junio.

* John Alfredo González Gallo, Creo, a la Alcaldía de Manizales. Entregó firmas el 26 de junio.

* Luis Carlos Velásquez Cardona, Unidos por Caldas, a la Gobernación de Caldas. Entregó firmas el 28 de julio.

Pendientes

Quedan de definir si se inscriben como candidatos para la Alcaldía de Manizales:

* Carlos Mario Marín Correa o John Alexánder Rodríguez López por el Partido Alianza Verde -nombre que saldrá de una encuesta-.

* Juan Sebastián Gómez González, del Partido de la U.

En Anserma*

El viernes se inscribió como candidato a la Alcaldía por el partido Centro Democrático, Luis Fernando Grajales, conocido popularmente como Chucho. El desfile con sus simpatizantes y de los partidos Liberal y MIRA, salió del Parque de Bolívar, descendió por la carrera 4 para llegar a la Registraduría Municipal. Estuvo acompañado simpatizantes; el todavía precandidato del Centro Democrático a la Gobernación de Caldas, Camilo Gaviria; el diputado Antonio Corrales; el representante a la Cámara Luis Fernando Gómez; y concejales de ese partido.

* Información de Albeiro Rudas, corresponsal de LA PATRIA en Anserma.

Alejandro Maya no va más

Aunque Colombia Renaciente le había ofrecido el aval a Alejandro Maya, él declinó a continuar su campaña para la Alcaldía de Manizales. “La intención era lograr una candidatura de unidad, independiente de quien fuera, pero que tuviera verdaderas posibilidades de conducir de una manera adecuada la ciudad. Lastimosamente no se logró. Se requiere de un consenso cívico para ganar la Alcaldía, y como están las cosas habrá cinco o seis candidatos. No quisiera contribuir más con la división y por eso prefiero hacerme a un lado. No sigo con ninguna campaña, y miraré más adelante por quién votaré”.

- ¿Su equipo de trabajo se sumará a alguna candidatura?

Por el momento no. Han manifestado que desean observar quiénes toman la decisión de inscribirse, y cuando se inicien las campañas ver cuál puede ser la que dé mayores garantías para la conducción de la ciudad.

- Colombia Renaciente le dio aval a Luis Guillero Giraldo para la Gobernación de Caldas, ¿apoyará usted y su equipo esa candidatura?

No he tomado ninguna decisión sobre apoyos a la Gobernación. Los miembros de mi campaña tampoco lo han hecho.

- El viernes se esperaba, en una reunión, definir entre los independientes un candidato a la Alcaldía, ¿por qué no se logró?

No quisiera responsabilizar a nadie, estuve muy poco en el proceso. Desconozco los acuerdos y preacuerdos que ellos hicieron para hacer una encuesta que finalmente fue fallida, y luego intentamos hacer una encuesta en la que estuviera mi nombre y el de Juan Sebastián Gómez -de la U-, pero tampoco se concretó por las diferencias que existían desde el primer acuerdo. El Polo siempre manifestó que no estaba de acuerdo con hacer unidad a través de una encuesta con Carlos Mario Marín -del Partido Verde- y esto genera dificultades.

- Hizo un ejercicio con ciudadanos y expertos para construir su propuesta, ¿qué le recomendaría al que quede de alcalde de Manizales?

Avanzar en la incorporación de un sistema de transporte público moderno y eficiente, implantar sistemas de tecnología para la gestión de tráfico como semáforos inteligentes y censores de velocidad; trabajar mucho con el sector privado porque hay un divorcio entre el sector público y el privado; dar un paso en educación superior con Manizales como distrito universitario, pasar de los cantinazos a empresas de industrias tecnológicas para impulsar el potencial de ciudad.

- ¿Regresa a Bogotá?

Sí, me pondré a buscar trabajo como el 10,2% de los colombianos, ojalá se diera una posibilidad con el sector privado.