"Tenía una boleta y me gané la rifa", dice el congresista caldense José Luis Correa, positivo para covid-19

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Aislado en una habitación en Manizales por haber resultado positivo a covid-19, José Luis Correa López, el representante a la Cámara por el Partido Liberal en Caldas, habla de su situación.

Le dieron la noticia el martes, a través de una llamada de la Secretaría de Salud de Bogotá que le generó ansiedad y estrés. No lo sabía porque es asintomático. Ahora debe permanecer encerrado hasta que salga negativo.

A pesar de ello dice que sigue con sus responsabilidades, trabajando en la virtualidad como congresista. "Me van a repetir hoy las pruebas para empezar un protocolo. La primera prueba se realizó en el Congreso de la República, debido a un riesgo que había de contagio. Tenía una boleta y me gané la rifa".

Bastante perturbador

- ¿Cómo lleva el confinamiento?

Estoy aislado en un cuarto, con buena ventilación; con todos los cuidados con mi ropa, mis alimentos y todo con lo que entro en contacto. Llenándome de paciencia y de tranquilidad, que pienso es lo más importante porque este tema termina poniéndolo a uno más ansioso y estresado por no saber si el cuadro va a cambiar o no. Esperemos que todo salga bien.

- ¿Como asintomático no siente nada de la enfermedad?

Nada más que un poco de dolor de cabeza, pero me empezó cuando me dijeron que era positivo, antes no sentía nada, creo que es por estrés.

- ¿Quién le colabora con los alimentos y en lo que requiera?

Tengo a una persona que me acompaña y que infortunadamente también está en aislamiento porque hace parte de mi cerco epidemiológico.

- ¿Usted tiene alguna enfermedad o preexistencia?

Tuve asma, pero hace muchos años no tengo un cuadro, y a hoy no tengo ninguna preexistencia grave que pueda darme algún factor de riesgo asociado y llevarme a pensar que el cuadro se puede agravar. Sin embargo uno siempre debe estar pendiente.

- ¿Cuanto tiempo debe estar en cuarentena?

Hasta que salga negativo o sea que tendré que pasar por muchos hisopados nasofaríngeos hasta poder decir que esto quedó atrás, lo cual es bastante perturbador, seriamente incómodo. Es como si metieran un copito hasta la garganta a través de la nariz. La gente que cree que esto es una bobada, pero solo por sentir cuando le hacen a uno esta prueba, deberían cuidarse.

Por haber salido

- ¿Cree que pudo haberse contagiado en Bogotá?

La misma pregunta me la he hecho varias veces. He sido sumamente estricto con las medidas de aislamiento y bioseguridad. No podría decir dónde lo adquirí.

- ¿Cuándo fue la última vez que viajó a Bogotá?

Estuve 15 días allí, asistiendo a dos semanas de semipresencialidad en el Congreso de la República, y llegué el viernes a Manizales.

- De lo que recuerde, ¿cuántas personas pueden estar comprometidas en su cerco epidemiológico, teniendo en cuenta las reuniones que pudo haber sostenido en Manizales?

De las que estuvimos en la semipresencialidad en el Congreso, 25; de mi equipo de trabajo, con 4, y me he reunido con mi familia. No he tenido reuniones masivas ni he asistido a sitios de aglomeración. Saludé a mi mamá ayer -martes- y a mi hermano le di un abrazo por su cumpleaños. Con la Dirección Territorial de Salud de Caldas se estructuró el cerco epidemiológico y esperamos que todos los que hayan tenido contacto conmigo salgan negativos.

- Como médico, ¿considera que no son suficientes las medidas de precaución para evitar un contagio?

La mejor medida para evitar el riesgo es no salir, es una responsabilidad social y ética. Salir solo si es necesario, pero mucha gente sale porque quiere. Me tocó salir porque perdí, defendí la virtualidad en el Congreso, pero las mayorías defendieron la semipresencialidad.

Por la virtualidad

- En el país han criticado la virtualidad en el Congreso, argumentando que es para justificar un salario cuando es poco lo que están legislando, ¿cuál es su defensa de esta figura?

La virtualidad tiene que ser una opción para todo porque la pandemia está cambiando las relaciones sociales y económicas, es un nuevo orden que va a tener el mundo en los próximos meses; menos para lo que no tenga la posibilidad de entrar en la virtualidad o que el beneficio supere con creces el riesgo. Hasta hoy no tenemos una sola demanda por lo que hemos aprobado en la Cámara de Representantes vía virtual. La gente dice que la virtualidad se presta para las jugaditas, pero que no se olviden de las jugaditas que hemos vivido en la presencialidad. No es un tema de la forma, es un tema de fondo en la participación legislativa. En nosotros está hacer las cosas bien o mal.

- ¿Qué beneficios le ve a la virtualidad?

Evita no solo que 20 o 30 congresistas estén reunidos, también que 20 o 30 personas de servicios generales, de sistemas, personal administrativo estén en el Congreso arriesgando sus vidas. Si el enfermo no hubiera sido yo, que tengo 29 años y sin grandes comorbilidades y preexistencias, sino doña Ceci, una persona de servicios generales que me dobla la edad, qué pasa.

- Dicen que el Congreso ha hecho poco control político al Gobierno Nacional, que ha aprobado vía decretos infinidad de cambios, ¿tiene fundamento esta crítica?

El problema no es que lo estemos dejando de hacer, el problema es que no hay cómo frenarlo porque estamos en Estado de Emergencia. Eso le da unas facultades constitucionales al presidente de la República para que actúe. Esos decretos tendrán que pasar a revisión del Congreso, pero hoy los que son vigilantes de la constitucionalidad de los decretos no son los congresistas, es la Corte Constitucional. La crítica es más asociada al malestar con el Gobierno Nacional y a muchas de las malas medidas que ha tomado, aunque ha tomado algunas buenas.

Del Gobierno Nacional

- Como parte de la cifra de contagiados de covid-19 y como médico, ¿considera que el Gobierno Nacional va por buen camino o se ha excedido para frenar la pandemia?

Pongo mi ejemplo. Si no me hubieran hecho la prueba de rutina, no sabría que soy covid positivo y estaría contagiando a una cantidad de gente, porque aún tomando las medidas de protección siempre hay un riesgo social. La moraleja que esto nos deja es que el Gobierno Nacional tiene que enfocarse fuertemente en crecer en el número de pruebas realizadas en el país. Seguimos con los mismos números de hace unas semanas, mientras los casos son mayores y el contacto entre los ciudadanos es mucho mayor, por ende el riesgo de contagio es mucho mayor.

- ¿Qué debe hacer entonces la Presidencia?

Lo que se debe replantear el presidente, Iván Duque, es para dónde va con el número de pruebas. No podemos pensar que el número de pruebas que vamos a necesitar con una reactivación económica de tantos sectores es el mismo número que necesitábamos hace cinco semanas, cuando el 80% del país estaba parado.

- En Caldas la práctica de pruebas también está bastante demorada, aún autorizado el laboratorio de la U. de Caldas, pero faltan equipos e insumos, ¿el panorama es más grave?

No solo eso, es igual al resto del país. El problema es que no tenemos insumos, y no los tenemos porque el presidente, Iván Duque, no ha querido levantar las patentes para poder producir en masa los los reactivos para hacer las pruebas; sabiendo que muchos países del mundo ya lo hicieron. Es un problema serio de voluntad política del Gobierno Nacional.

- ¿El Congreso no puede hacer algo para tratar de cambiar esa mecánica?

Claro. Le hemos mandado cartas al Gobierno Nacional, le hemos hecho debates de control político, pero seguimos recibiendo de ellos un silencio preocupante.

Su vida política

- ¿Cree que la covid-19 va a afectar su vida política y profesional por el miedo que podría sentir la gente de acercarse a usted?

Espero y aspiro a que una vez pase esto, mi vida siga normal. No fue algo que me haya buscado ni es algo que vaya a durar eternamente en mi organismo. Espero que la gente entienda que esto es una enfermedad infecciosa, viral, igual que puede ser cualquier otra. Cuando mi cuerpo lo resuelva volveré a ser una persona normal.

- Se ha dicho que quienes adquieren la enfermedad desarrollan los anticuerpos, ¿cree que eso ocurrirá con usted?

Es un tema bastante complejo, no se sabe mucho del comportamiento del virus ni de la inmunidad generada. No sabemos si hay pacientes que pueden tener reinfección o reactivación del virus si la gente tiene suficientes anticuerpos neutralizantes. Hay muchas dudas aún con respecto a la enfermedad. Eso significa que saldré de esto, pero me seguiré cuidando igual como me venía cuidando antes. Mientras no tengamos la luz de la ciencia que nos dé la certeza de cómo se está comportando esta enfermedad, paso a ser una persona igual que los demás. La evidencia va mostrando que se genera inmunidad entre 24 y 36 meses, pero no hay estudios serios y estructurados. Normalmente estos cuadros se resuelven a las cuatro o seis semanas, pero es un virus muy nuevo que todavía no se ha terminado de entender.