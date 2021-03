“Tenemos un país en llamas en materia social”: Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín

Nicolás Restrepo

LA PATRIA | Manizales

A un poco más de un año de la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, empiezan a hacerse públicas las aspiraciones de los diferentes candidatos. Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, quien fue inscrito por firmas para ese cargo, y que tuvo muy altos índices de aceptación en su gestión, es uno de ellos. Estuvo en Manizales reunido con empresarios, compartiendo su visión del país y conociendo las necesidades de la región.

- ¿Cómo vislumbra el proceso para llegar a ser candidato hoy en Colombia?

Estoy convencido que hoy el país tiene unas necesidades inmensas en términos sociales y tenemos que concentrarnos desde el punto de vista práctico en cómo el país tiene que definir una reactivación económica muy importante luego de la pandemia y que a su vez genere una reactivación social. Tenemos un retroceso en términos de superación de la pobreza, cercana a los esfuerzos realizados en los últimos diez años. 5,6 millones de colombianos más entraron en situación de pobreza, esa es la prioridad, los temas sociales, la gente. Tiene que haber una integración muy importante entre sector público, el privado, la sociedad civil y que el país avance con enfoque regional. Cada región tiene su particularidad y lo que estoy haciendo es recorriendo el país hablando con la gente y mirando cuáles son esas prioridades regionales.

- Hay en el partidor muchos aspirantes, ¿eso a usted le parece que es bueno?

Me parece bien porque esa es la democracia. Hay que cuidarla de los discursos populistas, y por eso más que discursos y más que ideologías hoy lo que se necesitan son temas concretos para sacar a la gente de la pobreza para que haya un desarrollo social, para que invirtamos en educación, en infraestructura. La dinámica política y la mecánica política seguramente es necesaria y hace parte del proceso, pero lo importante va a ser irnos encontrando en la medida de qué es lo que queremos para el país en los próximos años.

- En esa mecánica, ¿en qué sector del espectro político se ubica usted?

Yo me he ubicado siempre en el centro, yo me elegí en Medellín por firmas, por un movimiento cívico y ciudadano y cuando goberné Medellín me dediqué a gobernar, los problemas no son de izquierda o de derecha, los problemas son problemas y hay que resolverlos.

- Pero va a necesitar respaldos políticos, usted se ve más cercano al Centro Democrático.

Tengo una buena relación con el presidente Uribe, es una persona a la cual yo respeto, le tengo además cariño y no solo en lo personal sino como colombiano. A mí no se me olvida cómo trabajó por el país en los momentos más difíciles. Tengo amigos en muchos otros sectores, pero para mí lo más importante es la gente, entonces mi alianza siempre ha sido es con la ciudadanía. Por el momento yo estoy concentrado en recorrer el país, hablar con la gente en las regiones y ya ir avanzando después en la mecánica.

- Qué cree usted que puede ser más difícil, ¿lograr el consenso con la gente que es más parecida a usted, o vencer a los que queden del otro lado?

Yo no siento que sea difícil lograr consensos en un momento como los que vive hoy el país.

- Pero hay que liderarlos

Yo propongo que cada uno arranque sus candidaturas y debemos estar dispuestos a sumar o liderar y debemos estar preparados para ambos. Los egos tienen que estar a un lado en un momento en que el país tiene hoy tantos riesgos y debe sobre todo generar estabilidad hacia al futuro y no solo estabilidad política, hablo es de estabilidad social. He trabajado por mi departamento y por mi ciudad, lo quiero hacer por el país, me preparo cada día más, estamos conociendo y entendiendo las regiones y proponiendo desde las regiones para llegar a generar consensos entre diferentes sectores para que al país le vaya bien.

- Usted se ha reunido con los exalcaldes de Barranquilla, Char, con Enrique Peñalosa.

Nos une una muy buena amistad, que es lo primero, hay confianza y hay amistad. Han sido conversaciones muy espontáneas y pensando en el futuro.

A pesar de que le tocó esta crisis de Hidroituango, siempre tuvo aprobación en su Alcaldía, ¿cuál es el legado más importante que le dejó usted a Medellín?

Aparte de todos los temas, la confianza, es fundamental el trabajo en equipo entre el sector público, el sector privado, las universidades y la sociedad civil. Una sociedad unida no la para nadie. Yo todo el día gobernaba en la calle, con la gente, yo siempre fui el alcalde de la gente. Hay una reflexión y es que hay que querer más a la gente y al país que al mismo cargo en sí.

- Hay una tendencia a la polarización, ¿Usted cree que eso le conviene a la democracia?

Yo respeto las posiciones de los demás, así no las comparta y en el ámbito de la democracia uno defiende sus ideas y las defiende con carácter. Un modelo basado en el populismo lo único que trae es retroceso, le gusta hablar de los discursos sociales para conseguir votos, pero no para sacar a la gente de la pobreza. Y nada más importante que concentrarnos justamente en lo social, pero con acciones reales y con hechos para superar la pobreza y las condiciones de iniquidad que tiene el país. Planteo que puede haber alianzas, pero no a través del miedo o de juntarnos para que otro no gane. Nos tiene que unir un proyecto donde superemos las brechas sociales, donde superemos el odio, donde sea una Colombia más competitiva.

- Usted estaría de acuerdo en continuar la implementación del proceso de paz como se está haciendo ahora, o…

Los cabecillas de las Farc claramente han incumplido, unos cabecillas se burlaron del país y amenazan desde Venezuela. Hay otra Farc que está en el Congreso y no ha dicho la verdad ni ha reparado a las víctimas. Pero es importante cumplirles a aquellos jóvenes que entregaron las armas, que se desmovilizaron, que hoy no están disfrutando de los lujos que sí tienen los cabecillas. Tenemos que evitar que cualquier joven entre en armas, por eso la seguridad urbana, por eso la importancia de la seguridad rural de los territorios y eso tiene que ser con visión integral, con educación y oportunidades.

Sobre la reforma tributaria

El exalcalde de Medellín se refirió al anuncio que se hizo de una nueva reforma tributaria en los siguiente términos:

"Estamos en una situación compleja. Al 2010 el país tenía una deuda del 30% con respecto al PIB, del 2018 ya era del 50, hoy es del 66% y puede llegar a ser del 70. La pandemia ha hecho que el Gobierno y el Estado aumenten el gasto, pero tenga menos ingresos y esperemos a ver cuál es la reforma que presentará el Gobierno para superar esta crisis, pero tiene que haber también reducción del gasto en términos de funcionamiento, tiene que haber austeridad, tiene que aumentar la inversión social. Hoy tenemos un país en llamas en materia social y se necesita un extintor social.