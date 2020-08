Senador Roy Barreras le apunta a estatuto de seguridad vial

El senador Roy Barreras indica que el año pasado 7 mil colombianos murieron y 35 mil resultaron heridos graves en accidentes de tránsito, y el promedio de muertos anual es el mismo.

Señala que por cuenta de la covid la gente está comprando motos y bicicletas porque no quiere usar los transportes masivos, justo cuando el 52% de los accidentes de tránsito son de motociclistas.

"Si no hacemos nada para salvar esas vidas, el año entrante aumentarán los muertos. Ese es el motivo para haber radicado en el Senado el Estatuto de Seguridad Vial".

Contenido general

Explica que este Estatuto trata de tener vías, vehículos y normas seguros, y conductores responsables. Propone que el límite máximo de velocidad, que es la que mata, sea de 90 kilómetros en carreteras, 50 en las ciudades y 30 en zonas escolares. Incluir para Colombia las normas de Naciones Unidas (WP29) que exigen elementos de protección en los vehículos desde su fabricación.

Agrega que las licencias de conducción en el país en ocasiones se regalan o se venden en escuelas de conducción piratas. "El Estatuto plantea que para obtener una licencia se tenga que certificar un examen por una autoridad pública, y para eso se exigirán pistas de entrenamiento y de prueba, y a penalizar a los que portan licencias de conducción fraudulentas".

El Estatuto también propone que a los conductores ebrios les impongan penas de tres meses a seis años. "No tiene justificación que un borracho salga a conducir y mate a un ciudadano. Conducir borracho es un arma mortal", dice Barreras.

Este proyecto de ley cursa trámite en el Congreso de la República. El senador habló con LA PATRIA para explicar su iniciativa y también abordó temas políticos.

Detalles

- ¿El Estatuto incluye un eventual cobro de peajes para motos?

Esa es una falsedad difundida por quienes saben que el proyecto los va a poner en cintura. Puedo suponer que hay muchos enemigos del proyecto: las escuelas piratas que venden licencias de conducción, algunos ensambladores e importadores de vehículos que saben que van a tener que importarlos con mejor calidad. Le puedo decir, con mayúsculas y en fuente de titular: no habrá cobro de peajes al 99% de los motociclistas colombianos que usan su moto para trabajar y movilizarse. Solo hay un 1% de motos de lujo, de alto cilindraje, vehículos que pueden costar más de $100 millones, y a esas personas, si tienen tanto dinero para esos artefactos de lujo, que paguen, pero es solo para ellos. Es un parágrafo que incluyó una asociación de víctimas de accidentes de tránsito, y aunque el recaudo es muy pequeño la justificación es que hay que construir vías especiales para proteger a motociclistas y a ciclistas para evitar que los atropellen camiones y buses.

- ¿Cómo está el ambiente en el Senado para este proyecto, teniendo en cuenta la resistencia que puede generar la iniciativa como usted lo dice?

Espero que el Congreso sea responsable con un hecho grueso que es inocultable. Para la pandemia del covid hemos definido unos esfuerzos enormes que incluyen $25 billones de inversión, en una enfermedad que mata y de la que todavía no conocemos la cura. Para esta causa de mortalidad, que son los accidentes de tránsito, y que es prevenible, conocemos la cura: limitar la velocidad, que no vendan más vehículos inseguros, que las motos por lo menos tengan el encendido automático de luces, que los borrachos no conduzcan sus vehículos ebrios.

- ¿Qué otros aspectos propone el Estatuto?

Hace ya más de 10 años cree mediante proyecto la Agencia Nacional de Seguridad Vial y no fue suficiente. Cometí el error de adscribirla al Ministerio de Transporte y terminó convirtiéndose en caja menor de esa cartera. Este proyecto corrige ese error y la sitúa bajo el mando de la Presencia de la República para que sea la que controle esta otra pandemia de la violencia vial, segunda causa de las muertes en Colombia.

Sobre temas políticos

- En la reciente elección de directivas de comisiones en Senado y Cámara hubo algunos altercados entre los congresistas, ¿en el Partido de la U cuál ha sido la situación?

Lo más grave que está ocurriendo en el Congreso es que está anulado y silenciado en una falsa normalidad, que es la virtualidad, aparenta funcionar, pero no funciona; es un apéndice del Gobierno y no tiene el control político. Ni uno solo, de los 164 decretos de emergencia expedidos por el Gobierno han sido controlados por el Congreso. Hoy todavía los colombianos no saben qué pasó con los $117 billones que el Ministerio de Hacienda informó haber comprometido para la pandemia. Teniendo en cuenta que este es un Congreso silenciado y anulado por la virtualidad, algunas escaramuzas se produjeron en las comisiones, la más notoria, la desobediencia de una senadora del Centro Democrático a los dictados de su Partido para asumir una presidencia de comisión. En el caso del Partido de la U el único relevo fue la elección del senador José Ritter López en la Comisión Séptima en lugar del senador Eduardo Pulgar.

- Ha sido crítico del presidente Duque por el manejo que le ha dado a la pandemia, ¿en qué cree que ha fallado?

He sido amigo personal del presidente. Le quedan dos años de Gobierno y los colombianos responsables deberíamos intentar que estos dos años no se pierdan y si el Gobierno le propone al país una agenda legislativa para salir de esta crisis socioeconómica terrible, empeorada por el covid, deberíamos estar listos a hacer un acuerdo nacional que ayude a sacar al país adelante. La principal debilidad es la falta de esa agenda legislativa concreta; no solo ahora, antes de la pandemia el Gobierno no tuvo ninguna agenda diferente a la destrucción de los acuerdos de paz y las objecciones a la Justicia Especial para la Paz, y ahora no se conoce ningún texto real de reforma tributaria, laboral o pensional, indispensable para sacar al país de la crisis. Hay anuncios, la reforma a la justicia se anuncia, pero no se radica; la reforma a la política, indispensable para arrancar de raíz un sistema clientelar corrupto que hay en todo el país con la lista abierta que permite la infiltración del narcotráfico y la corrupción administrativa en la compra y venta de votos, no se radica, se anuncia. Hay ausencia de liderazgo que es inconveniente en cualquier país, y más en esta situación de crisis frente a la pandemia. ¿Qué hicieron los billones de la emergencia¿ ¿Por qué no hubo un solo peso girado a los hospitales para la emergencia? ¿Por qué no formalizaron a los trabajadores de la salud? ¿Por qué no apoyaron a un solo alcalde para la seguridad alimentaria? Dirán que giraron dineros, de recursos ordinarios de la Ley de Punto Final, que son viejas deudas. ¿A dónde fue la plata?, ¿a los intermediarios financieros?, ¿a las EPS, a las aseguradoras y a los bancos? A los bancos que tampoco facilitaron los créditos a las mipymes y la mayoría de las empresas están quebradas.