El senador Mario Alberto Castaño Pérez, presidente del Partido Liberal en Caldas, está envuelto en un nuevo escándalo.

En un discurso que pronunció en una reunión política el 3 de agosto en Salamina, en apoyo a las campañas de Juan Pablo Ospina Ríos, candidato a la Alcaldía, y a Camilo Gaviria Gutiérrez, aspirante a la Gobernación de Caldas, mencionó que el Gobierno Nacional le había aprobado recursos para la región.

El hecho motivó al abogado penalista y director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, a escribir la columna “Mermelada electoral”, que publicó el domingo El Espectador.

Enciso escribe que Castaño Pérez afirmó: “Ayer a las 8:00 de la mañana me llamó la directora de Planeación Nacional; ayer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, me llamó y me dijo: presidente, el director Nacional de Regalías va a cumplirle a usted y le va a cumplir a Caldas. Y ayer, a las 8:00 de la mañana, votó el Gobierno Nacional, por orden de Iván Duque, 27.000 millones de pesos para asfaltar la vía Salamina-Pácora, y también votó para asfaltar la vía Salamina-La Merced, y eso tiene un doliente propio, Germán Noreña (actual alcalde de Salamina) ”.

Para Enciso, “el discurso del senador suscita varias preguntas que la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia deberían investigar: ¿Qué es lo que el director de Regalías va a cumplirle al senador Castaño? ¿En contraprestación de qué? ¿Por qué el Gobierno muestra tanto interés en notificarle al senador Castaño que le está cumpliendo? ¿Por qué el senador sugiere una relación causal entre la aprobación de esos recursos y su elección como presidente de la Comisión de Presupuesto y Regalías? ¿Por qué razón el Gobierno está impulsando la aprobación de proyectos de regalías en plena época electoral?”

Más adelante, Enciso agrega: “Lo cuestionable es que el Gobierno Nacional esté canalizando mermelada a las regiones en periodo electoral, la cual está siendo utilizada por políticos regionales para hacer campaña. Queda claro que la mermelada de esta Administración empezó a repartirse”.

Por: Camilo Enciso*

Mario Alberto Castaño Pérez, senador por el Partido Liberal, fue elegido el pasado 24 de julio de 2019 como presidente de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Senado, encargada de discutir los proyectos de leyes orgánicas del presupuesto, y la creación, reforma, supresión y organización de establecimientos públicos nacionales, entre otros.

Díez días después de su elección –más exactamente el 3 de agosto de 2019– Castaño asistió a un pintoresco mitin en Salamina, Caldas, en el marco de la campaña electoral de Juan Pablo Ospina Rosas, aspirante a la Alcaldía de ese municipio, y Camilo Gaviria, aspirante a la Gobernación de Caldas. En su discurso, el Senador Castaño, pletórico de júbilo, afirmó:

“[…] Ayer a las 8 de la mañana me llamó la directora de Planeación Nacional; ayer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; me llamó y me dijo: “presidente”. Le dije yo: “¿¡Señor!?”. Dijo: “El director Nacional de Regalías va a cumplirle a usted y le va a cumplir a Caldas”. Y ayer, a las ocho de la mañana, votó el Gobierno Nacional, por orden de Iván Duque, 27.000 millones de pesos para asfaltar la vía Salamina–Pácora, y también votó para asfaltar la vía Salamina–La Merced, y eso tiene un doliente propio, German Noreña […]” (Noreña es el actual alcalde de Salamina)

Añadió: “Los que estamos aquí con Camilo Gaviria estamos aquí en la política de los partidos, no de las firmas (…) legitimando la política a través de gestiones, trabajo y obras. Muestre las obras. Cuáles son las obras. (…) los que votamos por Iván Duque hoy le estamos trayendo obras a Salamina, a La Merced y a Pácora. ¿Por qué? Tan raro, en ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos no había plata, pero me posesiono hace una semana de presidente de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión de Regalías, y el Gobierno Nacional desembolsa 80 mil millones. ¿Será que los consiguieron ellos? (…)”

Ese mismo día varios medios reportaron que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Eje Cafetero había aprobado para Caldas tres proyectos por 80 mil millones de pesos, de los cuales 37 mil millones están destinados a la construcción del Malecón de la Dorada y 27 mil millones a la pavimentación de las vías Salamina–Pácora y Salamina–La Merced. (Ver acá y acá)

Más adelante el senador agregó: “Y le digo hoy una cosa a Salamina: no se preocupen más por Enrique Emilio. Enrique Emilio me está haciendo a mí un favor el hijueputa en La Dorada, diez años allá, él no tiene que ver acá (…)”.

Según nuestras fuentes, el senador Castaño se refiere a Enrique Emilio Ángel Barco, quien fuera electo a la Cámara de Representante para el periodo 2006-2010. Pues bien, en 2008 Ángel “aceptó su participación en el delito de concierto para delinquir en razón a sus vínculos con grupos de autodefensa, por lo cual fue condenado el 8 de agosto de 2008 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, tras haber renunciado a su fuero como congresista y haber aceptado cargos. (Ver acá)

Adicionalmente, en noviembre de 2012 la Procuraduría lo inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado. Ángel se hizo merecedor a la sanción por participar en la promoción y el auspicio de grupos paramilitares, más específicamente “aprovechando los vínculos con el Bloque Central Bolívar de las AUC, frente Cacique Pipintá”, comandado por alias Ernesto Báez. (Ver acá)

El discurso del senador Castaño suscita varias preguntas que la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia deberían investigar: ¿Qué es lo que el director de Regalías “va a cumplirle” al senador Castaño? ¿En contraprestación de qué? ¿Por qué el Gobierno muestra tanto interés en notificarle al senador Castaño que le está "cumpliendo”? ¿Por qué el senador sugiere una relación causal entre la aprobación de esos recursos y su elección como presidente de la “Comisión de Presupuesto y Regalías”? ¿Por qué razón el Gobierno está impulsando la aprobación de proyectos de regalías en plena época electoral? ¿Cuál es el favor “el hijueputa” que Enrique Emilio, confeso parapolítico, le está haciendo al senador Castaño, hoy miembro de la coalición de gobierno?

Por último, las obras referidas por esta columna son necesarias para la región y sus habitantes, cuya financiación debe ser aplaudida. Es entendible y loable el trabajo de la Gobernación y la administración nacional en impulsarlas. Lo cuestionable es que el Gobierno nacional esté canalizando mermelada a las regiones en periodo electoral, la cual está siendo utilizada por políticos regionales para hacer campaña. Queda claro que la mermelada de esta administración empezó a repartirse.

* Abogado Penalista y director del Instituto Anticorrupción

Responde Castaño

El senador Mario Alberto Castaño Pérez respondió ayer a LA PATRIA: “No me da pena ser escudero del presidente Iván Duque, es que la gente es hipócrita en la política. La verdad es que el 2 de agosto la directora Nacional de Planeación me contó que en el Ocad Regional habían aprobado unos recursos importantes para el departamento, específicamente para las vías Salamina-Pácora y Salamina-La Merced, usted sabe que soy de Pácora, obviamente eso no es mermelada.

“Este Gobierno se ha propuesto descongelar la plata que tenía en regalías, que era imposible ejecutarla en el gobierno de Juan Manuel Santos. Como una política pública, el Gobierno de Iván Duque decidió que ese dinero fuera a las regiones, facilitando la estructuración de proyectos, y eso ha beneficiado a la región. A través de esa interlocución se logró que se aprobaran en el Ocad Regional. Votaron los gobernadores de Risaralda y de Caldas y Planeación Nacional, y esos son proyectos que se cristalizaron por la voluntad política del presidente Duque. Había que darle las gracias, y a mí no me da pena hacerlo”.

- Según un video de la reunión en Salamina, usted dijo que el ministro de Hacienda y la directora del DNP lo llamaron para avisarle que ya estaba lista la plata. La crítica del columnista es, ¿por qué tenían que hacerlo?

No le pongan música a lo que no tiene. Obviamente me llaman porque soy el presidente de la Comisión Cuarta del Senado, porque además es un tema público, no por ser Mario Castaño. Es una legitimación del ejercicio del Ejecutivo con el Congreso. Y como me llamaron a mí supongo que deben haber llamado a otros, informando qué obras y qué gestiones tienen para las regiones.

- ¿Cómo interpreta entonces la columna de Camilo Enciso?

Tiene que ser por los riesgos políticos que hoy le marcamos en Caldas a ciertos actores cercanos a Juan Manuel Santos, en especial a Mauricio Lizcano, porque ya siente que el poder se le ha acabado, y que nosotros estamos en un tránsito importante; y a Enciso, que fue secretario de Transparencia en el gobierno Santos, debe darle es pena, cómo ese gobierno teniendo en caja $13 billones en regalías nunca los entregó a las regiones.

- Enciso también mencionó que usted en Salamina dijo que podían estar tranquilos porque Enrique Emilio Ángel estaba en La Dorada haciéndole un favor. ¿A qué se refiere?

Él me está haciendo un favor, organizando el ejercicio político de los concejales liberales en La Dorada. Liberales de Caldas como Enrique Emilio y Jairo Llano fueron los únicos que admitieron culpas en los procesos de paramilitarismo, y no puede hacer carrera en el país que alguien pague cárcel, redima la pena, salga un ciudadano nuevo y se reincorpore a la sociedad y tenga que seguir pagando por el resto de su vida ese error que se supone ya pagó con la cárcel. No estoy de acuerdo, y no me da pena decir que me está ayudando.

- ¿No considera mal visto que justamente en época electoral se haga evidencia de gestiones de recursos?

No me parece. Los congresistas estamos para gestionar recursos, es parte de nuestras funciones, además de hacer control político y legislar. No se puede sustraer que en este momento de campaña estamos discutiendo el Presupuesto General de la Nación, y yo soy el presidente de la Comisión. A este país hay que sacarlo de la hipocresía. Hay que acabar con la Ley de Garantías Electorales, que es un sofisma. Los funcionarios públicos deberían hacer política. Hay cosas que deben cambiar para bien.

- ¿No teme que por este discurso en Salamina le inicien una investigación?

Por qué me la van a iniciar si estoy haciendo lo correcto. Es una interlocución seria, directa y a la que tenemos derecho los colombianos. Los Ocad no son órganos en el oscurantismo o a solas, son públicos. Y si me toca responder en instancias judiciales bajo las denuncias que ponga Camilo Enciso y los caldenses que crean que gestionar y hablar de los recursos de inversión es un delito, pues iré con mucha dignidad y alegría a defender los recursos para Caldas.

Otros casos que empañan al senador

Febrero del 2018

Le cuestionaron a Castaño, como candidato al Senado, por la cantidad de dinero para esta campaña. Él dijo en entrevista que eso era un mito urbano. "Diría mejor que soy una persona ordenada, juiciosa y que entendió que la cabeza es para producir y acertar en las inversiones".

Mayo del 2018

La abogada Patricia del Pilar Ruiz motivó una indagación preliminar para determinar si se debía investigar a Castaño por doble militancia. Dijo que habría ordenado a través de terceros, en los municipios, votar en primera vuelta presidencial por el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, y no por el del liberalismo, Humberto de la Calle.

Junio del 2018

El abogado Johann Wolfgang Patiño Cárdenas, residente en Bogotá, demandó a Castaño ante el Consejo de Estado por no haber asistido a 60 sesiones, no justificadas, de la Cámara de Representantes y en las que se votaron proyectos de ley y/o actos legislativos entre julio del 2014 y diciembre del 2017, y por haber respondido a lista en otras 16 sesiones y luego haberse retirado del recinto. El abogado pedía la pérdida de investidura. A finales de agosto de ese año, el Consejo de Estado negó la solicitud.

Febrero del 2019

Un grupo de abogados en Bogotá (Jorge Lara Bonilla, Jesús Antonio Arias Huérfano, Sonia Beatriz Cabrera y Jorge Augusto Hernández Ramírez) demandó ante el Consejo de Estado la elección de unos ocho congresistas del Partido Liberal, entre los que estaba el senador Castaño. Buscaban anular la elección. Argumentaron que el senador no reunía los requisitos constitucionales y legales para ser elegido a nombre del liberalismo en el periodo 2018-2022, pues su aval lo otorgó Miguel Ángel Sánchez Vásquez, secretario general del Partido, a través de una resolución, desconociendo los estatutos de la colectividad que indican que debía ser el congreso del Partido.

Febrero del 2019

El exsenador Mauricio Lizcano afirmó en un video grabado en la Plaza de Bolívar de Manizales que con Mario Castaño ni con lo que él representa en el departamento se iba a unir. “No no nos identificamos con la política de Mario Castaño. Me aliaré con la gente que sea buena, honrada, decente”.

Mayo del 2019

El fotógrafo José Máximo Salas Trujillo, de 77 años, que trabajaba en parques de Ibagué (Tolima), aceptó ante la Fiscalía que compró votos en esa ciudad el 11 de marzo del 2018 para la candidatura del congresista Castaño. El fotógrafo llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, al aceptar el delito de corrupción al sufragante en calidad de cómplice. Castaño dijo en esa oportunidad que Salas Trujillo nunca ha sido líder suyo. Este caso sigue abierto.