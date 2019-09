Seguridad ciudadana en Manizales: esto proponen los candidatos a la Alcaldía

LA PATRIA | MANIZALES

En el 2008, Manizales contó 181 homicidios. 10 años después, en el 2018, esa cifra se redujo en 101. Es decir, fueron 80 las muertes violentas. La ciudad ha tenido un cambio notorio en la reducción de homicidios gracias al diálogo entre Policía y Administración, y a los programas de prevención.

La tendencia ha sido la misma en violencia intrafamiliar e interpersonal, delitos sexuales y hurto a personas, comercio, residencias y bicicletas, según el último informe de Manizales cómo vamos. Subieron el robo de automóviles y de motos.

LA PATRIA habló con Hugo Acero Velásquez, experto en seguridad y convivencia ciudadana, consultor de las administraciones municipales de Medellín y Bogotá, sobre lo que proponen en materia de seguridad los cuatro aspirantes a la Alcaldía de Manizales.

Jorge Hernán Mesa Botero

Partido Liberal, apoyado por el Centro Democrático, MIRA, Cambio Radical y ASI.

Propuesta de seguridad: "Un municipio seguro y confiable, con equidad social y económica para sostenibilidad territorial".

Mesa Botero busca que la participación ciudadana sea el eje para la seguridad. Divide su plan de gobierno en este tema en dos líneas de acción:

* Vida segura: con énfasis en la protección, incluye 24 propuestas en torno a la seguridad ciudadana. Deja en claro que el alcalde es el jefe de la Policía. Entre las ideas está una nueva estación de Policía en La Enea y fortalecer la de San José y las rurales. La compra de 70 tásers (armas de choque eléctrico) y el aumento de la videovigilancia en la zona rural, entre otras.

* Territorios pacíficos para vivir mejor: de carácter preventiva. Promoverá programas que reduzcan índices delictivos. Formulará políticas públicas y atenderá a la población vulnerable. Trabajará en los barrios y creará la 4ª comisaría de familia.

Análisis de la propuesta

Acero Velásquez indica que todo lo que propone es posible, menos la compra de las armas eléctricas (el actual gobierno terminará periodo con al menos 35 tásers). Le interesa la de participación ciudadana, pues siente que lo mejor que hay para la seguridad, más allá del incremento del pie de fuerza, es la organización comunitaria.

Señala que en la propuesta de Mesa hay un equilibrio acorde con las necesidades de la ciudad entre el fortalecimiento de las autoridades y los programas de prevención en los barrios más golpeados. "Él desagrega muy fuertemente el tema de la Policía y muestra también los otros programas, en eso debe haber un balance con programas de prevención y fortalecimiento de las instituciones de seguridad".

Andrés Felipe Betancourth López

Coalición Alternativa (Polo, UP, MAIS, Colombia Humana)

Continuará los que considera procesos exitosos de la actual administración, dirigidos a la prevención.

* Atacará factores sociales, económicos y políticos que desencadenan hechos violentos.

* Analizará la situación juvenil actual para prevenir hechos de intolerancia y de violencia, ya que los jóvenes son los que más se involucran en estos.

* Proyectará atención psicosocial brindada en colegios a los hogares y barrios para que las familias también prevengan los entornos que permiten la delincuencia.

* Concentrará los esfuerzos en los barrios más afectados y buscará alianzas entre secretarías de Educación y Deporte, ICBF y ONGs, para que en esos lugares los jóvenes utilicen mejor su tiempo libre.

Análisis de la propuesta

"Hay unos que dicen que hay que reducir la pobreza para bajar la violencia y eso no es así. No hay una relación directa entre pobreza, violencia y delincuencia", indica el experto sobre el énfasis de este programa en las campañas de prevención, que aunque son necesarias, no deben ser las únicas.

Celebra la focalización en barrios más golpeados, pero aclara que esa actividad no debe ser para todos los jóvenes, pues no son quienes participan o tienen cercanía a los delitos: "Eso no es que a todos debo hacerles un tratamiento psicosocial, porque no todos están involucrados en asuntos de violencia, por eso hay que focalizar estas acciones en quienes están metidos en eso. Hay que saber también los lugares en donde se trabajará".

Jorge Hernán Yepes Alzate

Partido Conservador

Su eje integrador sobre seguridad se llama Seguridad y convivencia por el respeto de los Derechos Humanos. En tres propuestas expone lo que pretende hacer:

* Desarrollo de políticas focalizadas para mejorar la seguridad en la ciudad: Busca reducir las tasas de criminalidad en Manizales (homicidio, hurto, lesiones personales y delitos sexuales).

* Respeto al Código Nacional de Policía: Lo hará con el incremento de la tolerancia, respeto por los derechos y con más sanciones a quienes lo incumplan.

* Alejar a los jóvenes y niños del peligro, sobre todo en las noches: Trabajará en conjunto con ICBF y Policía para alejar a los jóvenes de los peligros y para educar a las familias. Se concentrará en combatir el expendio de drogas en parques y espacios públicos cercanos a los colegios.

Análisis de la propuesta

Hugo Acero explica que este plan está completo, pues muestra las necesidades principales que tiene que superar la ciudad en una eventual alcaldía de Yepes Alzate.

Aunque admite que le falta sustento: "Está bien enfocado en los tres puntos, pero no dice cómo focalizará las acciones para reducir los delitos que plantea. Sí, propone, pero ¿cómo?, ¿con quién va a trabajar, con la Policía, con la Fiscalía?"

El analista considera que es necesario que dentro del programa de gobierno se incluyan los planes que tiene el candidato para ejecutar sus propuestas, pues la de Yepes se queda, según él, en la simple mención de los proyectos. Por eso insiste en que se queda corto.

Carlos Mario Marín Correa

Partido Alianza Verde, apoyado por militantes del partido de la U

Su plan de gobierno no incluye la seguridad como tema principal. Se hizo una búsqueda por palabras clave:

* Prevención: Combatir la violencia contra la mujer, que se inicia incluso desde el ámbito escolar.

* Violencia: Prevenir la violencia de género y hacer que Manizales sea una ciudad amigable con quienes llegan desplazados por el conflicto armado.

* Seguridad: Nombra de nuevo la garantía de seguridad para las víctimas de la violencia en el conflicto interno. En la línea de acción Emprendimiento y generación de oportunidades busca ayudar a la seguridad ciudadana por medio de cámaras de vigilancia para la detección de individuos.

Análisis de la propuesta

Acero Velásquez lamenta que en su programa no se explique con detalle qué hará por la seguridad de los manizaleños. "En su propuesta no está claro qué hará por la seguridad de los ciudadanos, no hay ni siquiera ni políticas, ni programas, ni proyectos orientados a esto", indica.

Las cifras de los últimos años en Manizales

Homicidios

2013: 116

2014: 101

2015: 85

2016: 77

2017: 68

2018: 77

Hurto a personas

2013: 1.822

2014: 1.717

2015: 1.635

2016: 1.814

2017: 1.738

2018: 1.737

*Cifras de Policía y Alcaldía.