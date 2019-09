Se tiraron dardos

MARTHA GÓMEZ Y MIGUEL ALGUERO

LA PATRIA | MANIZALES

Llegaron relajados a la Universidad de Caldas. El primero fue Andrés Felipe Betancourth, seguido por Jorge Hernán Yepes, luego Jorge Hernán Mesa y el último en ingresar al debate de candidatos a la Alcaldía de Manizales fue Carlos Mario Marín, que entró al Teatro 8 de Junio en su bicicleta.

La invitación se las hizo la alianza de medios integrada por Telecafé, RCN Radio Manizales y el periódico LA PATRIA con apoyo de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.

A la espera de Marín se encontraron y saludaron los otros tres afuera del Alma Máter, en completa cordialidad. Estrechón de manos, palmadita en la espalda y uno que otro chiste porque coincidieron con chaqueta azul oscura y camisa azul clara, menos Betancourth que rompió la uniformidad con una camisa lila. Quizá por sugerencia de sus asesores de imagen para aparecer mejor frente a las cámaras.

Antesala

Marín entró al recinto y saludó a los asistentes con la expresión "parcero" y "parcera". La bici la dejó afuera. Preguntó si podía ingresarla. La logística le indicó el lugar y le advirtió que la bandera que tenía el aparato debía quitarla. La enrolló y pidió cinta. En las normas estaba prohibido ingresar cualquier tipo de publicidad política.

Ingresaron a maquillaje en donde también hicieron gala del buen humor por el tema de los polvos que les estaban aplicando para evitar que se vieran sudorosos en la pantalla. A su turno, uno a uno, ya con Marín adentro, fue destacando la suavidad de la brocha que sutilmente les cubría su cara.

Subieron al escenario donde se realizó el debate. Primero las cámaras de las campañas registrando el momento, un café caliente antes de iniciar, menos para Mesa que prefirió beber del agua saborizada que también les sirvieron sobre los atriles, desde donde respondieron las preguntas.

Marín, por su parte, no paró de secarse el sudor de su rostro; como si no le hubiese funcionado aquel polvo. Betancourth grababa un video con su celular, como invitando a sus seguidores a que lo escucharan por alguna red social, y Yepes, en una posición relajada le preguntaba a su esposa, que estaba sentada entre el poco público, si se veía bien. Se abotonó su saco.

Inicio

El presentador de Telecafé ya anunciaba que faltaban los cuatro últimos minutos para empezar la transmisión. Marín se seguía secando el sudor de su cara con un pañuelo desechable, lo hizo por lo menos ocho veces antes de iniciar; Mesa con las manos casi siempre entre sus bolsillos denotaba nerviosismo y fue el único que decidió caminar y levantar las piernas como relajación. Yepes recostado sobre su atril, sonriendo y mirando lo que sucedía. Betancourth, concentrado en sus apuntes y documentos, pasaba hojas y en algunas hacía anotaciones.

Tras la presentación formal e imágenes de las hojas de vida de los cuatro candidatos, por fin las esperadas preguntas. Arrancó Betancourth, pero hacia el tercer cuestionamiento Marín empezó a tirar dardos en contra de Mesa, y este también se los devolvió en repetidas ocasiones. Así transcurrió buena parte del debate.

Andrés Felipe Betancourth

¿Estrategia para enfrentar el microtráfico?

Por un lado hay que tratar, como un tema de salud pública, a las personas que tienen problemas de adicción, por otro lado tenemos que garantizar el resguardo constitucional para el consumo recreativo, y perseguir como delito, con todo el ejercicio de autoridad de Policía, los delitos del tráfico de estupefacientes.

¿Si es alcalde abriría una unidad especial para atender las urgencias pediátricas?

La ciudad ha puesto el foco en la salud de los animales. En lugar de garantizar recursos para un hospital de mascotas, me comprometo a recuperar y a entrar en convenio con instituciones prestadoras de salud para abrir una unidad de servicios de urgencias pediátricas y neonatales.

Jorge Hernán Mesa

¿Qué hará para ordenar el tema del uso de las terrazas como zonas comerciales?

Pondré a consideración del Concejo un proyecto para regular el uso del espacio público sin costo, porque Manizales es ciudad referente en materia gastronómica. Para mí el costo lo está pagando la cadena de gastronomía. Quienes estén haciendo uso indebido del espacio público no se van a beneficiar.

¿Es lógica la propuesta de construir un crematorio para mascotas cuando hay familias con deficiencias para sepultar a sus seres queridos?

70% de los manizaleños tiene una mascota. Celebraremos un convenio con la Universidad de Caldas para que atiendan a las mascotas en la clínica pública. Tendremos crematorio, ambulancias y guarderías, línea para el maltrato animal. Para entierros de personas de escasos ingresos la Alcaldía tiene apoyo a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

Jorge Hernán Yepes

¿Cómo lograr que los empresarios del sector de transporte vean con buenos ojos el Sistema Estratégico de Transporte Públicos?

El Plan Maestro de Movilidad, que ya tiene sus estudios para corto, mediano y largo plazo, debe realizarse en la próxima Alcaldía con recursos del orden nacional y propios, pero con la integración y conciliación de las empresas de transporte. Ellos no son opositores, son complemento.

¿Hay un fallo que anula la inclusión de más zonas de expansión urbana, está de acuerdo y hacia dónde crecerá la ciudad?

Esta decisión no puede ser un obstáculo para el desarrollo de la ciudad. Debemos revisar el fallo, mirar si se puede apelar y si hay nuevos proyectos de expansión. Hay que realizar primero un estudio técnico.

Carlos Mario Marín

¿Cómo garantizará que desde el primer día haya transporte y alimentación escolar?

Aseguraré que los 53 colegios de Manizales y sus 17 rurales tengan transporte y alimentación a través de políticas públicas para sostener el desarrollo humano y cognitivo. Miraré los contratos de la Alcaldía saliente y desde el primer día los firmaré.

¿Cómo hará para implementar el Sistema Estratégico de Transporte?

Construir el diamante de cables aéreos, implementar buses eléctricos y sistema de bicicletas. El diamante se financiará con la Ley de Sistemas Integrados de Transporte, 70% nacional y 30% local.

Pregunta común

¿Cómo será su política de equidad de género, cuántas mujeres harán parte de su gabinete?

Jorge Hernán Yepes Alzate

No discriminar a las personas también es contratar sin importar el género, sino a personas capacitadas.

Carlos Mario Marín Correa

Nuestro gobierno será para las minorías y la equidad. Aumentaremos la cuota de participación de mujeres del 30% al 40%.

Andrés Felipe Betancourth López

Por lo menos la mitad del gabinete municipal estará conformado por mujeres y por personas de la comunidad LGBTTIQ+.

Jorge Hernán Mesa Botero

Gobernaremos con la política pública de género que existe. La mitad de nuestro gobierno estará conformado por mujeres.

Los dardos

* De Yepes a Mesa: ¿si su administración va a ser la continuidad de las oportunidades por qué al actual alcalde, que es uno de los respaldos que tiene, no presentó el proyecto de las terrazas en otro momento? Mesa no quiso responder.

* De Yepes a Mesa: ¿Por mucho tiempo fue simpatizante del Partido Conservador, ahora lo hace desde el Partido Liberal, cómo es posible esa militancia? Mesa le dijo: "Represento con orgullo a los partidos Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, MIRA y ASI, y por su puesto también hay muchos amigos conservadores que me van a acompañar porque no comparten la manera excluyente como usted y su familia han manejado el Partido Conservador en Caldas". Yepes le aclaró a Mesa que su actividad política y como candidato no tiene nada que ver con esa parte de la historia.

* De Betancourth a Mesa. ¿Si usted llega a ser alcalde, siendo respaldado por el Partido Liberal, que apoya el proceso de paz, pero también por el Centro Democrático, que ha dicho que lo hará trizas, cómo se implementaría en Manizales? Mesa le dijo que es un convencido del proceso de paz y sin duda hará todo lo que esté a su alcance para atender a las víctimas.

* De Yepes para Marín: "Habla de buenos indicadores en salud, pero luego asegura que reestructurá a Assbasalud. "¿Por qué lo hará si hay excelentes índices, pero que en la realidad no es?". Marín le respondió que invertirá en dotación e infraestructura de los centros de salud.

* Betancourth, Mesa y Yepes le cuestionaron a Marín por sus apoyos políticos de Mauricio Lizcano y de Luis Emilio Sierra, cuando se cataloga como independiente; también por su postura cerrada que no permitió una coalición alternativa, y su discurso de división y de ataques a otras campañas. Marín se defendió: "No puedo callar contra la corrupción. Siempre he defendido los derechos. No me voy a dedicar a perseguir a mis opositores".