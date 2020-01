MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Desde el piso séptimo de un edificio en el barrio Sancancio; relajado y haciendo planes para iniciar un viaje familiar, el exalcalde de Manizales José Octavio Cardona habló de lo que dejó y de lo que le hizo falta por hacer en sus cuatro años de gobierno, que finalizaron el 31 de diciembre.

Al iniciar su administración, el 1 de enero del 2016, recordó que se enfocaron en trabajar por la población rural, modernizar escenarios deportivos, mejorar la infraestructura de colegios, tener la mejor seguridad y construir la línea del cable Cámbulos-universidades. Según su balance, todo lo logró, menos el cable, que lo califica como faltante. “Propusimos un hospital público veterinario, que va muy adelante. Creo que se está terminando en marzo”.

Por las mascotas

- ¿En qué condiciones dejó la construcción de este hospital?

Aspiro a que ese hospital, tal y como está concebido, se convierta en referente de atención de animales domésticos. Lo dejamos muy adelante, tengo entendido que ya tiene un avance cercano al 50% y con recursos asegurados para terminarlo. El gran problema de una construcción de ese tipo es hacer la cimentación, pero ya va en tercera planta, y no tendrá problema. Cómo funcione, será decisión del nuevo Gobierno Municipal, si quiere que sea con un modelo económico de pago o subsidiado. Ya es un asunto en el que no debo opinar.

- ¿No se arrepiente de haber invertido en un hospital para animales y no haber derivado estos recursos a otras áreas más urgentes para la ciudad como salud humana, movilidad, educación, seguridad?

Priorizamos seguridad y la prueba es que hicimos la Estación de Policía del barrio San Cayetano y la de la vereda La Cabaña para el Corregimiento El Remanso, pusimos cámaras con cobertura 100%, entregamos la ciudad con el menor número de homicidios de los últimos años. En salud, invertimos en las clínicas San Cayetano y La Enea, invertimos en ambulancias, dejamos el Hospital San Isidro como nadie lo había soñado; también priorizamos en educación, por lo menos $70 mil millones en inversión en los cuatro años y dejamos a Manizales como Ciudad del Aprendizaje. Priorizamos el sector deporte, pasando de una cancha sintética a siete, empezamos a construir escenarios en Terrazas de la Autónoma, el patinódromo, la pista de atletismo; le apostamos a los Juegos Deportivos Nacionales. No tengo por qué arrepentirme del hospital público veterinario si priorizamos en todos los campos.

Movilidad

- ¿En qué quedaron sus intentos de crear el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) para Manizales?

Trabajamos mucho en movilidad, pero en Manizales no creo que sea posible resolver el problema mientras no cambie la concepción del ciudadano. Se matriculan a diario 60 vehículos entre carros y motos, y un número significativamente alto se queda en la ciudad. Manizales está matriculando al año entre 12 mil y 13 mil vehículos. Si se quedan 8 mil año, en 10 años se duplica el parque automotor en una ciudad que no duplica su malla vial porque no tiene como. Consolidamos la matriz origen-destino y otros estudios. Lo que pasa es que hacer el SETP cuesta no menos de $400 mil millones. Si eso no tiene recursos nacionales, el Municipio simplemente no tiene de dónde hacerlo porque cuenta con escasos $170 mil millones de ingresos corrientes de libre destinación, de los cuales más o menos $55 mil millones se van en funcionamiento de la Alcaldía, y queda con $115 mil millones de los que hay que pagar deuda. Conclusión, Manizales tiene para invertir al año cerca de $70 mil millones. Si se dedicaran a hacer eso en un gobierno, con cargo a vigencias futuras excepcionales sería la única obra en cuatro años, y la ciudad demanda otras inversiones.

- ¿Considera que debe seguir el pico y placa para carros particulares?

Estoy completamente de acuerdo, con el que aplicamos o con otro. Infortunadamente no se puede porque Fenalco interpuso una acción popular con fallo de un juez y obliga a que en Manizales no haya pico y placa para particulares. El que hay es temporal por las obras del intercambiador de La Carola. En nuestro gobierno dejamos listos el puente de la Autónoma, parte del intercambiador de La Carola, el puente de Aguas de Manizales, el puente de entrada y salida a Minitas y el puente giro izquierdo hacia Bajo Rosales.

- ¿Ese pico y placa, que rigió por decreto suyo era solo durante su administración o puede seguir vigente y a la gente le pueden cobrar multas por infringirlo?

No recuerdo si era hasta el 31 de diciembre o por la duración de las obras. Es decisión del alcalde, pero obvio que tendría que expedir otro decreto, según su visión de movilidad.

- ¿Por qué no pudo avanzar para cumplir la meta de su Plan de Desarrollo para hacer otra línea de cable aéreo?

Cuando llegué, durante dos años me tocó pagar vigencias futuras del cable Cámbulos-Fundadores y las de la Avenida Marcelino Palacio. Los recursos que podía tener para obras en esos dos años se direccionaron a pagar deudas de gobiernos anteriores, y cuando ya pudimos la línea Cámbulos-CAI del Cable nos valía $116 mil millones, pero teníamos que hacer estudios fase III para que el Gobierno Nacional concurriera con recursos. Hicimos los estudios, y cuando llegamos al Departamento Nacional de Planeación nos dijeron, o hay plata para el cable o para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y esta última es una acción popular de unos 12 años que se tiene que ejecutar y la ciudad la reclama porque le devuelve la vida al río Chinchiná.

Piedras en el zapato

- La suspensión de la licitación para la PTAR por solicitud del alcalde, Carlos Mario Marín, fue parte de las diferencias que se mantuvieron en el empalme?

Para nada. La PTAR la iniciamos con el Gobierno Nacional, cuando el alcalde nuevo decide que el proceso no debe seguir yo mismo le dije al entonces gerente de Aguas de Manizales que pidiera una comunicación oficial y que lo suspendiera; por fortuna tenía una cláusula facultando a Aguas para hacerlo en cualquier momento antes de adjudicarlo. Quería estar tranquilo, que no dijeran que había algún interés económico o favorecimiento. Pero el proceso era técnicamente bien hecho y económicamente sostenible, avalado por una firma estadounidense y otra de Medellín y por el Ministerio de Vivienda. La PTAR hoy vale unos $15 mil millones más, por el aumento en el valor del dólar y por el nuevo IPC. Ya no se hace con la plata que propusimos.

- ¿Es factible que el proyecto tenga que variarse en cuanto al tramo propuesto?

Creo que no es tan fácil que puedan variarlo, los meros estudios, que fueron una licitación internacional, costaron $7 mil millones, y abandonarla implicaría un juicio de responsabilidad fiscal. No se pueden variar los diseños sin la anuencia del Ministerio de Vivienda y de la KFW.

- ¿Qué sensación le deja no haber podido terminar el intercambiador de La Carola, que aunque no fue proyecto de su autoría, porque venía de administraciones anteriores, lo ejecutó?

Quedo con la tranquilidad de que la obra en menos de 60 días estará terminada y para inaugurar. Me deja la sensación de una ciudad moderna, con progreso, con resolución de parte de los problemas viales en un corredor principal como la Avenida Kevin Ángel.

- ¿Esto a pesar de las críticas de gremios de la construcción sobre la obra?

Es muy simpático. La crítica de ellos es porque los constructores eran de Bogotá y Pereira. No sabía que en las licitaciones uno podía obligar a que se la ganaran los de Manizales. Entonces cuando los de Manizales ganan en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Pereira, por qué no se quejan. Es una licitación, que se la gane cualquiera.

- Las invasiones fueron piedra en el zapato para su administración, ¿qué es lo que está pasando con este tema?

Aunque tenemos problemas de vivienda, hay sectores que hicieron de las invasiones un negocio, como en la vía al Alto del Guamo donde muchos invasores arrendaron los apartamentos que el gobierno nacional les había regalado en el programa de 100 mil viviendas gratis, para ver si les daban otro. Muchos hicieron cambuches para alquilarlos y convertir esto en un negocio, y cuando la Alcaldía quiso recuperar el lote metieron una tutela y un juez laboral falló y nos obligó a que previo al desalojo se hicieran estudios, les pagaran arriendos y se reubicaran. El tema es que el alcalde, por más que quiera sacarlos, el juez con su decisión dice no puede. Del sector Girasoles el asunto quedó en que llegó una sentencia del Consejo de Estado determinando que se tienen que sacar, pero dejó otra obligación al juez que falló la acción popular para que antes de que sean retirados, se revise si técnicamente si hay alguna solución que no haga necesario erradicar y demoler.

Otras apuestas

- ¿Qué pasó que creó la Secretaría de Agricultura, pero no la puso a funcionar?

Que no estaban los recursos. Lo que sí hicimos fue aumentar los recursos de la Unidad de Desarrollo Rural, de tal manera que funcionara como una especie de secretaría. Creo que se necesitan unos $5 mil millones o $6 mil millones. Estuvimos buscando recursos, pero tenía que haber dejado de hacer canchas, colegios, parques, de arreglar vías, de mandar plata al sector de agua potable. Que no hayamos creado esta Secretaría no es que hubiésemos dejado de dispensar recursos para atender el campo. Invertimos en asistencia técnica agropecuaria con el Comité de Cafeteros.

- En educación, ¿por qué no se terminaron los colegios de La Linda y de San Peregrino?

Porque empezaron tarde por estudios y diseños. En San Peregrino casi no logramos ubicar un lote adecuado. Pero los dos colegios deben estar terminados entre marzo y abril. La última semana de gobierno se dejaron los recursos asegurados para las dos obras.

- ¿Los incumplimientos de la firma Mota-Engil para construir colegios afectaron mucho a Manizales?

Total, en $20 mil millones. Tienen al Municipio en conflicto con esta firma para la construcción, reparación y mantenimiento de siete colegios. Al alcalde le tocará dar una pelea con los otros alcaldes y gobernadores del país para que de una vez por todas el Gobierno Nacional aplique las pólizas de cumplimiento al convenio Mota-Engil y Ministerio de Educación o en su defecto para que les devuelvan a los municipios y departamentos los dineros que le pusieron a la fiducia. Nosotros pusimos casi $8 mil millones.

En salud

- ¿Cómo quedan las finanzas de Assbasalud y del Hospital San Isidro? Lo que se dice en la calle es que Assbasalud quedó a punto de la liquidación.

Está muy mal, no por nuestro gobierno sino por decisiones que la han afectado. Assbasalud acaba de perder $1.800 millones anuales como consecuencia del retiro de los aportes obreropatronales en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional. También acaba de perder cerca de $5 mil millones con el cierre de la EPS Salud Vida. Otro tema es que Assbasalud pasó de una población objeto de 150 mil habitantes a escasamente 65 mil del Régimen Subsidiado y las EPS han asumido tener redes de atención propias. Por eso decidimos cerrar casi la mitad de los puestos de Assbasalud, se nos vino mucha gente encima, pero no entendían la realidad del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a San Isidro, queda mejor que como lo encontramos. Tenía siete especialidades y quedó con 36; vendía $3 mil millones y se incrementó a $18 mil millones; tenía el edificio en pésimo estado y quedó en condiciones físicas maravillosas; pero queda con las dificultades propias del Sistema.

- ¿Cree que Assbasalud va hacia la liquidación?

No me aventuro a decirlo, porque el alcalde está obligado por ley a prestar el primer nivel de atención en salud, pero sí me aventuro a decir que tendrá que tener más recursos del Municipio, porque de entrada los $1.800 millones de los aportes obreropatronales tendrán que ser cubiertos desde la Secretaría de Salud.

Del espacio público

- El espacio público le sumó cuando hizo intervenciones para mejorarlo, pero le restó cuando sus secretarios autorizaron ocuparlo bajo alquiler o regalando el uso, ¿qué piensa de esto?

Las grandes ciudades de Colombia disponen partes de espacio público para acciones comerciales, y eso fue lo que hicimos. Ejemplo, Chipre, detrás del Monumento a los Colonizadores, que tiene una actividad comercial y era punto de consumo de drogas, mal iluminado y se prestaba para atracos y delitos sexuales. Si salvar una zona de esa manera merece críticas, no le veo problema. Enseguida del Inem era un sector para arrojar basuras y se tenían delitos sexuales, hoy se tiene una actividad comercial que además le representa recursos al municipio. Quiero ver qué va a pasar con los próximos gobiernos, quiero ver si son capaces de acabar con todos los vendedores ambulantes de la carrera 23, con todos los de la Plaza de Mercado, con los del Cable. Cuando se es alcalde se enfrenta a dos problemas: por la mañana le entra la acción popular y le sale el titular en el diario local diciéndole que el espacio público está perdido, y al mediodía le llega la tutela ordenando entregar un pedazo para que una persona ejerza determinada actividad. Me encantaría en un año poder revisar el asunto.

- ¿Para usted cuál sería una solución?

Hacer control para impedir que lleguen más vendedores informales, pero los alcaldes tienen otro problema: el control social. No olvidaré que un señor en las afueras de la sede de Medicina de la Universidad de Caldas se hizo hacer un video como si estuviera convulsionando, alegando que le habían quitado unas frutas. Luego fue a mi oficina a pedirme disculpas y a decirme que no era verdad y que nadie lo había maltratado. El ciudadano se ha vuelto castigador, muchas veces no entiende ni dimensiona o no le queda claro lo que está ocurriendo, pero se mete a las redes a opinar, a veces sin entender lo que dice.

- ¿Cree que también se excedieron al cortar árboles para hacer bulevares y otras obras?

En el separador de la Avenida Santander se tenían 40 ficus que no estaban adheridos a la tierra. Había una losa de cemento sobre la cual habían hecho el separador y era como una matera grande. Y sí, se erradicaron 40, pero se sembraron 16 mil que no tuvieron el mismo escándalo.

- ¿Pero fueron sembrados reales?

Sí, solo en la Escuela de Carabineros a la orilla de la quebrada Minitas se sembraron cerca de 500. De hecho, por el informe que recibí, en Manizales no hay más espacio dónde sembrar árboles y por eso no pudimos sembrar más.

Contratación

- ¿Considera que hubo excesos en la construcción de canchas sintéticas en la ciudad y descuidaron escenarios multifuncionales en los barrios?

Es un tema de percepción, algunos dirán que hubo excesos. Lamento mucho no haber hecho el doble o el triple de las que hicimos. Basta con pasar en la noche por La Sultana, Villa Carmenza-Arrayanes, Aranjuez, La Enea y El Carmen para ver las canchas llenas de niños corriendo. Siempre me hago la misma pregunta, ¿dónde estaban estos niños antes de que se hiciera la cancha? Somos la Alcaldía que más mantenimiento le hizo a escenarios deportivos porque creamos el grupo Guardianes de los Escenarios Deportivos, lo que pasa es que con menos recursos hacíamos mantenimiento permanente.

- ¿Por qué dejaron los preolímpicos de voleibol una vez pasaron las elecciones?

Las elecciones no tuvieron qué ver. Nos dan la sede finalizando septiembre o empezando octubre, estábamos listos para hacerlos, pero a inicios de noviembre nos visita la Federación Colombiana de Voleibol y dice que hay cuatro templetes en el techo que están ubicados a nueve metros y que la bola tiene que subir con 12 metros libres, que hay que quitar los templetes, y esto nos obligaba a hacer un estudio para una obra que costaba $300 millones. Una obra de este valor es de menor cuantía y obliga a una invitación que se demoraba unos 50 días. Nos dijeron que el 6 de diciembre teníamos que tener el coliseo a disposición de la Federación para los entrenamientos, y nos implicaba haber adjudicado el contrato sin licitación, sin invitación, sin convocatoria y no estaba dispuesto a pagar ese canazo faltando 60 días para irme del gobierno. Los que no entienden que este es un país reglado terminan diciendo que estábamos enojados.

- La forma de contratar en el Instituto de Cultura y Turismo le llevó la mayor parte críticas a su administración, ¿qué piensa de eso y por qué no corrigieron?

El Instituto es una situación sui generis. La Feria de Manizales vale entre $7 mil millones y $8 mil millones. Me gustaría que le preguntaran al actual gerente cómo contrató. Todo es directo. Uno no puede contratar a artistas por licitación. Se van a dar cuenta que así se comporta el Instituto. No tiene como hacer una licitación para ponerle $200 millones al Festival de Teatro, por ejemplo.

- El alcalde actual, siendo concejal, fue de los mayores críticos por este tema, ¿qué le dijo en el empalme para que sorteara esta situación?

Nada. Estudié para ser abogado, para ser especialista en Derecho Penal; pero para dar consejos no. El alcalde sabría cómo en tres días hacía licitaciones. Es un problema de la ley que lo obliga a uno.

Hará liberalismo

- ¿Retoma sus aspiraciones políticas en el Partido Liberal de cara a una candidatura al Congreso?

Es muy prematuro. Por ahora voy a dedicarme a acompañar al Partido Liberal en Caldas; a alcaldes, concejales, diputados, ediles y al senador Mario Castaño. Dedicarme a hacer liberalismo. Pondré mi experiencia al servicio de todos esos amigos, de cara a contarles lo vivido si les puede servir para sus ejercicios.

- Por la cercanía del senador Castaño con el Gobierno Nacional se dijo que usted era casi seguro director nacional de Coldeportes, ¿fue un rumor?

Me ofrecieron un cargo en el Gobierno Nacional. Simplemente no tuve interés porque quiero estar en Caldas, con Mario; quiero recorrer el departamento, acompañar a los próximos candidatos que Mario tendrá. Supongo que él va a regresar al Senado.

- ¿Le gustaría acompañarlo como candidato a la Cámara de Representantes?

Es muy prematuro para hablar de eso. En este Partido esas decisiones las toma Mario Castaño.

- ¿Por qué perdieron la Alcaldía de Manizales?

No estuve en la campaña, no sé qué pasó.

- ¿La derrota del Partido Liberal lo golpeó demasiado?

A mí no, ¿por qué? No perdí nada.

- ¿Qué cree pudo haber pasado en la ciudad que apoyó al candidato del Partido Verde, Carlos Mario Marín?

Creo que es una corriente de pensamiento, en Manizales y el país, y eso está bien.

- ¿Siente que hubo reclamo hacia las directivas liberales?

El Partido tenía en Manizales 20 y tantos mil votos y subió a 35 mil en Concejo. En Asamblea saca un número de votos gigantesco con cinco diputados. No fue un reclamo, fue un fenómeno.

- ¿Considera que este fenómeno será de largo aliento o temporal, como ha ocurrido en Manizales?

Para verdades, el tiempo. Depende de cómo vaya el gobierno, cómo se sienta el ciudadano. De alguna manera, sectores políticos de opinión diversa a la tradicional tienen propuestas válidas, novedosas e interesantes; pero cuando uno gobierna es que se da cuenta hasta dónde puede llegar. Puede que en cuatro años nos encontremos con alcaldes y gobernadores de corrientes de pensamiento nuevas que habrán hecho un trabajo maravilloso, y eso hará que haya permanencia; pero puede que se encuentren con una realidad, y es que no pueden hacer todo lo que se proponen.

- Aunque no le gusta recomendar, ¿qué le diría al alcalde Marín para este año que inicia?

Uno no hace recomendaciones y menos a quien no cree en las de uno, no iba a perder el tiempo recomendando a quien no me iba a escuchar.

- ¿A los ciudadanos que les recomienda?

Que le tengan paciencia, que lo entiendan, que lo acompañen, que no se le vayan en jauría, que lo dejen gobernar, que parte del problema es que el ciudadano no deja gobernar; cree que el alcalde siempre está equivocado y eso hace que sea tan complicado ser alcalde. Que lo dejen ser líder. Un gran problema de Colombia es que se gastan seis meses para que un alcalde gane y al otro día en que se posesiona empiezan demandas para que se caiga. Eso no es un país serio.

- ¿Qué futuro le ve al liberalismo, podrían recuperar la Alcaldía de Manizales?

Futuro, todo; con toda seguridad va a ser mejor y dependerá de que se haga un trabajo permanente, de cara al ciudadano. La razón de ser de los partidos políticos es la vocación de poder para servirle al ciudadano. Si un partido no está aspirando a tener presidencia, gobernaciones, alcaldías que se dedique a hacer otra cosa.

- El actual gabinete municipal es en su mayoría joven y de poca experiencia en lo público, ¿cómo lo ve?

Denle la oportunidad de arrancar. Ser nuevo no significa ser malo, traen visiones novedosas y de otros lugares, porque quieren hacer ejercicios de gobierno. Déjenlos que gobiernen y que los evalúen en seis meses o un año.