"Que denuncien si están presionando para recoger firmas", responde el gerente de Santa Sofía a concejal de la ASI

"No podemos permitir que la salud en Caldas se convierta en un fortín politiquero. A empleados del Hospital Departamental Santa Sofía los están obligando, so pena de perder su puesto, a recoger firmas para avalar al grupo político Gente en Movimiento", escribió el concejal de la Alianza Social Independiente (ASI) en Manizales, Christian David Pérez Holguín.

La página web del Consejo Nacional Electoral, en su capítulo de delitos electorales, define como constreñimiento al elector: "el que amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos".

Quien lo haga incurrirá en prisión de cuatro a nueve años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la pena se aumentará de la mitad al doble cuando la conducta sea realizada por servidor público.

El concejal publicó por sus redes sociales un chat con la denuncia que le hicieron llegar y en la que alguien indica que a los empleados de Santa Sofía les dicen que la recolección de firmas es voluntaria, pero que deben apoyarla porque es gracias a este grupo político que tienen trabajo y gracias a las firmas lo seguirán teniendo. Que a cada empleado le dan cinco formatos para la recolección de firmas.

Pide pruebas

"Encuentro que el concejal está como delirando, verborreico, le aconsejo que sea visitado por un psiquiatra porque me parece delicado que esté haciendo públicas estas denuncias, que son un tema penal", dijo el médico Carlos Alberto Piedrahíta Gutiérrez, gerente del Hospital Santa Sofía.

Sostuvo que de su parte, como gerente, no solicita firmas para ningún movimiento político, y que solicita es eficiencia, calidad y humanización en los servicios del centro asistencial. "Voy a pedirle al concejal que se retracte o que me haga llegar las pruebas si es que hay algún funcionario o directivo obligando a alguien a recoger firmas; yo mismo seré subsidiario con la denuncia. Desde el martes se las solicité y no las ha aportado. No puedo quedarme con chismes, déjenos trabajar".

Al gerente se le preguntó: ¿da la tranquilidad a los empleados que no van a perder su trabajo si no recogen firmas, en caso de que esto sí esté ocurriendo? "Acá no sacamos gente porque no hagan una tarea ilegal, se saca a la gente es porque es ineficiente. No estamos obligando a nadie a recoger firmas".

Qué es Gente en Movimiento

Grupo Significativo de Ciudadanos inscrito ante la Registraduría para avalar, mediante un número determinado de firmas recolectadas entre ciudadanos, una lista a la Cámara de Representantes para las elecciones del 13 de marzo del 2022.

Inscribió este Grupo un comité integrado por el exsenador que militó en el Partido de la U Mauricio Lizcano Arango, el periodista Argemiro Rincón Arango y Leidy Johana Mejía González. Los candidatos son: Wilder Iberson Escobar Ortiz, Juan Carlos Henao Valencia, Claudia Patricia Echeverry Bedoya, Juanita Espeleta Noreña y Tulia Helena Hernández Burbano.

Lizcano Arango respondió desde Estados Unidos que desconoce lo que está pasando en el Hospital Santa Sofía y que como movimiento no obligan, ni tienen las herramientas para obligar a nadie a recoger firmas.