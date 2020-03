Parte de la bancada del Eje Cafetero rindió cuentas ayer

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

Nueve congresistas del Eje Cafetero participaron ayer de un foro que organizaron Eje Cafetero Visible, Universidad Autónoma de Manizales y LA PATRIA.

Primero hicieron una rendición de cuentas de sus 20 meses en el Congreso, luego respondieron a dos preguntas: cómo lograr desarrollo económico y al mismo tiempo darle fuerza a lo educativo en la región cuando hay un alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, y su posición sobre el proyecto de reforma laboral y pensional.

5 de los 6 congresistas de Caldas que participaron en el foro respondieron una última pregunta: ¿Van a promover la consulta popular del 5 de julio para que los cinco municipios integren el Área Metropolitana Centrosur de Caldas?

Erwin Arias, representante a la Cámara por Caldas de Cambio Radical

1. Participó en la creación de la Comisión de Educación Superior, autor con otros congresistas de la ley que regula el consumo de sustancias alucinógenas en parques y entornos cercanos a colegios.

2. Hay que hablar de educación básica y media, que se están dejando en un segundo plano. Mientras no haya inversión en estos niveles, no mejorará la productividad. El llamado es a gobernadores y a alcaldes para garanticen cobertura educativa. Apoyo a Aerocafé no es lo único que esperamos del Gobierno Nacional en el Eje Cafetero, son muchos los proyectos que hay que seguir jalonando para alcanzar el desarrollo.

3 y 4. Se retiró en la mitad del evento por tener otros compromisos.

Félix Alejandro Chica, representante a la Cámara por Caldas del Partido Conservador

1. Dijo que se ha centrado en la defensa de los campesinos. Coautor del proyecto de ley de seguro agropecuario. Apoyó junto con la bancada del Eje que la sede de los Juegos Deportivos Nacionales del 2023 sea el Eje Cafetero.

2. Cada vez son menos los niños, porque no nacen, y por eso se ha disminuido el presupuesto de estos departamentos. No puede ser que Manizales sea el mejor vividero, pero es donde más se suicidan personas, en eso hay que reflexionar. El detonante de la riqueza son los jóvenes, por eso la educación debe ser con pertinencia.

3. Es importante hablar con la verdad y no seguir creando sofismas. Al Congreso no ha llegado ningún texto sobre reforma pensional. Daré la pelea para que siempre se le consulte a la gente, con trabajadores y desempleados.

4. Sí.

José Luis Correa, representante a la Cámara por Caldas del Partido Liberal

1. Sostuvo que busca cambiar la mala imagen que se tiene del congresista. Coautor del proyecto de ley que reforma estructuralmente el Sistema de Salud. Apoyó las mociones de censura al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y del exministro de Defensa, Guillermo Botero.

2. No solo es cuestión de dinero. Hay que hacer un cambio de la política social, donde se vuelvan polos de desarrollo elementos propios de la región.

3. Sí han habido intereses de reforma, en el Plan Nacional de Desarrollo hay temas laborales y he votado en contra de estas modificaciones. Necesitamos una reforma pensional y laboral, pero sería un error que se aumente el número de semanas cotizadas y la edad. La reforma debe estar en conexión con lo que la gente necesite.

4. Sí.

Luciano Grisales, representante a la Cámara por Quindío del Partido Liberal

1. Trabaja en varios proyectos de ley: por la defensa, protección y preservación de los páramos; otro de protección de polinizadores, y uno más de dignificación del trabajo agropecuario.

2. No intervino en esta pregunta.

3. Para esta pregunta ya se había retirado del foro.

Abel David Jaramillo, representante a la Cámara por Caldas del MAIS, Circunscripción Especial Indígena

1. Expresó que su ejercicio ha sido por la paz, el cumplimiento de los acuerdos de paz y la defensa de los líderes sociales ante la falta de garantías del Estado. Participa en una iniciativa legislativa de protección del medioambiente, diciendo no al fracking (método de extracción de gas y petróleo del subsuelo) y no a la fumigación con glifosato.

2. Crecimiento económico no significa desarrollo social, y en esto hay que empezar a trabajar. La educación no está llegando a las regiones más apartadas, y si no hay educación, la pobreza no se reduce.

3. En el país se están presentando los peores índices de desempleo, hace falta una política laboral que dé la cobertura suficiente a quien no tiene empleo, y una política de generación de empleo y emprendimiento. No estamos a favor de que aumenten las semanas y la edad de cotización para pensionarse.

4. Sí.

Aidée Lizarazo, senadora del MIRA (Quindío)

1. Dijo que participa en un proyecto de ley para que se valga el tiempo de práctica de los universitarios como experiencia laboral, coautora de la Ley del Primer Empleo que busca que se ofrezca una cuota mínima de empleos para jóvenes sin experiencia, por ahora en el sector público; autora de otros proyectos de ley, como el de fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal y política pública de los vendedores informales. Trabajó con la bancada del Eje para que la sede de los Juegos Deportivos Nacionales del 2023 sea el Eje Cafetero.

2. Debemos focalizar la mirada en la vocación agrícola que tenemos, hacer más productivo el campo para mejorar la calidad de vida; promover el turismo responsable; preservar el recurso hídrico, que es nuestra riqueza, y mirar que lo que entra por remesas, que es mucho, se invierta en la región.

3. No ha llegado ningún proyecto de reforma al Congreso, pero se ha anunciado. Cuando llegue debe haber un diálogo tripartita entre empleadores, representantes de los empleados y Estado; apuntarle a que más colombianos ingresen al mercado laboral y a un trabajo decente, sacar a los colombianos de la informalidad laboral y promover el emprendimiento. Con la Ley de Crecimiento Económico hubo una reforma pensional positiva al bajarles el aporte a salud a los pensionados hasta con dos salarios mínimos, ¿y quién ha hablado de eso?

Óscar Tulio Lizcano, representante a la Cámara por Caldas del Partido de la U

1. Indicó que su labor ha sido en proyectos colectivos de carácter regional, como la construcción del Aeropuerto del Café en Palestina (Caldas), que ha tenido avances significativos y comenzará a desarrollarse.

2. La capacidad de maniobra del congresista del Eje Cafetero es poca, por las limitaciones en el tema de regalías. Hemos propuesto un Estatuto Tributario Regional para que aumente la participación en los departamentos.

3. No ha llegado el proyecto de ley. No vamos a votar por un aumento en los días de cotización y la edad para jubilarse. Entiendo que el Gobierno está concentrado en unas mesas técnicas del paro nacional aclarando estos puntos.

4. Sí.

Carlos Felipe Mejía, senador del Centro Democrático (Caldas)

1. Expresó que se ha centrado en la defensa de la libertad y la democracia, y que además lidera el proceso para que el Aeropuerto del Café sea una realidad.

2. Hay que apostarle al catastro multipropósito, porque un catastro actualizado permitirá avanzar en el uso del suelo y en la tributación. También hay que aprovechar la nueva ley de las TIC para masificar la educación. Se necesita que la plata de peajes que tiene la concesión Autopistas del Café regrese a los departamentos.

3. No hay un proyecto de reforma presentado. El Gobierno está buscando presentar una reforma, pero acabar a Colpensiones no será una decisión de este Gobierno. Hay que profundizar es en quienes están en mayores condiciones de vulnerabilidad para llegar a ellos. Un compromiso del Gobierno es llegar a la cobertura universal, que todos los adultos mayores que no tienen ingreso reciban un auxilio. Este Gobierno no va a cambiar la edad de jubilación ni las semanas cotizadas, ni lo vamos a permitir.

4. Sí.

Gabriel Jaime Vallejo, representante a la Cámara por Risaralda del Centro Democrático

1. Se declaró concentrado en los sectores agropecuario y turístico. Del primero sostuvo que en Colombia se tiene embolatada la próxima generación de campesinos, lo que amenaza la seguridad alimentaria; y del segundo, que se puede convertir en el nuevo petróleo de los colombianos.

2. Las condiciones de pobreza más fuertes están en el campo. No hay manera de lograr desarrollo económico si no hay control del territorio por medio de la seguridad ciudadana. Mirar el campo para generar riqueza, no pobreza.

3. El problema económico más grave del país se llama informalidad, cerca de 12 millones de colombianos están en la informalidad, nos volvimos un país de rebuscadores. Se requiere de manera urgente una reforma laboral, flexibilizar el empleo, remunerar vía productividad.