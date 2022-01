Óscar Iván Zuluaga, indignado con las descalificaciones

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Desde Barranquilla, Óscar Iván Zuluaga Escobar, candidato del Centro Democrático a la Presidencia, anunció el sábado que no va con la Coalición por Colombia. ¿Por qué tomó esta decisión?

"Así es. Desde que asumí la candidatura presidencial del Centro Democrático he hablado de buscar una coalición pensando en los intereses superiores del país, y por eso siempre con el mayor respeto me he dirigido a todos los miembros del grupo Equipo por Colombia. Lamentablemente ocurrieron hechos que no permitieron que esta decisión fluyera con la velocidad que requerimos, y el sábado tomamos la decisión de no participar en esta coalición y seguir adelante con nuestra candidatura presidencial".

Concentrado

Sostiene que los problemas de los colombianos no dan espera, y que lo único que ha hecho es recorrer el país y que a ningún ciudadano le ha escuchado que le pregunte por la coalición. Le hablan es de problemas de seguridad, de la carestía de los alimentos que ha devorado el aumento del salario mínimo, de la falta de empleo que permita mejorar los ingresos, de la fatiga con los problemas de corrupción.

"Esto me ha hecho reflexionar que no podemos perder más tiempo, sino concentrarnos en la candidatura presidencial para encontrar soluciones a los problemas de los ciudadanos".

Se entusiasmaron

- Ante la división de fuerzas políticas, de los partidos, ¿cree que lo más sano es ir solo o de todas maneras no descarta, más adelante, hacer alianzas?

Siempre he tenido por vocación buscar los consensos, soy siempre abierto al diálogo. La primera vuelta es el 29 de mayo, suficiente periodo para mirar qué es lo más conveniente en este proceso. Aspiro a ganar la Presidencia; tengo la experiencia, las capacidades, un gran amor por Colombia y un deseo enorme de ayudar a solucionar muchos problemas de los ciudadanos. Puedo aportar mi experiencia y conocimiento en ese propósito.

- ¿Se sintió vulnerado, en su nombre y el de su Partido, con la negativa de miembros de la Coalición por Colombia para que usted ingresara y definir un candidato en consulta?

Sí. Las descalificaciones que hicieron algunos miembros de manera pública la verdad indignó muchísimo a los uribistas y por eso su voz hoy se ha hecho sentir, y la decisión que tomé, bajo mi responsabilidad, interpreta ese sentimiento. Después de esa decisión tenemos un uribismo unificado, fortalecido, con ganas de lucha y de trabajo en todas las regiones. Los mensajes que he recibido en redes sociales, de líderes en todos los municipios me estimulan mucho a entender que era la decisión correcta y que esto ha despertado un entusiasmo similar al del plebiscito del 2016. Un partido unido, con ganas, con amor por Colombia y con capacidad de lucha para ganar la elección presidencial.

- Su nombre y los de otros precandidatos presidenciales no suben en las encuestas de preferencia electoral, ¿considera que el panorama cambiará en lo que viene para su campaña?

Este proceso apenas empieza y falta todo por recorrer. Por experiencia siento y creo que la única encuesta que vale es la del día de la elección, y por eso es muy importante estar es conectado con el ciudadano en la calle para conocer la realidad del país. Esa es la encuesta que lo nutre a uno de las posibilidades, de ver el respaldo y el apoyo que pueda encontrar.

Aún sin fórmula vicepresidencial

Los candidatos a la Presidencia de la República se pueden inscribir a partir del 29 de este mes. Óscar Iván Zuluaga aún no define cuándo lo hará. Sobre esto dijo: "Eso también implica inscribir la fórmula vicepresidencial, entonces tendremos que trabajar para hacerlo lo más pronto posible. Aún no he pensado quién será mi fórmula, ya corresponderá avanzar con estas nuevas realidades".