"Me ofrezco para servir de vocero", asegura Humberto de la Calle, candidato caldense al Senado

LA PATRIA | MANIZALES

El caldense Humberto de la Calle Lombana lo dice de frente y con el humor negro que lo caracteriza: "Me va a tocar publicar una cuña que diga, Yo no voy a la Presidencia. Voy al Senado".

Esto porque son muchos los que piensan que su candidatura es a la Presidencia de la República, y le toca aclararles que va es como candidato del Partido Verde al Senado por la Coalición Centro Esperanza. Estuvo ayer en Manizales cumpliendo una agenda política.

Sus apuestas

- Ha insistido en mantenerse en la Coalición Centro Esperanza, ¿cómo ve lo que está sucediendo adentro?

Esto lo comenzamos a construir hace unos dos años, es normal en la política que los candidatos puedan rivalizar. Lo que sí confunde a la ciudadanía es que parte de estas discusiones no han sido programáticas, sino más personales y eso sí me parece nocivo. Esto lo van a decidir es los ciudadanos este 13 de marzo, no los políticos.

- ¿Qué invitación hace a los caldenses para su campaña al Senado?

Espero ser una especie de correa de transmisión de los intereses de la región. Mis raíces son caldenses, aquí pertenezco y aspiraría a obtener apoyo de todos desde una perspectiva regional y nacional. Vamos por el centro, sin extremismos. Creo que la era de Álvaro Uribe debe terminar, y tampoco queremos el populismo porque nos parece que hay opciones inconvenientes para Colombia. Desde nuestra Coalición no queremos ni Petro, ni Uribe.

- Es caldense, pero vive en Bogotá desde 1982, ¿cómo garantiza el apoyo a la región si llega a ser senador?

Propongo crear un centro de talla mundial de prevención de desastres en Manizales porque tenemos experiencia, está el Volcán Nevado del Ruiz que ha sido un acumulado científico importante y tenemos una fuerza universitaria. Soy consciente de la popularidad del Aeropuerto de Palestina, hay personas que tienen objeciones, pero hay que lograr es finalizar esa obra. Se ha hablado de la biorruta, que es tratar de conectar el Magdalena con el Cauca utilizando un transporte multimodal, que es buena idea porque permite salir más cerca por el Pacífico. Pero tenemos problemas sociales graves como el desempleo, en especial el femenino y juvenil que llega al 22%. Tengo también una agenda de igualdad de género, trabajamos en un plan nacional de economía del cuidado que lo que hace es reconocer el trabajo de las mujeres en el hogar. En medio ambiente tenemos 3 mil 200 hectáreas sembradas de aguacate, que consume mucha agua, y hay que racionalizarlo; además hay que seguir progresando en la tecnología del café. Me ofrezco para servir de vocero, incluso en asocio con los demás congresistas, no tengo rivalidades con nadie y lo que pretendo es ayudar.

- ¿Qué proyecto de ley quiere llegar a ejecutar?

La reforma política, que fue el punto dos del Acuerdo de Paz que el Gobierno no cumplió. Consistía en configurar una comisión de alto nivel de expertos que diera una guía para limpiar la política, que no es fácil. La comisión lanzó sus ideas y no hubo ningún desarrollo del Gobierno. La paz no solo es el silencio de los fusiles, esto lo tenemos que construir entre todos y una forma es con una nueva realidad política, una forma de gobernar distinto. También hay que quitarle privilegios al Congreso, el salario es desproporcionado en contrataste con el de la gente de a pie y los cuatro meses de receso son una medida arcaica, de cuando la gente tenía que ir a lomo de mula a visitar sus provincias, pero ahora con internet y los aviones eso no se justifica. También llegó la hora de ponerle límite a las reelecciones, esos varones que se perpetúan allá y que no hay forma de sacarlos.

- ¿Qué candidatos a la Cámara por Caldas están trabajado por Humberto de la Calle?

Ninguno. No tengo maquinarias y la prueba es que simpatizo con muchas personas que están aspirando, pero no tengo ese tipo de vínculos. Esta es una campaña de opinión.