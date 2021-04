Mauricio Lizcano y su gente se fueron de la U

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Tres meses después de haberlo mencionado en una entrevista con LA PATRIA, Mauricio Lizcano Arango oficializó su renuncia al Partido de la U para dedicarse a construir otro movimiento político.

En enero dijo: "Vengo analizando con detenimiento y con mi equipo en Caldas y en Antioquia la conveniencia de seguir en el Partido. Es una decisión que estoy por tomar, ante todo reflexionando y escuchando a la gente, si en realidad la U es un elemento transformador y de liderazgo para el bien de los colombianos o no".

En una carta enviada a la exsenadora y exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, directora de la U en Colombia, le dice que la propuesta de valor que en su momento construyeron en el Partido, hoy ya no existe y por ello renuncia.

El exsenador Lizcano habló ayer de nuevo con LA PATRIA, desde Boston (Estados Unidos) donde cursa estudios.

Tolda aparte

- ¿Qué va a pasar con los miembros de su colectividad al renunciar usted al Partido?

No es una decisión nueva para mis seguidores; con ellos he venido hablando desde hace tres meses, he hecho por lo menos 200 reuniones virtuales con personas que me han acompañado en Caldas, hice una reunión presencial hace dos meses en Manizales. La mayoría respaldó esta decisión, la tomamos para construir un movimiento más independiente, con otros valores y otra visión. Un movimiento que nazca como local, con firmas, pero que como lo he dicho desde la anterior entrevista tenga una proyección nacional.

- ¿Cómo se está imaginando ese partido o se identifican con alguno ya conformado, como Cambio Radical, por su cercanía con Germán Vargas Lleras?

No hemos decidido irnos para otro partido. No haría bien salirme de la U para pasarme a otro partido. Lo que estoy pensando es construir una lista por firmas a la Cámara de Representantes y buscar un candidato al Senado, que preferiblemente debe ser caldense.

- ¿Por qué no seguir apoyando al antioqueño Juan Felipe Lemos para el Senado, cuando lo hicieron en las pasadas elecciones?

Parte de mi decisión de no votar por él es porque creo que Caldas necesita un dirigente, nuevos liderazgos o personas caldenses que vayan al Senado, mucho más visibles y activos.

Bandazos

- ¿Qué fue lo que los hizo salir de la U?

Alguna pelea con alguien no, es más una decisión mía de irme, por eso no puedo acompañar a Juan Felipe. Mi decisión es más basada en que esa visión con la cual ingresé al Partido de la U hace muchos años, que era transformar la política, ser una alternativa a la coalición yepobarquista, fundar un proyecto nuevo que le diera un mensaje de renovación al país, se fue perdiendo con los años. No siento que el Partido de la U sea un vehículo para transformar a la Colombia que sueño; mucho más innovadora económicamente, mucho más justa socialmente y mucho más unida. Siento que el Partido se quedó como cualquier otro tradicional, dando bandazos como por ejemplo apoyar el proceso de paz cuando fui presidente del Senado, y ahora estar en contra. El Partido de la Unidad Nacional empezó a tener las mismas mañas y problemas que los otros partidos.

- ¿Concejales y diputados de la U van entonces a renunciar a sus curules para poder seguirlo?

Es decisión personal de cada uno, no puedo pensar por cada concejal y diputado. No voy a invitar a nadie a que renuncie. Se eligieron por un periodo y no soy nadie para decirles que renuncien. Vamos a construir este movimiento y me imagino que con el transcurrir de los años mucha gente empezará a aspirar acá o a migrar, por ahora estamos en el proceso de construir un nombre y una propuesta política que la estamos consultando. Esos son temas de carpintería política que iremos revisando.

- ¿Su padre, el representante a la Cámara Óscar Tulio Lizcano, sigue en la U?

Es decisión de él. Lo que está claro es que por esta razón no volverá a aspirar al Congreso, no vamos a tener listas por el Partido de la U. Él fue electo por cuatro años y dejar botada su representación sería abandonar a quienes votaron por él.

- ¿Se les seguirá llamando lizcanismo en Caldas o cómo?

Ciudadanos interesados en el futuro de Colombia y de Caldas. Espero en las próximas semanas tener un nombre, cuando les consultemos a las personas. Cada día trae su afán.

De candidatos

- ¿Siguen pensando en el exgobernador Guido Echeverri como candidato al Senado?

Si Guido decide lanzarse, nosotros estamos en consultas para apoyarlo; me gusta su nombre porque es un caldense, porque fue un gran gobernador que nosotros apoyamos, porque el actual gobernador de Caldas le dio continuidad a su gobierno, porque está un poco más por la línea independiente en la que estoy yo. Sin decir que ya tomamos decidimos, su nombre en nuestra organización está tomando mucha fuerza.

- ¿Y para la Cámara de Representantes apoyarán a Wilder Escobar, exgerente de Empocaldas?

Es una lista que tendrá una combinación de personas que han estado en la vida política y otras de ciudadanos que quieren representar a Caldas. Espero en próximos días o semanas estar tomando esa decisión. Él tiene una alta opción para integrar esa lista, pero tenemos cuatro personas, todas de diferentes sectores y con muchas posibilidades de ser elegidos.