Los candidatos presidenciales y sus declaraciones de género

RedCheq | LA PATRIA | BOGOTÁ



Igualdad y equidad de género son temas en los que los candidatos presidenciales, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, patinan. Colombiacheck y RedCheq chequearon declaraciones que han hecho al respecto.

De tres frases chequeadas a Petro, dos fueron calificadas como verdad y otra se evalúa como discutible, en la que también hay una equivocación; mientras que en tres declaraciones de Hernández se encontraron dos afirmaciones discutibles y una mentira.



Sobre Petro

Foto|Colombiacheck y Redcheq|LA PATRIA

* Trabajo del cuidado



El candidato acierta en la cifra de la representación del trabajo del cuidado en el PIB, pero se equivoca al decir que este tipo de labores son realizadas en un 81% por mujeres, ese porcentaje en realidad es mucho mayor.

En su programa de gobierno, Petro dice: “Se reconocerán, y remunerarán trabajos que se encuentran por fuera de la esfera del mercado, en especial el trabajo del cuidado, el cual representa alrededor del 20% de PIB y es realizado en un 81% por mujeres” (punto sobre el Pacto por el Trabajo, página 26).

Tras consultar fuentes oficiales y hablar con expertos, se califica esa afirmación como discutible porque el candidato le atina al cálculo relativo al PIB, pero no al de la participación femenina.

La información de la cantidad de horas se obtiene de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), instrumento que indaga sobre el tiempo destinado a trabajo no remunerado, trabajo remunerado y actividades personales.

La ENUT 2021 señala que, para el total nacional, de septiembre del 2020 a agosto del 2021, y en el caso del trabajo no remunerado, la participación de los hombres fue de 63,4% y la de las mujeres de 90,4%. La misma encuesta indica también que, para el total nacional, entre mayo y agosto del 2021 la participación de los hombres en trabajo no remunerado fue de 65,2% y la de las mujeres de 91,5%.

Así que la cifra del 81% de las mujeres dedicadas a labores de cuidado, de acuerdo con el programa de Petro, está por debajo de las mediciones más recientes en el país, que superan el 90%.



* Economía del cuidado



En su programa de gobierno, Petro asegura: "disminuiremos sustancialmente las 8 horas diarias que la mujer dedica al trabajo de cuidado no remunerado, que serán compensadas por otros actores del sistema, frente a las 3 que dedican los hombres" (página 10).

RedCheq le preguntó el 3 de junio al asesor programático de esta campaña, Daniel Rojas, en qué fuente se basan esos datos, pero hasta el momento no ha respondido.

Desde hace 12 años existe en Colombia la Ley 1413 cuyo objeto es “incluir la economía del cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales para medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas”.

Esta Ley exhortó al DANE a desarrollar una encuesta que mida el tiempo que los colombianos dedican a cuidar de otros gratuitamente. Esta medición es la ENUT y su primera aplicación fue en el 2012. La última ENUT (septiembre-agosto del 2021) arrojó que las mujeres dedicaron 7 horas y 46 minutos a las actividades de cuidado no remunerado, esto significó un aumento de 23 minutos frente a la primera, hecha en 2012-2013.

En el caso de los hombres, la dedicación más reciente fue de 3 horas y 6 minutos, 4 minutos menos que la primera medición. Al aproximar ambas mediciones, el dato es correcto: 8 horas para las mujeres y 3 para los hombres.



* Secretaría de la Mujer en Bogotá

Si bien la Secretaría de la Mujer de Bogotá se creó en la alcaldía de Petro, la idea nació de organizaciones feministas con las que algunos candidatos de ese entonces se comprometieron en campaña.

En el debate feminista de la semana pasada en Bogotá le preguntaron a Petro por la cantidad de Secretarías de la Mujer en Colombia. No supo dar respuesta: "Me rajaste, pero lo único que te puedo decir es que la que hay en Bogotá la hicimos nosotros".

RedCheq califica como verdad esta declaración, pues existen documentos y testimonios que indican que si bien la idea nació de organizaciones feministas, Petro cumplió el compromiso de campaña. La Secretaría de la Mujer de Bogotá nació de los acuerdos 489 y 490 del 2012 y se estableció con el Decreto 1 del 2013.



Sobre Hernández



Foto|Colombiacheck y Redcheq|LA PATRIA

* 70% de mujeres en su gabinete



En entrevista del 25 de mayo le preguntaron a Hernández: ¿qué hay en este gobierno para las mujeres? Y respondió: “Muchas cosas. Cuando estuve de alcalde yo creo que fue el mejor homenaje real que le hicimos a la mujer, el 70% de la parte ejecutiva que tenía chequera en Bucaramanga eran mujeres. ¿Por qué? Yo tengo el concepto y no me equivoco, las mujeres tienen más reservas morales, las mujeres son más trabajadoras, más responsables, más prevenidas, más maliciosas; lo cierto es que sin el apoyo de las mujeres, que fueron el 70% del gabinete, yo no hubiera tenido los resultados que tuve”.

Al revisar cuántas mujeres hicieron parte de su equipo de gobierno entre el 2016 y septiembre del 2019, se encontró que aunque en general superó la cuota de género exigida por la ley (30%), no alcanzó el 70% que aseguró. Tras la aprobación del Plan de Desarrollo 2016-2019, en junio del 2016, de los 27 cargos de su gabinete y equipo de trabajo, incluyendo secretarios, gerentes, jefes y directores, 15 eran mujeres; es decir 55,5%. Por esto, Colombiacheck califica como discutible esta aseveración.

* Comunidad LGTBIQ+



El candidato publicó en su cuenta de Twitter: “Este mes del orgullo quiero darles la tranquilidad de que en mi gobierno los derechos de la comunidad LGTBIQ+ serán una garantía. Nunca habrá posibilidad de unión mientras persista la discriminación. Mi alcaldía fue la primera en la historia de Colombia en izar la bandera LGTBIQ+”.

Según reportes de prensa, el 29 de julio del 2016 la Alcaldía de Bucaramanga izó esta bandera en compañía de colectivos. En el acto no participó Hernández, como alcalde; pero su asesor Manolo Azuero, quien fungía como mano derecha del mandatario, pronunció un discurso sobre el respeto a la diversidad y la tolerancia.

Varios colectivos han manifestado que la gestión y producción del evento y de la bandera no corrió por cuenta del Municipio, obtuvieron recursos de aportes que hicieron algunos funcionarios de la Alcaldía.

Además, si bien encabezó la que según los registros fue la primera alcaldía que izó en su edificio la bandera LGBTIQ+, su administración no invirtió en dicho acto y no fue la primera en hacerlo en actos oficiales o en edificaciones públicas, pues en el 2013 Petro la izó en un evento oficial. Por estas razones califican la afirmación como discutible.



* Ley de feminicidio



En redes sociales circuló la afirmación de Hernández respecto a este delito, que hizo el 14 de diciembre durante el debate Política criminal en Colombia cuando preguntaron ¿cuáles son los problemas de la criminalidad en los que usted enfocaría su proyecto de gobierno y de qué forma lo implementaría?

Antes de responder, el candidato aclaró que es ingeniero y no abogado, y afirmó: “Es que aquí el gobierno para solucionar los problemas se inventa delitos. Tengo entendido que el homicidio desde hace años está en el Código Penal y entonces aquí una política resolvió hacer una bandera del feminicidio, que ese es un homicidio en una mujer, y metió la ley, y creo que la Corte Constitucional la tumbó".

Colombiacheck indica que esta afirmación es mentira, pues la Ley 1761 del 2015 o Rosa Elvira Cely, está vigente y fue incorporada al Código Penal a partir de su promulgación el 6 de julio del 2015, tiene por objeto tipificar el feminicidio como delito autónomo para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias. La Corte no ha tumbado esta Ley.

RedCheq

Es una alianza de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para combatir la desinformación y el discurso de odio durante la campaña presidencial. Le pone lupa a la información y al discurso público en la recta final de la campaña para que la ciudadanía sepa qué es verdad, mentira o simple opinión. Proyecto de Consejo de Redacción con el apoyo de Google News Initiative, Twitter, Meta y Ned, y del que es aliado LA PATRIA.