MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Un pequeño detalle en la concentración Liberal de Caldas el sábado en Expoferias, delató lo que viene ocurriendo en este Partido. No asistieron el representante a la Cámara, José Luis Correa, ni los concejales Víctor Hugo Cortés y Yohn Eduard Orozco, ni el diputado Óscar Alonso Vargas.

Cortés aseguró que su ausencia en la reunión coincidió con las reuniones que hace con su grupo de trabajo, y que ofreció excusas a las directivas. Agregó que sigue en la línea del Partido: apoyando a Jorge Hernán Mesa, a la Alcaldía de Manizales, y a Camilo Gaviria, a la Gobernación de Caldas.

Orozco sostuvo que no fue porque no lo invitaron, y que además ya había estado en una concentración a principios de agosto, a la que convocó el representante Correa con la gente de su línea.

LA PATRIA llamó en repetidas oportunidades, desde el lunes y ayer, al diputado Vargas, pero no respondió, aunque en tres de ellas contestó una mujer que indicó que el corporado se encontraba en reuniones.

Incómodos

LA PATRIA estableció, a través de personas cercanas a Correa, que el representante está contemplando cambiar el apoyo para la Gobernación de Caldas e irse con la candidatura de Luis Carlos Velásquez, que se inscribió por firmas del Grupo Significativo de Ciudadanos Unidos por Caldas y que apoya el Partido de la U en sus líneas lizcanista y penaguista, contrincantes del liberalismo en el departamento.

La definición la estaría tomando entre este fin de semana y la próxima semana, acudiendo a la figura del disenso. Según la Real Academia Española, esta palabra significa: “conformidad de las partes en disolver o dejar sin efecto el contrato u obligación entre ellas existente”.

Los cercanos a Correa dijeron que el descontento con Gaviria es por las diferencias ideológicas con el Centro Democrático, Partido principal que avala a este candidato. Cabe recordar que la línea de Correa, en las elecciones presidenciales del año pasado, apoyaron en primera vuelta al liberal Humberto de la Calle; sumado a lo que en los últimos meses ha venido ocurriendo con el presidente Iván Duque en torno al acuerdo de paz, que Correa y De la Calle apoyan irrestrictamente.

Al parecer, Camilo Gaviria no ha logrado conectar con las personas de Correa y hay incomodidad con él. Sin embargo, se rumoró entre otros liberales que el acercamiento a Velásquez sería por acuerdos burocráticos en caso de llegar a la Gobernación, pero los cercanos al representante a la Cámara lo desmienten.

Para analizar

El concejal Orozco, que ocupa una curul por Opción Ciudadana pero ingresó al Partido Liberal por la línea de Correa, dijo que no ha recibido directriz en este sentido, y que sigue trabajando con publicidad en la que aparece con Gaviria.

“A nivel personal no tengo ningún inconveniente con el candidato. Si ocurrió algo con José Luis, no sé. Para mí la campaña sigue siendo la misma”.

Manifestó que si la decisión de la línea es apoyar a otro candidato a la Gobernación, no ve cómo sería esa opción, pues teme que puedan incurrir en doble militancia. “No me cabe en la cabeza que eso se vaya a dar, y si se da sería de analizarlo”.

Opina un exmagistrado

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Guillermo Reyes, catedrático de las universidades del Rosario, en Bogotá, y Gran Colombia, de Armenia, explicó sobre este caso:

1. Se tendría que evaluar si en los estatutos del partido existe la figura del disenso para apartarse de las decisiones de la colectividad. Normalmente cuando se aparta de las decisiones es porque el partido deja en libertad o porque hay una objeción de conciencia, pero en este caso no veo que exista.

2. En el caso de conservadores en Antioquia, que tienen candidato a gobernador y que han decidido que quieren apoyar a otro, algunos manifestaron objeción de conciencia, pero es sobre asuntos que los estatutos del partido definan que son objeto de objeción.

3. Con la figura del disenso basada en que no se quiere apoyar a un candidato, me voy y apoyo a otro. Se acabaría la militancia y todo el mundo haría lo que quisiera.

4. Las sanciones por doble militancia son dos: que como candidato le pidan la revocatoria de la inscripción y la nulidad de la elección que da lugar a una demanda de nulidad electoral. Pero en el caso de un congresista que decide apartarse del partido no hay sanciones. Eventualmente, pero no ha habido el primer caso, la Procuraduría debería disciplinar porque es un tema de ley, pero no existe cómo sancionar la doble militancia. Internamente el partido lo puede sancionar con quitarle el uso de la palabra o expulsarlo; pero aunque lo haga el partido, la mesa directiva de la corporación no tiene como hacerlo porque no existe norma que establezca una sanción derivada de una situación como la planteada.