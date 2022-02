Las propuestas de los candidatos por Caldas a la Cámara de Representantes, tras el segundo debate

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Continúan los debates Candidatos al tablero, convocados por LA PATRIA, UM FM, Manizales Cómo Vamos y Corporación Cívica de Caldas. Ayer estuvieron cinco aspirantes a la Cámara de Representantes. Hoy lo hará otro grupo, con transmisión por las cuentas de Facebook @lapatria.manizales, @umfm101.2, @corporacioncivicadecaldas y @ManizalesComoVamos de 8:30 a.m.a 10:30 a.m.

Los candidatos que asistieron a este segundo debate fueron:

José Octavio Cardona León

Abogado, Partido Liberal, 101 en el tarjetón. "Tengo la formación académica y la experiencia para entender qué se debe hacer en el Congreso".

Juana Carolina Londoño Jaramillo

Abogada, Partido Conservador, 103 en el tarjetón. "Hay que trabajar con mayor sensibilidad, a la política hay que ponerle un poco más de esperanza".

Juan Sebastián Gómez González

Abogado, Coalición Juntos por Caldas, 101 en el tarjetón. "Los invito a que revisen muy bien las hojas de vida de cada candidato y voten a conciencia".

Marino Murillo Franco

Abogado, Partido de la U, 101 en el tarjetón. "He sembrado; tengo el conocimiento, la experiencia y la sensibilidad social para ser congresista".

Martha Llaneth Álvarez Salazar

Abogada, Partido Liberal, 102 en el tarjetón. "Soy mujer de provincia. De la mano de la gente he construido una propuesta con enfoque social".

Aborto a las 24 semanas

José Octavio Cardona León. La Corte autorizó el derecho de las mujeres a decidir sobre esta práctica hasta los seis meses de gestación, creo que es exagerado que se amplíen los plazos. El Congreso le ha sacado el cuerpo al tema y es hora de que asuma su responsabilidad.

Juana Carolina Londoño Jaramillo. Me mantengo en respetar las tres causales que la Corte Constitucional ya había aprobado. Más allá de lo que haya fijado ahora la Corte, es cómo garantizar a las mujeres una vida sexual responsable. Ahí es donde tenemos que trabajar.

Juan Sebastián Gómez González. Se amplia el plazo para que las mujeres puedan abortar, estoy de acuerdo con la decisión de la Corte, pero lo más importante es trabajar en salud sexual y reproductiva. Se trata de un asunto de conciencia personal de mujeres y de hombres.

Marino Murillo Franco. No estoy de acuerdo. Ya en 24 semanas es una persona con vida. Hay que mirar la reglamentación.

Martha Llaneth Álvarez Salazar. Es una libertad que concede la Corte a las mujeres, pero a partir de esta decisión lo que hay que tomar es acciones de educación sexual desde los colegios y mejorar el acceso a los servicios de salud.

Inflación

José Octavio Cardona León. Este fenómeno no obedece necesariamente al Estado, la crisis mundial de contenedores ha afectado los precios de materias primas y productos. Una forma de enfrentarla es con un esquema de salario diferencial, donde los que más ganan tengan un incremento del IPC menos tantos puntos y los que menos ganan tengan incrementos del IPC más tantos puntos para compensar los salarios bajos.

Juana Carolina Londoño Jaramillo. Varios factores afectan la economía nacional: la política internacional, donde cualquier decisión que se tome afecta nuestra economía; las políticas públicas, económicas y monetarias del actual Gobierno no han sido las más adecuadas, y los dos años de pandemia han dejado un impacto grande. Necesitamos políticas de reactivación económica a través de la generación de empleo.

Juan Sebastián Gómez González. Las medidas económicas del Gobierno han sido desacertadas. Un Gobierno que nos tiene empobrecidos, el peso es la moneda más devaluada en Suramérica. El próximo presidente no la va a tener fácil, y los congresistas tendremos que discutir una serie de reformas, entre ellas la tributaria que espero sea equitativa.

Marino Murillo Franco. La política económica no depende solo de una Nación, es global, y también pasamos por una pandemia. Debemos sentarnos todos, Congreso, presidente y mandatarios a mirar cómo podemos resolver estos problemas porque no podemos seguir trabajando a pérdidas en el campo, ni que la industria siga dependiendo del Estado o que cada vez el sistema financiero se enriquezca más.

Martha Llaneth Álvarez Salazar. Hay que revisar los salarios, controlar precios, trabajar fuerte para que haya fiscalización, verificación de medidas y precios. Falta más presencia del Estado y seguimiento de las condiciones de los mercados.

Preguntas individuales

José Octavio Cardona León. Como alcalde prometió construir el hospital de mascotas, se hizo, pero no funciona, ¿por qué?

Si al alcalde no le gusta y se niega a contratar veterinarios y asistentes, deberían preguntarle. Hicimos varios modelos de negocio y cuando nos fuimos del gobierno el hospital estaba en un 80% de avance. Será que al alcalde y a su secretario de Medio Ambiente les quedó grande el modelo de negocio.

Juana Carolina Londoño Jaramillo. El senador Mario Castaño dijo que la había invitado a ser parte del liberalismo, cuéntenos.

Varias organizaciones políticas me invitaron a ser parte de sus listas, tengo una trayectoria política de resultados y eso es importante. Me siento reconocida que diferentes líneas políticas quieran trabajar con nosotros. Pertenezco al Partido Conservador desde los 21 años y me siento muy cómoda allí.

Juan Sebastián Gómez González. En 18 años de vida política ha pasado por varios partidos y movimientos, ¿cómo explica esto?

Fui concejal de Manizales por el Nuevo Partido, que más adelante quedó inmerso en el Partido de la U donde estuve muchos años. Traté de llegar al Verde, no me dejaron y tomé otra decisión con el Nuevo Liberalismo. Hay partidos tradicionales con prácticas tradicionales y hay partidos de tradición como yo, que llevamos años ejerciendo las mismas causas.

Marino Murillo Franco. Dicen que quiere llegar a ser el jefe del Partido de la U, ¿realmente quiere serlo?

Aspiro es tener a mi pueblo trabajando, un país donde todos quepamos. Las jefaturas son lo de menos. Baso mi aspiración en que tengo conocimiento, experiencia y sensibilidad social y por eso creo que puedo llegar al Congreso no a ser jefe, sino a tener la posibilidad para hablar con los de arriba.

Martha Llaneth Álvarez Salazar. Está en una lista jalonada por el senador Castaño y el candidato Cardona, ¿le alcanzarán sus votos para llegar a la Cámara?

Cuando decidí hacer parte de la lista me comprometí a hacer una campaña, no soy un relleno. Reclamo el posicionamiento femenino, no soy de las que están prestando el nombre, sino como mujer empoderada que está trabajando para llegar al Congreso.

Área Metropolitana del Centrosur

José Octavio Cardona León. Mal haría en decir que no la acompaño ni respaldo, pero creo que como representante a la Cámara ninguna competencia me asistiría para que se haga o no, es una desición de la Registraduría para fijar la fecha de la consulta. Avanzar con un Área se hace necesario en Manizales, pero los congresistas no tienen competencia para eso.

Juana Carolina Londoño Jaramillo. Es una iniciativa importante para Caldas, más allá de que tengamos o no las competencias como congresistas es el impacto positivo que puede generar en la productividad y en la competitividad de la región. En nuestras funciones está ejecutar acciones para el desarrollo del territorio y desde allá podemos gestionar proyectos en distintas áreas.

Juan Sebastián Gómez González. No nos podemos abstraer de esta conversación, debemos tener la capacidad de discutir y motivar porque figuras como esta han traído muchas posibilidades. Lo más importante es mostrarles a los ciudadanos si esto trae o no beneficios.

Marino Murillo Franco. Soy un abanderado del Área Metropolitana desde el 2001 en mi primera alcaldía de Neira. Estaré muy atento a que por fin se lleve a una consulta. Me aterra que con una ley aprobada desde el 2019 para hacerla no se haya citado a los ciudadanos. Los problemas sociales de Manizales están terminando en los municipios vecinos.

Martha Llaneth Álvarez Salazar. Las labores son de los alcaldes con la Registraduría, tenemnos que ver con qué fuentes de desarrollo se articulan, cuando los municipios actúan se hace necesario que se complementen entre sí. Desde el Congreso haremos las acciones para cooperar con este fin y gestionar los recursos para que se ejecute.

Atención a la tercera edad

José Octavio Cardona León. Los institucionalizados son adultos mayores que no tienen familia en su mayoría y creo que el país tiene que revisar esto con seriedad. No puede ser que muchos hogares vivan de la caridad cuando son responsabilidad del Estado. En el país se trabaja mucho para que las ciudades sean más rápidas, Manizales es de las de mayor número de adultos mayores y se debe trabajar para que se vuelva más lenta. Además se debería proponer la ley del último empleo para generarles mayores oportunidades a esta población.

Juana Carolina Londoño Jaramillo. Si bien es cierto que en el país se ha avanzado en atención a la tercera edad, todavía falta demasiado. Se ha aumentado la cobertura en el programa Colombia Mayor, pero los recursos que llegan no cubren todas las necesidades. Como congresistas debemos gestionar más recursos para este programa. Además, que no se les descuente a los pensionados que ganan un salario mínimo ningún rubro en salud y mirar cómo garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud a esta población.

Juan Sebastián Gómez González. Lo primero es hacer una gran reflexión sobre lo que pensamos de la vejez, pues nos la pasamos haciendo cosas para tratar de ocultar o de negar una condición a la que todos vamos a llegar. Hay que reivindicar la edad, la experiencia, la vejez. Las asambleas departamentales discuten el porcentaje de estampilla que se cobra del adulto mayor para recaudar recursos y atenderlos. A pesar de que siempre he manifestado la posición de descentralización, creo que deberíamos legislar en una fórmula exacta para atender los recursos de adulto mayor.

Marino Murillo Franco. Tengo una obligación moral con el adulto mayor. En Colombia nos envejecieron, hay gente de 80 y más años laboralmente ocupada en el mundo, pero hoy es una carga para el Estado. Debemos hacer leyes y establecer lineamientos de política pública que vayan en beneficio de esta población, ver al adulto mayor como lo que es.

Martha Llaneth Álvarez Salazar. Teniendo en cuenta que Caldas es de los departamentos que más tiene población adulta, tenemos la estampilla proadulto mayor para la atención integral en centros vida y día, esto debe ser ejecutado de manera correcta y que llegue a esta población. Los recursos del programa Colombia Mayor todavía son insuficientes. Propongo sacar adelante una ley que proteja la discapacidad, sin tener en cuenta la edad, en acceso a salud y otros.