La candidatura de Guido Echeverri al Senado dependerá de la coalición de la Esperanza

LA PATRIA | MANIZALES

Guido Echeverri Piedrahíta, exgobernador de Caldas, es el nombre con el que políticamente, por estos días, muchos quieren; aunque aún no decide si se lanza como candidato al Senado de la República para las elecciones del 2022.

"Si algo hay claro es la incertidumbre. La pandemia sigue complicando las cosas, y en Colombia la política está bastante revuelta, hay también mucha confusión allí; se están realinderando los fenómenos políticos y las decisiones de país en Bogotá".

Cita esto porque su decisión depende de lo que ocurra a nivel nacional. Expresa que todo apunta a que se van a aglutinar los sectores políticos de derecha, que habrá una coalición que orienta el excandidato Gustavo Petro en lo que llaman Compromiso Histórico y otra coalición llamada de la Esperanza, en la que concurren visiones de centro centro y de centro izquierda.

"Me identifico con la visión de centro izquierda que conforman los verdes, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y otros. Si fuera a tomar una decisión, será en el marco de esa coalición. Todavía sigo pensando, hay tiempo, y sobre todo a la luz de algunos espacios que pueden existir en Caldas".

De propuestas

- Mauricio Lizcano dice que le gustaría apoyarlo al Senado, ¿cree que sería bueno para usted?

Con Mauricio Lizcano tengo una larga relación política, me acompañó en el debate electoral de hace seis años cuando llegué a la Gobernación por segunda vez; fue un excelente aliado, tuve con él excelentes relaciones, me parece una persona promisoria en política. Si se llega a dar esta circunstancia uno agradece todos los apoyos, porque si algo está ocurriendo de nuevo en la política colombiana es que ya no importan tanto los partidos, sino las propuestas que toquen los intereses de la comunidad.

- ¿Cuándo definirá si va o no como candidato al Senado?

En Caldas sí hay un espacio importante para alguien que quiera aspirar al Senado, porque requiere fortalecer la representación para tener una voz más fuerte que permita hablarle duro al poder central y reivindicar muchas cosas que hacen falta tramitar para el departamento. Creo que en pocos días, cuando estos temas nacionales se terminen por definir, habrá noticias. Espero que sea la mejor.

- ¿Considera trabajar en equipo con Juan Sebastián Gómez, que también renunció al Partido de la U?

Sí, es muy posible. El Partido de la U en Caldas virtualmente desaparece, aunque me cuentan que el senador Juan Felipe Lemos, de Antioquia; Marino Murillo, exalcalde de Neira, y la línea de César Alzate, alcalde de La Dorada, están pensando en reverdecer el Partido de la U que está en muy mala posición en Caldas y en todo el país, al punto que analistas afirman que va a ser de los partidos que más curules va a perder a nivel nacional. Juan Sebastián, al renunciar a la U, encuentra en la propuesta del Partido Verde alguna posibilidad, tiene mucho qué aportarle a Caldas y ojalá tenga éxito político.

Como administrador

- Ramiro Bejarano habló en una columna de que nadie quiere ser servidor público, por lo que le sucedió a María Mulata. Usted dejó la Gobernación hace ya 16 meses, y va tranquilo todavía; sin investigaciones, ¿cuál es la fórmula?

Esto se ha vuelto un problema muy complicado en Colombia, porque desgraciadamente los órganos de control tienen mucho sesgo político todavía. No es serio para un país que entidades como la Contraloría o la Procuraduría tengan delegados que sean fichas políticas en las regiones, es lo más perjudicial porque ponen la actividad pública como peligrosa. En Caldas hicimos las cosas con mucha visibilidad, lo más transparente, y creo que eso protege mucho. Es muy importante entender lo virtuoso de tener asambleas independientes que estén haciendo el control y secretarios y gerentes dispuestos a responder las dudas. Pero además también hay un tema de suerte.

- ¿Cuál es su evaluación de la actual administración departamental?

El gobernador, Luis Carlos Velásquez, va bien; ha asumido con responsabilidad la continuidad de algunos temas que venían funcionando. Por efecto de la pandemia a todos los mandatarios del país les ha tocado bailar con la más fea, y eso ha incidido en cambios de los planes iniciales y en la ejecución de propuestas de los planes de gobierno. Esperaría que las cosas que se están dando, se logren consolidar para que haya una verdadera reactivación de la economía en el departamento.

- Si fuera el gobernador de Caldas, en medio de esta pandemia, qué haría distinto?

Creo que va por buen camino. Me parece muy interesante el tema de vivienda, con las dificultades que se han presentado porque no es sencillo el proceso. Preocupa a veces un poco los cambios de equipo de gobierno. Siempre digo que desde la gerencia de una entidad pública o privada, uno es lo que es el equipo y desde allí es importante conservar las personas que lo han hecho bien, al margen de cualquier otra consideración, pero no tengo nada que decir del actual equipo del gobernador, creo que es gente buena y lo están haciendo bien. No hubiera cambiado a algunos funcionarios.

- A propósito de este tema, ¿cómo ve los cambios de gabinete del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, a quien usted también apoyó?

Es preocupante. Si uno tiene que cambiar su equipo es porque se equivocó al nombrarlo, y eso ya implica que cometió un error que puede resultar costoso. Es más útil conservar equipos de largo aliento. Siempre será preocupante que los gobiernos tengan inestabilidad, porque los procesos deben continuar y porque no tiene que haber interrupciones en las visiones de gobierno. Es tal vez de lo que más se recuerda del gobierno de Petro en Bogotá, que no pudo conforma gobierno, y muchas personas que inicialmente nombró, luego se fueron, como su amigo Antonio Navarro y tantos otros.

Sobre macroproyectos

* Miel II

"Es un proyecto interesante y atractivo, en fase III al que se le hicieron todos los ajustes que recomendó la ANLA, técnicamente muy sólido, que tiene un cargo de confiabilidad, con garantía de energía vendida y que viene muy bien ahora, con la crisis de Hidroituango. En lo que fue objeto de nuestra gestión, estuvimos a punto de entregar el proyecto porque abrimos una convocatoria y hubo varias firmas interesadas, y la que tomó la decisión de entrar al negocio fue la Empresa de Energía Eléctrica de Francia. Sin embargo, una disputa de una compañía de abogados con los nuestros de la banca de inversión no permitió que se firmara ese negocio. Habíamos hablado de tres modelos en la junta de Inficaldas, como dueña del proyecto: la concesión, venta del proyecto y que el Departamento se asociara con la firma francesa para ser dueña del proyecto. No conozco por cuál modelo optó el gobierno actual, solo sé que liquidaron el proyecto que venía caminando antes, estructuraron una nueva iniciativa. Es un proyecto sostenible ambientalmente, porque está a filo de agua, que es menos impactante desde lo ambiental".

* Aerocafé

"Como todo gran proyecto en Colombia, tiene dificultades de arranque. Cuando se revivió el proyecto se puso mucho cuidado de cuál iba a ser el modelo de contratación y por eso se estableció un patrimonio autónomo que se encargara de recibir los recursos y ejecutarlos. Entiendo que hubo problemas de digitación de algunas cifras, que implicaron el reclamo de una firma que estaba concursando, pero creo que es un problema superable, no es algo de corrupción. Creo que el proyecto es irreversible, que llegó a un punto de no retorno. El presidente Duque honró su compromiso con Caldas; el gobernador Luis Carlos Velásquez ha hecho el mejor esfuerzo por continuar con esta iniciativa, y el Departamento y el Municipio han honrado su palabra al comprometer recursos. Las obras se van a iniciar rápidamente y creo que tendremos aeropuerto, no sé si el presidente Duque alcance a aterrizar en este aeropuerto en el 2022, como lo dijo, pero sí es un proyecto que traerá valor agregado a la economía y al desarrollo de la región".

--R2

De la actividad política en Caldas

"Aquí hay agrupaciones políticas de estructura, que son las del Partido Liberal y la organización de Mauricio Lizcano. Hay partidos tradicionales que se han venido debilitando en el contexto nacional, me refiero al Partido Conservador y al Partido Liberal; hay un Centro Democrático, que en Caldas tiene una base fuerte, pero me cuentan que andan un poco dispersos, y hay un sector que recoge tendencias alternativas y distintas, es la que constituye el Partido Verde, que hará posible generar otros espacios de participación interesantes para sectores independientes que no estén pensando en partidos tradicionales. Hay un escenario muy propicio para nuevas ideas, para discursos políticos alternativos, para unas narrativas que entiendan mejor la sociedad en términos de identificar problemas y plantear soluciones".