Expectativa es lo que marca a La Merced, tres días después de que el candidato del Partido Liberal a la Alcaldía de este municipio, Jhonattan Manuel Vásquez Duque, fue detenido por el CTI para investigarlo por el delito de homicidio en persona protegida (ver recuadro El caso).

Pero también ronda el miedo, entre quienes dicen que por redes sociales han sido responsabilizados de la privación de la libertad del aspirante.

Un mercedeño que pidió dejar su nombre en reserva explica que la expectativa es por lo que pueda pasar con la campaña. “Se pueden estar truncando los sueños de muchas personas que confían en él. Estamos trabajando duro, ahora con más ahínco, esperando que salga inocente y dedicarnos de lleno a la campaña”.

Este trabajo lo realizan en veredas y en el pueblo porque consideran que la agenda no se puede parar. Lo que más conmocionó el martes en la mañana en La Merced fue el operativo para detener y trasladar a Manizales a Vásquez Duque. “Hubo demasiado despliegue. Él estaba tintiando en un negocio, y aunque lo sacaron en calma, a la gente le extrañó que hubieran venido así por él, tanta gente”.

Lo apoyan

La Merced es un municipio al noroccidente de Caldas, cuyo alcalde es de la corriente liberal, Carlos Quintero Álvarez; posee un concejo con 9 corporados: 3 liberales, 3 conservadores, 2 de la U y 1 de Cambio Radical.

El concejal liberal Luis Gonzaga Carmona afirma que la detención les cayó “como un baldado de agua fría”, y que no saben si obedece a estrategias políticas o a otros intereses. “Son muchas las incógnitas que estamos esperando se resuelvan”.

Se preguntan por qué las autoridades dieron vía libre a que se inscribiera Vásquez Duque como candidato y pasó los filtros de revisión de antecedentes. Por qué 15 años después de ocurridos unos hechos vienen a “revolcarlos” y a vincular al aspirante a la Alcaldía.

Según el concejal, siguen en reuniones normales con la gente, y mientras la justicia no diga lo contrario Vásquez Duque seguirá como candidato liberal. “Su esposa, Yeny Henao Dávila, quedará al frente de la campaña de forma temporal, con el acompañamiento de los candidatos al Concejo y exalcaldes”.

En caso de ocurrir lo contrario, esperarán las directrices del senador Mario Alberto Castaño, director del Partido Liberal en Caldas.

Genera suspicacia

Sobre esta situación que toca al liberalismo, el senador Castaño expresa que han sido respetuosos del Estado Social de Derecho, de la justicia y de las instituciones colombianas, pero que en esto no les da sino tristeza, pues el candidato para la época de los hechos -2004- que le están pretendiendo imputar tendría 18 años, y por eso les parece que el organismo ha actuado de manera premeditada.

“En 15 años de abierto el caso nunca lo llamaron a indagatoria. Creemos en la capacidad de Jhonattan de defenderse y vamos a seguir apoyando su campaña a la Alcaldía, pero también respetuosos del accionar de la justicia. Creemos que puede existir la posibilidad de que una acción política haya acelerado este hecho”.

Castaño no aclara de quién dudan políticamente, pero dice que hay personas a las que les interesa generar zozobra democrática. “En La Merced, donde existió el frente Cacique Pipintá de las Auc en comandancia de Alberto Guerrero, hubo desmovilizaciones porque era la cuna del paramilitarismo en Caldas y ha pasado justicia y paz, y extrañamente a un muchacho que es comerciante, sin llamarlo nunca a indagatoria, lo capturan. Ve, tan raro. A uno sí le genera suspicacia eso”.

La libertad del candidato la definirá un fiscal, por lo que el senador dice que si es intramural y el caso sigue, lo podrán imputar más no condenar y por lo tanto podría ser electo. “Por lo tanto el Partido seguirá con Jhonattan Vásquez, tendrá nuestra solidaridad”.

Qué dicen los otros candidatos

Momento delicado: Claudia María Vélez Mesa (Centro Democrático)

En estas cosas uno debe ser muy respetuoso. Es un momento muy delicado para él y su familia. Que sea lo que Dios quiera. Nosotros seguimos con nuestra campaña, respetando siempre. La gente está en incertidumbre, pero tenemos tres días más para saber si él puede resolver su problema.

Estoy atemorizado: Jorge Iván Hernández Marín (Partido de la U)

Me coge por sorpresa lo que ocurrió. Estoy muy preocupado porque en redes sociales y en el pueblo hay comentarios de que tengo que ver en eso. A los seguidores de él se les metió en la cabeza que el Partido con el que vengo trabajando tiene algo que ver, y me causa un riesgo. Me siento atemorizado, toda esta semana he estado en el pueblo, no he querido ni salir a la zona rural. Hablé con la Fiscalía y dijeron que iban a tomar cartas en el asunto. Mi campaña ha sido limpia y trasparente, y no utilizaremos esto como caballito de batalla, uno debe actuar es con sus propuestas.

En expectativa: Rubén Darío Castaño Londoño (Partidos Conservador y Cambio Radical)

Sobre esto es difícil opinar, está en manos de la justicia, solo ella sabe qué está pasando y qué dificultades tiene. Se ha generado una expectativa sobre lo que pueda pasar con la campaña del candidato y en general en el municipio.

Que nos investiguen: Jaime Arturo Marín Ceballos (Polo Democrático Alternativo)

La gente está conmocionada porque no sabía lo que ha pasado. Es bueno que se abran investigaciones y que se aclare el asunto, porque así la persona de una vez quedará tranquila. Que nos investiguen a todos los candidatos, porque así ya vamos a hacer una campaña más limpia y sana.

El caso

La Fiscalía investiga a Jhonattan Manuel Vásquez Duque por el delito de homicidio en persona protegida. Lo denunciaron exparas del Cacique Pipintá porque supuestamente participó en la muerte de dos mineros, padre e hijo, en el 2004, entre Irra y La Felisa. Las ejecutó el grupo ilegal. Ese delito indica que quien, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida, incurrirá en prisión de 40 a 50 años.

En Manizales se desarrolló el miércoles la indagatoria. El proceso se rige con el sistema penal escritural, no oral. Es decir, que no lo llevan a audiencia, sino que todo se adelanta de manera reservada, ante un fiscal. El delegado del ente acusador tiene cinco días para definir si le dicta medida de aseguramiento, le da libertad provisional bajo fianza o se abstiene de detenerlo. Si ocurre lo primero, no podrá seguir, por ahora, en su aspiración a la Alcaldía de La Merced. El miércoles lo trasladaron para la cárcel La Blanca.