"Hay que acabar la corrupción para cerrar la brecha social", sostiene Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández

La académica Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial del candidato Rodolfo Hernández, estuvo ayer de visita en Manizales y habló con LA PATRIA sobre las propuestas de esta campaña presidencial y de los señalamientos que les han hecho.

- ¿Cómo termina una académica haciendo política y de candidata a la Vicepresidencia?

Es una historia que no es muy larga. Hace cuatro meses inicié este proceso, cuando el ingeniero Rodolfo Hernández pide a sus seguidores que le presenten hojas de vida para su fórmula vicepresidencial. Él invitó a varios empresarios y tuvo una periodista que lo acompañó por dos días, pero desistió y por eso decidió pedir hojas de vida. Un amigo me pidió la mía, lo pensé mucho y después el ingeniero me llama y me invita a ser su fórmula. Son 32 años en la academia, al servicio de la educación, y hoy estoy en la política, que para mí es estar al servicio del país desde otro ámbito. Me cansé de estar detrás de la barra hablando del país y por eso decidí aceptar esta oportunidad.

- ¿Qué la convenció del discurso del ingeniero Hernández para acompañarlo?

Hablamos de acabar la corrupción para cerrar la brecha social, para generar inversión y oportunidades a los más pobres. Como llevo toda la vida trabajando con poblaciones vulnerables en Colombia, le dije al ingeniero que eso se hace también con educación y que necesitamos llegar con educación a todas las regiones, porque la educación es la que da las oportunidades.

- Dentro de la propuesta de Hernández se ha conocido que usted, además de vicepresidenta, será la ministra de Educación, ¿cuál es su propuesta para mejorar la educación en el país?

Son varios puntos, pero lo más importante es llegar a todas las regiones con educación de calidad en todos los niveles de formación y que sea pertinente y acorde a la vocación de cada región. Vienen otros puntos, cómo crear una mesa técnica para revisar la Ley 30 de Educación Superior; cómo la infraestructura física de las instituciones responde a las necesidades de formación para los procesos de enseñanza aprendizaje, y clave, los profesores, el talento humano, cómo continúar su proceso de formación posgradual con apoyo del Estado y cómo mejoramos sus condiciones de bienestar -salario, vivienda, salud-.

- ¿Cómo lidiará con Fecode?

Dialogando, soy una líder que escucha para generar participación. Hay que hacer acuerdos por el país.

Con las mujeres

- Cómo se ha sentido en su relación personal con el candidato, ¿cree que es una persona machista o respeta a la mujer?

Es muy respetuoso conmigo, me escucha, me presta atención. Tenemos muy buena relación. Del grupo de campaña el mayor porcentaje somos mujeres y a todas nos trata con mucho respeto.

- ¿No es contradictorio que feministas hayan tenido que acudir a una tutela porque el candidato no fue a un foro para hablar de género?

No, él estuvo en todos los debates en la primera vuelta. Ya la última semana estábamos en la recta final y él decidió que no asistía, y por estrategia decidimos que en esta segunda vuelta no íbamos a debates, sino que íbamos a trabajar por redes sociales, los medios de comunicación, las visitas a las regiones. Se está evaluando el fallo de esta tutela, pues puede ser improcedente por ser un fallo a personas naturales.

- El candidato la nombró presidente de una comisión para organizar las reglas de juego de un debate presidencial en Bucaramanga, ¿en qué se debe centrar ese debate?

En propuestas claras para los colombianos. Nuestra propuesta es un cambio viable porque está centrada en generar eficiencia y eficacia en el Gobierno, que maneje austeridad para con esos ahorros lograr invertir en el cierre de la brecha social, acabando con el lamentable flajelo de la corrupción en Colombia. Datos como que anualmente se pierden $50 billones en corrupción son lamentables.

Propuestas

- ¿Cuáles serán las medidas económicas y sociales para superar la polarización que tiene tan dividido el país?

Vamos a tener varias medidas económicas y se fundamenta nuestra propuesta en poder generar oportunidades de trabajo honesto para los colombianos y esto se hace trabajando de la mano de la empresa privada y los sectores productivos. Hoy se viene dando, y hay que reconocerlo, la reactivación económica tras la pandemia, pero ¿cómo salir adelante? Nuestras propuestas económicas están fundamentadas en el campo, en cómo sustituir importaciones y fortalecer la producción nacional en el campo, generando apoyos para los campesinos, tecnificando el campo, apoyando la agroindustria. En nuestros primeros 100 días de gobierno el propósito es trabajar fuerte por la revisión del gasto para definir cómo vamos a hacer ahorros, tener austeridad para poder hacer inversión. Si se hace esa inversión seguimos con la activación económica, atraemos capital extranjero, generamos oportunidades de trabajo, y al hacerlo vamos a empezar a cerrar la brecha social.

- En Caldas ganaron en la primera vuelta, ¿cuál es su propuesta para este departamento?

Revisando la situación del departamento, conversando con expertos y afinando nuestra propuesta hay un punto principal y es el Aeropuerto del Café, que a pesar de haberse trabajado como proyecto en cada gobierno no se ha logrado culminar y se tiene la expectativa de que se pueda terminar. Este proyecto es fundamental para nosotros en Caldas y lo tenemos contemplado. Si hay los recursos, nos comprometemos a terminarlo. Además en Caldas está la necesidad de invertir en infraestructura vial.

- Usted es católica practicante, y el candidato Hernández fue señalado por haberse referido en una entrevista en contra de la Virgen, ¿cómo ve ese episodio?

Rodolfo se comunica sencillo y usa expresiones que son muy cotidianas en las que hace símiles que interpretan. Yo le entendí el símil quería hacer. Él sabe que soy muy mariana y por eso hizo un video para toda la comunidad contando cuál es su posición.

- De todas formas el candidato tiene posiciones muy progresistas, como lo que piensa del aborto, el tema de las drogas, ¿cómo encaja usted con esas propuestas?

He sido muy clara, para mi lo más importante es el respeto a la vida, conozco la sentencia de la Corte Constitucional, respeto la institucionalidad y la idea es acompañar a las mujeres para que no tengan que tomar esa decisión y velar por su salud. En cuanto a las drogas no es que les vaya a dar las drogas a los consumidores, son unos modelos de acompañamiento a través del sistema de salud para ir logrando su recuperación.

Invita al respeto

- Según las encuestas, hay una competencia reñida entre los dos candidatos y se teme que el domingo, después de que se conozcan los resultados haya agitación en las calles, incluso una hija de Petro dijo que podría resultar de esto un estallido social, ¿ustedes se comprometen a respetar el resultado y qué opinan de estas manifestaciones si ustedes ganan?

Respetamos totalmente la decisión de los colombianos, en un país democrático se debe respetar la institucionalidad. Frente a las manifestaciones de no aceptar los resultados, de atentar contra la seguridad ciudadana, no lo compartimos. Ya hemos visto que esto afecta los bienes públicos, los bienes privados y nuestra seguridad. A nuestra campaña y sus miembros los invitamos al respeto.

- ¿Confían en la Registraduría, tienen testigos electorales suficientes para vigilar la elección?

Se nos han acercado muchas personas a ofrecer la posibilidad de aumentar el número de testigos y bajo nuestro modelo de voluntarios lo estamos haciendo. En Bucaramanga tenemos un software de desarrollo propio, una mesa de ayuda y hemos repartido por todo el país un link para ampliar el número de testigos electorales y los estamos capacitando. La Registraduría tiene que ser garante y esperamos que cumpla.

- Qué ha sentido cuando ve los ataques hacia usted y el ingeniero Hernández?

Los más fuertes han sido contra el ingeniero, conmigo han sido más por redes sociales, que no faltan. Pero es muy triste ver una contienda electoral en la que todo vale, y no debe ser así. Debe ser con propuestas y con respeto, pero lamentablemente eso no se ha visto. Se han involucrado mucho con la vida del ingeniero y con su hija, cosas que hasta lastimosamente se las inventan. Ha sido una contienda muy pesada.