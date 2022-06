Hacer política tradicional está mandado a recoger, según opinan 10 políticos viejaguardia en Caldas

LAURA HENAO

LA PATRIA | MANIZALES

Si algo claro han dejado las elecciones del 2022 en Colombia es que los ciudadanos en general están cansados de los partidos, de los políticos y de las formas tradicionales de llegar al poder, y esto lo reconocen 10 personas en Caldas, algunas que han sido dirigentes y militantes de partidos o han ocupado cargos de elección popular.

Dicen que las colectividades, si quieren seguir vigentes, deben tener un cambio para recuperar la credibilidad y la confianza del electorado, y ahí los jóvenes tienen mucho qué ver, ya que son parte de la población que está buscando esos cambios, pues en definitiva la gente ya no vota por partidos, sino por personas.

Todo esto lo han revelado los resultados de las elecciones a Congreso de la República (13 de marzo) y la primera vuelta presidencial (29 de mayo), que muestran que el país está agobiado del establecimiento político de los años recientes, alentando nuevas formas de pensar en la ciudadanía.

Ómar Yepes Alzate, director del Partido Conservador Colombiano, fue senador y representante a la Cámara por esta colectividad

“Los partidos tradicionales y los nuevos son indispensables para un sistema democrático, porque son los mecanismos para recoger los criterios y aspiraciones de los ciudadanos alrededor de unas organizaciones, que obviamente tienen un contenido filosófico y un contenido programático; pero además son absolutamente indispensables para comunicarse con los gobernantes, porque uno a uno los habitantes de cualquier jurisdicción no pueden hablar con el gobernante y la manera de hacerlo es a través de organizaciones que están jerarquizadas.

Lo que pasa con los partidos es que han abandonado buena parte de su visión, de estar predicando sus postulados filosóficos, vale decir sus principios y valores, y adicionalmente estar presentando estudios, exámenes de problemas nacionales, regionales o municipales como soluciones para superarlos. A partir del Frente Nacional los partidos fueron desvaneciéndose porque durante 16 años manejaron el poder de una manera milimétrica y así se quedaron, peleándose la burocracia y los presupuestos para atender cada quien sus requerimientos de las regiones que representaban, pero se olvidaron de lo fundamental, de la prédica de la filosofía y de la prédica de los programas.

La sociedad va evolucionando y si no encuentra de donde agarrarse, no se prende de ningún lado y se caotiza y es lo que estamos viendo con la sociedad colombiana. Es una sociedad caotizada donde cada quien avanza, pero no sabe para dónde va. La tarea de los partidos es empezar a preocuparse por los problemas de la gente, estudiarlos, presentar fórmulas y soluciones y abandonar las prácticas que se han apoderado de la política y están alejando a los ciudadanos como una especie de protesta”.

Noralba Jaramillo Correa, exconcejal de Manizales y militante del Partido Liberal

“La juventud está buscando un cambio, tenemos la esperanza fijada en que esto tiene que cambiar y esperemos que sea para bien del país, porque en estos momentos está muy polarizado, y en realidad se siente mucho temor de todo lo que está pasando”.

Hernando Arango Monedero, exalcalde de Manizales y militante del Partido Conservador

“Hay un problema que viene padeciendo el país en cabeza de los jóvenes. De hace unos años para acá se eliminó la formación en historia, civismo y urbanidad, como elementos fundamentales de la vida ciudadana. Eso ha llevado a que cada uno tenga un concepto no siempre fundamentado en valores, sino en aspectos relacionados con la conveniencia personal; eso ha generado problemas con los partidos, porque el ideario se perdió, a la par que muchos de los llamados líderes de los partidos han bajado sus calidades y sus propósitos”.

Hernando Rocha Escobar, exconcejal de Manizales por el Partido Liberal

“El mejor cambio que puede haber tiene que partir desde el momento en que los jóvenes cumplen 18 años, pero antes de cumplir esa edad debe existir en las instituciones educativas lo que es la política, pero la verdadera política sin amaños, sin comprar algo, sin nada de eso”.

Guido Echeverri Piedrahíta, senador electo por el Partido ASI y exgobernador de Caldas

“La nueva realidad política del país se manifiesta en que la gente vota por candidatos, ya no lo hace por partidos ni por formación política. Ese tema de que las coaliciones hacían sumas y restas para elegir un candidato ya no es posible que se dé, porque la gente ya entendió que su voto tiene que estar por encima de las circunstancias de partido o de coaliciones mecánicas”.

Luis Emilio Sierra Grajales, asesor en temas legislativos y de gobierno, exsenador del Partido Conservador y exdirigente en esta colectividad

“La circunscripción nacional para Senado y el mecanismo de voto preferente dinamitaron la actividad política y acabaron con la ideología y disciplina partidista. Hoy lo que hay son microempresas electorales a granel. Cada congresista es el dueño de sus votos y nada le debe al partido que lo avaló. Ese par de mecanismos deberían acabarse y así recuperar la actividad política y la importancia de los partidos como soporte de las instituciones democráticas. De lo contrario cada vez se agudizarán el descrédito y la apatía, ingredientes básicos para el caos de cualquier democracia, tal como hemos visto en el vecindario”.

Óscar Tulio Lizcano González, representante a la Cámara por Caldas del Partido de la U, militó en el Partido Conservador

“En la pasada elección presidencial, donde a Germán Vargas Lleras todos los partidos tradicionales lo estaban apoyando hubo una votación muy baja, sorprendente. Eso fue un mensaje; es decir, es un hecho que los actos de corrupción que se han visto durante tantos años han cansado a la gente. Los partidos pueden recomponer su electorado cambiando su actitud, cambiando la manera de hacer política, cero corrupción y ganándose la credibilidad del pueblo”.

Samuel Franco Molina, militó en los partidos Liberal, Cambio Radical y ahora apoyó la Coalición Centro Esperanza

“La gente está buscando es nuevas oportunidades porque no ve que la juventud, a pesar de los títulos que tenga, ya no cuenta con espacios para cumplir sus metas. Si no hay un cambio drástico en las estructuras de este país, la gente busca irse para alcanzar un mejor futuro. Los partidos políticos están mandados a recoger, por ejemplo el caso del Partido Liberal, que perdió todo su norte. Uno antes veía que tenía una dirección más hacia lo social y el ser humano”.

Hernando Hernández Tapasco, consejero departamental de Relacionamiento Social y Político en el Partido Comunes, fue representante a la Cámara por el Polo Democrático en Circunscripción Especial Indígena

“Con la difícil situación que está viviendo el mundo, el país y las regiones fundamentalmente por la crisis económica, la crisis ambiental y los conflictos, la gente está pidiendo a gritos cambios urgentes y ya no quiere más continuidad en el poder, no quiere más las maquinarias partidistas, ni las mafias de la corrupción. Los partidos se tienen que renovar, tienen que innovar y estar dispuestos y abiertos hasta que la decisión la tomen el pueblo y sus militantes, dispuestos a hacer reformas e implementar los derechos de la gente consagrados en la Constitución".

Luis Guillermo Giraldo Hurtado, fue dirigente y senador del Partido Liberal, hizo política con Álvaro Uribe, fue candidato a la Gobernación de Caldas y se adhirió en el 2018 a la campaña de Luis Carlos Velásquez, actual gobernador

“No considero que la gente esté buscando un cambio, puede suceder que en la primera vuelta presidencial el electorado haya manifestado su decisión de hacer a un lado las candidaturas de los partidos tradicionales, pero no sé si es que el candidato que supuestamente representaba a los partidos tradicionales no tenía la forma para llegarle a la gente, además creo que del Gobierno de Iván Duque el 72% tiene una imagen negativa, entonces no se sabe hasta qué punto se vota por un cambio profundo o simplemente por un cambio en el estilo de gobierno, que efectivamente no le llegó a la gente. Habrá que esperar para ver si lo que ocurrió en primera vuelta es definitivo o simplemente es una coyuntura. Veo difícil que los partidos tomen la senda de una reforma política constitucional profunda que luche contra la corrupción, pero de todas maneras si llega un presidente que organice los problemas que deja Iván Duque puede que se recupere la fe en el establecimiento y la relación con las instituciones que trabajan con la democracia colombiana”.