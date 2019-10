“Hacemos política sin plata, pero con ideas”, dice la senadora de la UP Aída Avella

La senadora boyacense Aída Yolanda Avella Esquivel, de la Unión Patriótica (UP), aseguró en Manizales que volvió a primar la violencia para las elecciones regionales. “Estamos desarrollando una campaña en medio de amenazas”.

Esto por las amenazas por escrito a candidatos de la UP que van en la llamada Alternativa, una alianza con el Polo Democrático, Colombia Humana y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

“Esta violencia parecía haber desaparecido en anteriores elecciones. No sabemos si es un comunicado auténtico el que dejaron, nadie sabe quiénes son las Águilas Negras, ni quiénes son sus comandantes; son unas águilas rarísimas, de todas formas la gente piensa que no son negras, son de otro color”, agregó la senadora.

Corrupción

También mencionó que estas elecciones están marcadas por otros escándalos, como el de los clanes y familias que han heredado la política en algunas ciudades. “En todo el país no dejan de haber familias entronizadas que manejan las votaciones, que manejan los contratos que dejan mucha plata. Por cada contrato pagan el 40%. Es mucha la plata que se roban”.

Explicó que en Colombia se pierden 50 billones de pesos al año en corrupción, que el país tiene un déficit de 24 billones de pesos, y que si aquí no robaran plata se tendría el déficit superado más otros 24 billones de pesos para invertir en temas tan importantes como la educación.

“Hay universidades en el país que tienen más presupuesto que algunos departamentos; incluso tantos contratos que se vuelve muy poderoso el puesto de rector. Por eso los estudiantes nos están marcando la pauta: inmediatamente se dan cuenta de que hay corrupción, salen a protestar, sean universidades públicas o privadas. Los estudiantes reaccionando frente a lo que todos deberíamos reaccionar”.

Candidatos

De los candidatos de la UP señaló que no hacen política con plata sino con ideas. “Lo primero que les exigimos a los candidatos es llevar un ideario. Lo otro es que su propaganda electoral sea lo más tranquila y lo menos costosa posible, porque no pagamos por los votos”.

La senadora expresó que en Alternativa hay exmilitantes de las Farc, como reconocimiento a la gente que dejó las armas, y que los prefieren más en la política que disparando en cualquier región del país. “Esta gente no puede estar esperando simplemente que lleguen los moscos a picarlos en los espacios territoriales. La UP sigue siendo un partido para la paz. Tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente entienda que todos podemos vivir en paz y con diferentes ideas”.

Cuentas electorales

A la Alcaldía de Manizales, la UP apoya a Andrés Felipe Betancourth, y a la Gobernación de Caldas estarían con Luis Carlos Velásquez. Esto lo definirán esta semana. La UP aspira a sacar uno o dos concejales en Manizales (16 mil votos) y a Asamblea un diputado con Martha Isabel Hernández, indígena de Riosucio.