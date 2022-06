Gustavo Petro promete tratar de reconstruir el Pacto Cafetero

Juanita Donato



El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, visitó Anserma el pasado miércoles de forma sorpresiva. El objetivo de su visita fue pasar la noche en una finca cafetera en la vereda Juan Pérez del municipio, allí fue recibido por el dueño Rigoberto López Ramírez con quien conversó acerca de las problemáticas que enfrentan los campesinos que producen café en la región.

La PATRIA Radio tuvo la oportunidad de hablar con el candidato sobre su visita y preguntarle acerca de proyectos para Caldas:

¿Por qué se decidió finalmente a venir al departamento?

En segunda vuelta presidencial he querido venir y vivir como viven familias en temas que me parecen que son neurálgicos. Después de estar en un barrio marginal en Quibdó, con unos pescadores en Honda, en un pueblo llanero, con los productores de bocadillo y panela en el sur de Santander, escogimos una finca cafetera y una familia que lleva muchas generaciones viviendo en el mismo lugar, allí dormí, comí, hablamos de los problemas que tenía en concreto en su diario vivir. El recibimiento en Anserma no me lo esperaba, miles de personas en las calles, con mucha pasión me recibieron desde los balcones.

La conversación giró alrededor de cuatro temas principalmente: la necesidad de expandir la universidad pública a esas regiones para que la juventud no las abandone, la priorización del agua antes que su uso en otros fines que no sean los de la humanidad, la alimentación y la naturaleza, la opción contratar con las Juntas de Acción Comunal directamente las obras de placa huella para mejorar las vías que llamamos terciarias, el tema de comprar los abonos por parte del Gobierno y subsidiarlos para los productores.

¿Cómo se manejarían los recursos del Fondo Nacional Cafetero?

Yo pienso que hay que actuar en varios niveles. Tratar de reconstruir el Pacto Cafetero, me refiero a nivel mundial para aumentar el precio internacional del café, ese es un tema que implica un Gobierno con relaciones diplomáticas, ese es mi compromiso, obviamente depende también de otros estados productores: Vietnam, Indonesia y Brasil.

En mi opinión debemos dar paso a la industrialización del café de manera más acelerada. Esta deberá ser realizada a partir de las cooperativas cafeteras, lograr un mayor dinamismo, creo que el cooperativismo cafetero podría ser un gran aliado en la industrialización del café y que recursos fundamentalmente públicos podrían entregarse para que diéramos cada vez mayores saltos en estos procesos.

La edad promedio del cafetero hoy es bastante alta, digamos no hay una juventud cafetera dedicada a la labor, pareciera que se fuera a extinguir la labor cafetera. Entonces tenemos una problemática porque es una población que se va a quedar allí, en las fincas y me parece que la reforma pensional debe garantizar al menos un salario mínimo a todo aquel y aquella persona que se haya dedicado al café toda su vida y no tenga pensión.

¿Qué pasará con Aerocafé si usted gana la Presidencia?

Se mantiene el proyecto. Hay que ver el estado, los estudios, la información que tengo es la de prensa, pero una vez en el empalme, entramos a estudiar los proyectos, sobre todo en estos temas de infraestructura. No voy a hacer retroceder proyectos en general, a no ser que haya graves anomalías y mantendré la tesis de “contratos firmados, contratos que se cumplen” Yo quiero ver el estado técnico real de estos grandes proyectos, como el metro de Bogotá, las 4G en el país y los proyectos aeroportuarios.

¿Qué importancia le daría a la mejora de la vía Manizales – Mariquita?

La primera prioridad en mi programa es la infraestructura educativa y en esto juega un papel Manizales y las ciudades que están en el centro del país. Lo que queremos es no solo expandir el sistema de educación superior para que toda la juventud pueda ser incluida, extender sus sedes, cubrir el territorio departamental, sino construir un tipo de universidad publica partiendo de las existentes que yo llamaría “top” que son universidades de élite pero son gratiuitas, de élite desde el punto de vista de los estudios académicos.

Donde estuve, en Anserma, me fue muy difícil transmitir lo que estaba haciendo, las dificultades de conectividad en Colombia en general son muy grandes y aquí hay que hacer un esfuerzo enorme porque es lo que permite no solo la permanencia de la juventud en el territorio sino el grado de calidad de la educación pública que podemos suministrar, eso se llama fibra óptica y es una infraestructura que a veces parece invisible resulta que puede ser mucho más importante que las vías mismas.

Hay una tercera infraestructura: la vía campesina, la posibilidad de conectar productores agrarios con los mercados, que no pasan exactamente por las 4G, o las grandes vías que conocemos, sino que tiene que ver con la vía veredal, eso se ha desestimado y es fundamental si queremos tener economías prosperas. Yo creo que Caldas debe mirar su articulación hacia el mar y los grandes centros poblados de Colombia, a partir de los proyectos férreos y me parece que dada la crisis climática deberíamos incentivar en Colombia.

¿Cómo piensa usted que se podría dar el proyecto de vías férreas en su posible gobierno?

En general los ferrocarriles no se pueden reconstruir de la noche a la mañana, es un proceso. Los países que tienen estas redes desarrolladas, llevan un siglo de estarlas haciendo, pero hay que comenzar en primer lugar entonces es ideal establecer las troncales fundamentales y en eso se han cometido errores. Uno de estos es que no ligamos los dos mares, las vías férreas tienen esa virtud, porque el tren solo se puede auto financiar a partir de la carga, usted consigue una carga que no se produce en Colombia pero se puede atraer hacia el país para financiar las propias troncales férreas y eso se consigue juntando los dos mares, es decir haciendo complementos al Canal de Panamá.