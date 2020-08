Garrote y zanahoria de concejales verdes para el alcalde de Manizales

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El eco de las críticas que le han llovido en las últimas semanas al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, también se escucha en el Partido Alianza Verde, que lo respaldó para llegar al cargo.

Todo ha sido por los cambios en su gabinete; la presunta participación de amigos, sin estar contratados, en decisiones de la Administración y que al parecer hacen uso de oficinas municipales para atender ciudadanos, y la respuesta que dio a LA PATRIA en el informe especial publicado el 2 de agosto, en el que respondió: "yo veré cuánto les pago", cuando se le preguntó por el aumento salarial a su secretaria Privada, Laura Arias Jiménez.

Sobre esto hablaron los tres concejales de la bancada Verde en Manizales.

Un mal paso: Julián Andrés García Cortés

Como Alianza Verde siempre hemos dicho que en toda actividad de la función publica hay que rendir cuentas, que el manejo sea transparente y esté apegado a la ley. Como Partido no hemos injerido en la toma de decisiones del alcalde. Si esto no está ocurriendo en la Alcaldía, debe haber denuncias y comprobarlas. No podemos permitir que la ley sea vulnerada, llegamos fue a respetarla y a defender los recursos.

He expresado desconexión del alcalde con la ciudadanía. Es hoy cuando de mejor manera y a partir de los principios que él representa, como parte del Partido Verde, cuando más tiene que estar mostrando qué hace con los recursos públicos, explicando con mayor detalle lo que está pasando.

Necesitamos que desde la Administración la comunicación sea más clara y fluida para que la gente entienda las decisiones. Es un momento de coyuntura, un mal paso, pero puede corregir el rumbo.

Si era tan bueno …: Adriana Arango Mejía

Son desafortunados los hechos. Hay errores graves de forma, porque se manejan recursos públicos y si bien la ley da autonomía, también da responsabilidades. Lo escogieron como alcalde con una votación muy importante y el mensaje es que creen en sus propuestas y lo requieren para ejercer esa representatividad y control sobre la Administración, no se pueden aceptar otras orientaciones.

Sería bien interesante que el Partido tuviera un acercamiento más directo con el alcalde, cosa que no se ha dado. No fui cercana al anterior gabinete ni al nuevo, y deja preocupación el cambio intempestivo. En las discusiones del Plan de Desarrollo hice un análisis detallado de su contenido y a raíz de la pandemia consideré que había que hacerle ajustes. Como no ocurrió, lo voté negativo. Ahora confirmo que yo tenía la razón, ¿si el Plan era tan bueno y su equipo era tan bueno, por qué lo cambió?

Parte de confianza: Jhon Hemayr Yepes Cardona

En cuanto a lo misional del Partido, el alcalde sí le está dando cumplimiento; el Plan de Desarrollo se adaptó en el componente medioambiental y en las acciones de fortalecimiento de recursos públicos.

Aunque hay un traumatismo obvio con el cambio de gabinete, sigo dando el parte de confianza al alcalde porque lo hizo para que funcione bien la Administración. Aspiro y espero que sea en beneficio de la ciudad. Queda la incertidumbre, y el tiempo lo dirá.

Tal como lo describen en el informe, estaría muy mal que una persona que no está en la estructura orgánica dé órdenes, pero hay que comprender que un mandatario tiene sus asesores contratados, así como personas que lo pueden aconsejar. Aspiro que no sea como se describe, no he visto las pruebas. Los concejales que hacen tanta bulla no han mostrado las pruebas.