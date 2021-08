Fui una concejal de Manizales, no de gobierno ni de oposición: Adriana Arango

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Adriana Arango exconcejal del Partido Alianza Verde en Manizales afirma que todavía hay mucho control político por hacer y mucho por trabajar en el Concejo de Manizales, ya no en manos de ella.

Lo dice porque perdió su posición como concejal debido a una demanda de nulidad electoral que interpuso Jhon Alexánder Rodríguez, un copartidario que se disputó con ella la curul en los escrutinios de las elecciones de octubre del 2019, la había perdido, pero la recuperó con el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado que indicó que el ganador fue él por una diferencia de dos votos.

"Están en discusión unos proyectos muy importantes para la ciudad, esto apenas está arrancando porque tenemos el plan de reactivación económica que ha sido muy cuestionado, especialmente en la tercera línea del cable aéreo que me parece es un desacierto para la ciudad y se va a convertir en un elefante blanco".

También critica el abandono en que se tiene la Plaza de Mercado y lo cataloga como una "bomba social" sobre la que si la Administración Municipal no le presta atención se va a convertir en un grave problema para la ciudad.

- ¿Perder la curul por dos votos es muy difícil?

Es lamentable. Uno no se explica cómo el Tribunal Administrativo de Caldas -que falló a su favor en primera instancia de esta demanda- no sabe sumar. El tema con Alexánder fue discutido por un periodo largo, no fue que el Tribunal haya tomado la decisión de la noche a la mañana. Lamentablemente no entiendo cómo en el primer análisis no se percataron de esa situación y otra cosa que me preocupa, independiente de la decisión que haya salido, es que si encontraron dos votos a favor de Alexánder, por qué no revisaron también la votación de Adriana Arango, parece que no se revisó. Puedo dar fe con toda tranquilidad que nosotros habíamos buscado y me imagino que Alexánder también. Cuando en los escrutinios nos fuimos a un sorteo para definir quién se quedaba con la curul -ya que hubo un empate en votos- es porque definitivamente no encontramos un solo voto más que hiciera la diferencia.

- ¿Considera que hubo error del Tribunal o del Consejo de Estado?

No he tenido acceso a la sentencia del Consejo de Estado, me falta documentación. Pero me deja altamente preocupada lo que pasó. Durante los escrutinios estuvimos 15 días buscando esos votos. En el Tribunal hicieron lo que tenían que hacer, y en el Consejo de Estado fue donde se encuentran esos dos votos. Uno acata la decisión del Consejo de Estado, pero llama poderosamente la atención. Esto no va a cambiar en nada lo que sucedió y no aspiro a eso, pero sí quiero que se pongan todos los cuidados necesarios en una situación de estas.

- Con su salida, el Concejo se quedó sin la participación femenina, sin concejales mujeres, ¿qué piensa de eso?

Perder la representatividad de la mujer en el Concejo de Manizales tiene mucho de fondo. Pensar que podemos participar en política solamente votando por los hombres es muy doloroso y lamentable. La mujer va a tener que empezar a desempeñar un papel más protagónico en el ámbito político local, es necesario que nos empoderemos de eso. Al momento de mi salida -miércoles- estaba como presidente de la Comisión Permanente de la Mujer y desde allí uno puede ver la necesidad de una formación política para la mujer, que no solo nos veamos como electoras sino que tengamos la posibilidad de ser elegidas porque tenemos todo para hacerlo. Hay que abrirnos un poco más de espacio entre los hombres porque ha hecho carrera que a las mujeres solo nos meten en las listas de candidatos para rellenar, eso no puede ser. Una mujer al estar en una lista debe ser una verdadera opción electoral.

- Si bien usted llegó al Concejo por el Partido Alianza Verde no fue una concejal de gobierno, fue más de oposición, ¿qué cree que puede pasar políticamente con la llegada de Alexánder Rodríguez a ocupar la curul?

No considero que haya sido una concejal de gobierno ni de oposición, fui una concejal de Manizales. Que no estuve de acuerdo en unas políticas, en unos proyectos de la Administración Municipal es otra cosa. Con las propuestas del diario transcurrir y que eran beneficiosas no tuve problema, pero las que no, tuve la posibilidad y la independencia de actuar porque mi compromiso no era con el alcalde sino con Manizales. Esa palabra es la que hay que respetar. A los políticos nos tienen que enseñar que lo que decimos en campaña lo tenemos que cumplir, porque a eso fue lo que nos comprometimos y por eso fue que nos eligieron. Si le gente dijera la verdad y respetara cuando hace una campaña las cosas serían diferentes. Alexánder tiene una responsabilidad que asumir y le va a tocar asumirla. La ciudadanía será quien juzgue si lo está haciendo bien o mal, ya dependerá de las perspectivas que él tenga y puede que lo que para mí no era conveniente, él considere que sí lo es. El tiempo se encargará de demostrarlo.

- ¿Continúa en el Partido Verde, sigue en la política?

Claro que sigo en el Partido, es un Partido importante que está desarrollando cambios y un trabajo interesante, aquí tenemos una responsabilidad y en lo que yo pueda colaborar lo haré, sea cuestionando y poniendo los puntos sobre las íes, porque así también se aporta. Seguiré en política y trabajando desde el sector privado. Hay una gente que confía en uno y no la puedo defraudar. El hecho que no sea concejal no pasa nada.

- ¿Seguirá ejerciendo veeduría sobre los proyectos del alcalde, Carlos Mario Marín, y su Administración, en especial la línea tres del cable aéreo y el Sistema Estratégido de Transporte Público sobre el que les solicitó varios documentos y nunca le entregaron?

Claro que sí. Sobre la línea tres del cable aéreo me habían dicho, y espero que eso se respete, que en agosto salían los estudios. Estamos en agosto y hay que estar pendiente de esos estudios, porque es mucha plata la que hay en juego, es un endeudamiento alto para la ciudad, recursos que se podrían destinar a otros proyectos. Quiero ver la reactivación de la ciudad con esa línea, quiero ver cómo siguen avanzando los proyectos. Antes ahora con mayor razón estaré pendiente porque tenemos más tiempo y más posibilidades. Me preocupa mucho la realidad que tienen los manizaleños, la reactivación no la veo ni la siento, la gente tiene miles de dificultades y problemas para sobrevivir y el apoyo del gobierno local no se ha visto.