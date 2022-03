Equipo Por Colombia va con Fico Gutiérrez a la presidencia

Federico Gutiérrez, avalado por firmas con el partido GSC Creemos Colombia obtuvo el 54,42% de los votos de esta consulta de derecha (1.871.681) con más del 87 % de sufragios escrutados. Alejandro Char Chaljub militante del Cambio Radical, tuvo el 17,14% y 589.587 votos, llevándose el segundo puesto de la consulta.

Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga nació en Medellín el 28 de noviembre de 1974, tiene 47 años, es ingeniero civil, de la Universidad de Medellín; especialista en Alta Gerencia y Ciencias Políticas, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue consultor nacional e internacional, concejal de Medellín por el Nuevo Partido y alcalde de Medellín.

En la última entrevista que tuvo con LA PATRIA el pasado 4 de marzo a la cuestión de ser el supuesto candidato del expresidente Uribe, respondió:

El Centro Democrático tiene un candidato, mal haría en intervenir en un proceso interno de un partido del que no hago parte. Con el expresidente Uribe he tenido una buena relación y respeto, él tiene su proceso, yo tengo el mío y siempre he actuado con independencia. Cuando fui alcalde de Medellín le gané a todos los partidos y eso no me hizo enemigo de ellos. Trabajé con todos para que le fuera bien a la ciudad. No soy excluyente, no sufro de superioridad moral, creyendo que soy el único bueno y que los otros no sirven. En el país hay gente buena y con ellos vamos a trabajar.

Alejandro Char Chaljub nació en Barranquilla el 16 de abril de 1966, tiene 55 años. Es ingeniero civil, de la Universidad del Norte; con especialización en Ingeniería de Proyectos Mineros; estudió Alta Gerencia en la Universidad de los Andes. A Char le siguió David Barguil (15,83%) Aydeé Lizarazo (6,64%) y Enrique Peñalosa (5,95%)