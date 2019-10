En Neira (Caldas) suspenden foro con candidatos a la Alcaldía

JORGE IVÁN CASTAÑO

Solo una hora duró el foro con los dos candidatos a la Alcaldía de Neira: Jhon Jairo Castaño Flórez y Luis Gonzaga Correa García. Lo tuvieron que suspender porque los simpatizantes no supieron controlar la euforia.

El evento tuvo lugar el sábado en el Club Social. Fue convocado por las juntas de Acción Comunal del municipio, y lo moderó la comunicadora social y periodista Mariela Márquez .

Se inició a las 9:30 a.m. y se venía realizando bajo un estricto manejo del tiempo, porque incluso los candidatos fueron puntuales en llegar al recinto; pero fue tanto el desorden del público asistente, que Márquez se vio obligada, a las 10:35 a.m., a suspender la jornada, antes del tiempo estimado.

Los organizadores indicaron que era un foro serio, sin manejo de colores políticos, sin preferencias; moderado por una docente universitaria y analista en temas políticos. El fin era facilitar un espacio de conocimiento y de discusión sobre los programas de gobierno y las propuestas de los candidatos.

Lo que sucedió

Neira tiene dos aspirantes al primer cargo municipal: el abogado Castaño Flórez, avalado por el Partido de la U, y el economista Correa García, que busca repetir mandato (fue alcalde entre el 2008 y el 2012) y ahora lo avala la coalición de partidos Conservador, Liberal, Centro Democrático y Cambio Radical.

En la hora que logró desarrollarse el foro, ambos hablaron de sus propuestas en seguridad, empleo, medioambiente, educación, vías. Posteriormente abordaron temas como la conformación del Área Metropolitana y presupuesto.

Sin embargo, los vivas, los aplausos y los gritos desmedidos de algunos asistentes no fueron garantía para que Márquez, quien ya había advertido en varias oportunidades no estar permitidas esta clase de arengas, pudiera continuar y tuvo que dar por terminado el foro. La posición en otros temas importantes para Neira, sobre los que se les quería preguntar, no se pudieron conocer.

Medio locales, como La Cheverísima y el Magacín Neira Al Día, se encontraban transmitiendo en vivo los pormenores para facilitarles a los neiranos enterarse de primera mano de las propuestas de los candidatos.

Argumentos

Mariela Márquez explicó: “No tengo ningún interés. No cobro ni me tienen que pagar por venir. Yo me devuelvo en bus, para que me vengan a decir que estoy con un candidato. Que respeten, a los candidatos ni los conozco. Lo advertí, les dije: si siguen con los aplausos, los vivas y algarabías hay que suspender; y por eso se suspendió, porque no acataron las reglas. Que no me vengan a decir que por mí culpa se acabó el debate”.

La moderadora agregó que de no haber suspendido se iba a armar un problema más complejo, pues había mucho apasionamiento político por un candidato.