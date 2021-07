En el Concejo de Manizales criticaron crear dos unidades, pero votaron a su favor

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

Las críticas que cuatro concejales hicieron ayer en el segundo debate del proyecto de acuerdo para crear las unidades de Transparencia y gobierno abierto y la de Grupos Étnicos en la Alcaldía de Manizales se diluyeron. A la hora de votar, 14 lo hicieron a favor y solo uno lo hizo como se expresó, en contra.

Este proyecto modifica la estructura orgánica de la Administración Central. El ponente fue el conservador Diego Tabares, que habló de la conveniencia y la legalidad jurídica de la iniciativa; además de que se ajusta a las metas del Plan de Desarrollo del alcalde, Carlos Mario Marín.

Qué tipo de transparencia

Tabares dijo que la Unidad de Transparencia y gobierno abierto queda adscrita a la Secretaría de Servicios Administrativos y propenderá por la lucha contra la corrupción; permitirá mejorar indicadores de desempeño institucional nacionales e internacionales, procesos de rendición de cuentas y promoverá el control social y la participación ciudadana.

La Unidad de Grupos Étnicos pertenecerá a la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, buscará entre otras funciones asesorar, elaborar y proponer la formulación de la política pública en beneficio de los grupos étnicos en el marco de la defensa, apoyo, fortalecimiento y consolidación de sus derechos.

Luego de esta exposición vinieron las críticas de los concejales. El liberal Héctor Fabio Delgado, único que votó negativo, manifestó que no está en contra de crear la Unidad Étnica, que ha buscado espacios desde hace mucho tiempo, pero sí con la de Transparencia.

Sostuvo que no se necesita una unidad para que una administración sea transparente, es la esencia de la administración pública. "Esta Administración pretende crearla, pero no presenta soportes suficientes para las auditorías, la contratación directa está desbordada en algunas dependencias, no entrega la documentación requerida por derechos de petición a ciudadanos y hasta a concejales. Entonces no son tan transparentes".

El también liberal César Díaz, quien no participó en la votación, señaló que Grupos Étnicos debería quedar en la Secretaría de Desarrollo Social, que es la idónea para manejar grupos poblacionales, y no en la Secretaría de la Mujer, y que Transparencia debería ser de la Secretaría General, no de Servicios Administrativos.

Dos jefes

Los liberales también indicaron desconocer cuántas personas contratará la Alcaldía para estas unidades, los salarios y el presupuesto para funcionar. El concejal conservador Luis Gonzalo Valencia expresó que le respondieron para este segundo debate que crearán solo dos empleos, los de jefes de oficina; que el salario del de Transparencia será de $5 millones y del de Grupos Étnicos de $3 millones 800 mil, y que para el funcionamiento este año cada unidad contará con $80 millones.

"Pero tenemos que inyectarle recursos a estas oficinas, si no los tienen por estar subordinadas a secretarías, como ocurre con las oficinas de Juventud y de Discapacidad que manejan cuatro centavos, no ganamos nada. Crear las unidades es fácil, ponerlas a funcionar es lo difícil".

El concejal de la ASI, Christian Pérez, dijo que este proyecto genera una expectativa mayor de lo que en realidad es. "Bastaría con que el alcalde, por decreto y siendo su competencia, cree dos cargos y no tendría que pedir autorización al Concejo. Uno se imagina una cosa ambiciosa, más cuando el alcalde se hizo elegir con la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero en la minucia del proyecto nos damos cuenta que solo es para crear dos cargos".

Agregó que al jefe de Transparencia lo acompañarán dos funcionarios ya vinculados al Municipio, y que al de Grupos Étnicos un funcionario que también está ya en la Administración. Por esto es que no siente que sea la creación de dos unidades, sino de dos cargos. "No estoy pidiendo burocracia, ni tengo interés en eso, pero para hacer un trabajo serio y estructurado deberíamos tener verdaderas unidades".

También señaló que es necesario elaborar mapas de riesgo por corrupción a entidades descentralizadas, no solo a las de la Administración Central. "He denunciado irregularidades en el Hospital San Isidro, en el Instituto de Cultura y Turismo, en Assbasalud, y el alcalde no ha dicho una palabra. ¿Hasta dónde la lucha contra la corrupción es solo un discurso?, ¿hasta dónde el alcalde cumple con solo aprobar este proyecto? Debería estar demostrando en sus acciones que es su prioridad y compromiso".

Razones de la Administración

La secretaria de Educación Municipal y encargada de la Secretaría de Servicios Administrativos, Luz Marina Giraldo, mencionó que con la Unidad de Grupos Étnicos pretenden visibilizar y transversalizar los proyectos con otras secretarías, porque ya creada legalmente, su jefe puede gestionar recursos.

Dijo que está adscrita a la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género porque viene trabajando estos proyectos y cuenta con recursos para asuntos étnicos.

De la Unidad de Transparencia señaló que permitirá mejorar el Índice de Desempeño Institucional y procesos que quizá se estaban trabajando aislados con diferentes funcionarios. "Queremos es centralizarlos y que se maneje todo desde esta Unidad".

Frente a las críticas, respondió que respeta la opinión de los concejales, pero que es eso, su opinión.

Anunció que para agosto de este año estas unidades tendrán que estar articuladas y con las personas que requieren.

Funciones de la Unidad de Transparencia y gobierno abierto

1. Diseñar y formular una política pública de Transparencia y Gobierno Abierto en consonancia con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional.

2. Prestar asistencia técnica en el diseño, elaboración e implementación de estrategias que contribuyan a la prevención de los actos de corrupción, de conformidad con el marco señalado por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Transparencia y la Corporación Transparencia por Colombia.

3. Establecer los lineamientos, procesos, procedimientos y demás protocolos necesarios para garantizar que la publicación de la información en datos abiertos, sea clara, íntegra y oportuna.

4. Identificar, elaborar y valorar con las distintas dependencias adscritas a la Administración Municipal y sus entes descentralizados el mapa de riesgo de corrupción, realizando seguimiento periódico en su implementación y actualización.

5. Coordinar la implementación, ejecución y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dentro de los términos legales.

6. Establecer mecanismos para verificar la construcción y publicación efectiva de la información orientada a la construcción de un gobierno abierto en la lucha contra la corrupción.

7. Vigilar y controlar el cumplimiento de la información básica orientada a la construcción de un gobierno abierto.

8. Desarrollar acciones que promuevan la utilización de los datos divulgados e identificar el valor agregado que se está generando con su uso.

9. Asesorar a la alta dirección en la identificación de los riesgos y en cómo se establecen los controles apropiados que exige la protección de datos y que permitan minimizar el uso inadecuado de la información.

10. Clasificar, implementar y vigilar el cumplimiento de los componentes básicos de la gestión de la información relacionada con la organización.

11. Establecer, verificar y monitorear los diferentes canales de comunicación de acceso a la información de carácter pública y habilitar los espacios que permitan conocer las sugerencias, opiniones, denuncias y demás aportes de los usuarios relacionados con la gestión administrativa.

12. Asegurar la gestión interna a través de la disposición y control de los canales para la provisión de trámites y servicios en línea que permita a la ciudadanía solucionar los requerimientos más apremiantes garantizando el aprovechamiento de la tecnología y la optimización del tiempo.

13. Construir la caracterización de los usuarios que permita comprender de manera específica las características y las necesidades de los ciudadanos, usuarios y grupo de interés.

14. Realizar seguimiento a la implementación del MIPG y a los planes de acción derivados de la autoevaluación.

15. Elaborar estudios, investigaciones, indicadores y demás instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción, y ejercer la administración, divulgación y funcionamiento del Sistema General de Información de Lucha Contra la Corrupción, el cual interoperará los diferentes sistemas de información y bases de datos con que cuenta el Estado con el fin de generar alertas tempranas de corrupción.

16. Orientar en coordinación con las demás entidades competentes, el diseño y ejecución de estrategias culturales, campañas pedagógicas y de comunicaciones encaminadas a promover la legalidad, la integridad, la ética, los valores, el control social y el cuidado de los recursos públicos.

17. Coordinar actividades con la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción y promover la aplicación de los lineamientos, tanto de esta Comisión como de la Comisión Regional de Moralización, comisión de la cual deberá hacer parte.

18. Promover la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en relación con la labor de defensa de derechos humano, tales como: vinculación de defensores de DDHH y líderes del territorio en los equipos de trabajo de los entes territoriales.

Funciones de la Unidad de Grupos Étnicos

1. Desarrollar los principios contemplados en la Constitución Política, que permitan generar espacios de respeto a la diferencia, que reconoce la conformación social del territorio pluriétnico y como proyecto de construcción colectiva.

2. Asesorar, elaborar y proponer la formulación de la política pública en beneficio de los grupos étnicos en el marco de la defensa, apoyo, fortalecimiento y consolidación de sus derechos étnicos y socioculturales dentro de la ciudad.

3. Coordinar acciones articuladas entre la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género y las demás secretarías, para juntos formular políticas públicas con enfoque étnico orientadas al reconocimiento, protección y desarrollo de la diversidad étnicay cultural para dichas comunidades, velando por su integridad y promoviendo el ejercicio de sus derechos, tanto individuales como colectivos.

4. Formar a los ciudadanos en el conocimiento, la aplicación y la defensa de los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los grupos étnicos.

5. Llevar el registro de los censos de población perteneciente a los grupos étnicos.

6. Diseñar y ejecutar programas y proyectos de fortalecimiento de los procesos organizacionales y socioculturales.

7. Desarrollar procesos de fortalecimiento institucional de los grupos étnicos.

8. Formular estrategias que permitan desarrollar una democracia participativa que incluya todas las prácticas sociales y culturales en la construcción de identidad y de equidad frente al desarrollo municipal.

9. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.

10. Realizar actividades de capacitación, asesoría y asistencia técnica en normativa y en procesos de desarrollo económico y social a los grupos étnicos.

11. Gestionar y distribuir debidamente los recursos asignados para población étnica, según dictamen nacional.

12. Realizar las demás funciones que le asigne la Constitución, la ley, las ordenanzas, los decretos, los reglamentos y las que surjan como consecuencia del desarrollo normativo y jurisprudencial.