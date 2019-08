El poder está tras las divisiones de los partidos políticos en Caldas

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Primero la explicación y luego los hechos para entender lo que está pasando con los partidos políticos en Caldas.

El politólogo Camilo Arroyave Ocampo explica que la conocida crisis de los partidos, que es profunda en Colombia, se está trasladando a sus dinámicas internas, y se ve en la entrega de avales, que se hizo de forma deliberada y sin filtro.

“Es común ver coaliciones donde hace 10 o 15 años eran los enemigos políticos e ideológicos. Y es que el acceso al poder dejó de ideologías y de convicciones para convertirse en quién lo tiene, quién se beneficia y lo que representa en términos financieros y de capital político y electoral”.

Considera que los partidos han terminado por convertirse en empresas electorales que expiden avales y hacen cálculos para controlar presupuestos, controlar personal, controlar la contratación, y legitimizarse en el tiempo.

Se reagrupan y se disuelven

Dice que otro elemento importante es la cultura política, que en Colombia es poca, pues el ciudadano es quien legitima este tipo de prácticas en las urnas, así como también podría castigarlas. “Si el ciudadano no es formado al momento de votar, sino revisa las propuestas de los candidatos, va a elegir siempre a los mismos con sus prácticas cuestionables”.

Concluye que los partidos no tienden a desaparecer por esto sino a reagruparse, a modular su discurso y a acomodarse. “Cuándo se pensaba que Adriana Gutiérrez iba a hacer campaña con toda la camada de Víctor Renán Barco, si en otro momento fueron archienemigos; pero esto es por acceder al poder por el poder”.

Sin embargo, Arroyave aclara que las alianzas en política no son eternas, responden a circunstancias, y lo que ahora está unido, en cuatro años a lo mejor no va o se distancia. “Por eso las alianzas no son fáciles de alcanzar en los partidos; hay fricciones, se miran con recelo y hay desconfianza. El mejor ejemplo: el expresidente César Gaviria apoyó a Iván Duque para que llegara a la Presidencia, pero como no logró acuerdos burocráticos salió a despotricar del Gobierno Nacional y formó rancho aparte en el Congreso de la República”.

Los hechos en Caldas

* Partido Conservador

Ómar Yepes, presidente Directorio Nacional Conservador. Diputado Ómar Reina, Partido Conservador

El diputado Ómar Andrés Reina defiende los estatutos del Partido como brújula electoral, y por eso criticó en un comunicado público a su jefe máximo en Colombia, el exsenador Ómar Yepes por otorgar avales en Caldas a dos días del cierre de inscripción de candidatos, desconociendo a los directorios Departamental y municipales, creados siguiendo los estatutos. “No entendíamos qué pasaba. Vino el lío de la encuesta a la Gobernación entre Ángelo Quintero y Fabio Hernando Arias, que la ganó Arias, pero Ángelo no respetó el resultado. Hicimos un ridículo nacional y nadie salió a dar explicaciones de Partido. Eso ahondó más el descontento y por eso renuncié a la aspiración a la Asamblea”.

Reina cita el aval que Yepes le concedió en Salamina a Fabián López para la Alcaldía, cuando el Directorio Departamental se lo había negado, y lo mismo ocurrió con Antonio Cartagena en La Dorada, o el trabajo de unidad de seis meses que se perdió en Anserma para que entre varios partidos, incluyendo el Conservador, respaldaran a Héctor Cardona, pero el aval se lo entregó Yepes a Jaime Osorio.

A la voz de desacuerdo de Reina se suman otras conservadoras que solicitaron reservar sus identidades. Afirman que hay conservadores que quieren apoyar para la Alcaldía de Manizales a Jorge Hernán Mesa, y no al conservador Jorge Hernán Yepes, y a la Gobernación de Caldas a Camilo Gaviria, del Centro Democrático, y no a Ángelo Quintero. Pero también hay otros que dicen que irán con Mesa, pero a Gobernación con Luis Carlos Velásquez, que va por firmas apoyado por la U lizcanista, los amigos del gobernador y el Partido Verde.

Reina agrega que no podía quedarse aguantando garrotazos políticos, pues ninguno de sus bases para concejos o alcaldías obtuvo aval. “Nos hemos equivocado y nos estamos devolviendo en lo que habíamos avanzado 20 años y por eso la gente votará en otros movimientos o no votará, porque es otra opción”.

* Partido de la U

Exsenador Mauricio Lizcano. Diputado Juan Sebastián Gómez

La reciente unión de las líneas lizcanista y penaguista podría empezar a debilitarse por decisiones de sus líderes, en especial de Mauricio Lizcano, que no avaló candidatos propios a Gobernación ni a Alcaldía de Manizales, pero del que dicen apoyará a Carlos Mario Marín para este último cargo, haciendo fórmula con Luis Carlos Velásquez, que va por firmas a la Gobernación. Lizcanista expresan que están con Jorge Hernán Mesa porque les da temor a que la fórmula sea con Marín.

Los penaguistas no están tan convencidos de apoyar a Velásquez, y hay una fuerza liderada por el diputado Juan Sebastián Gómez, que sonó para la Alcaldía, pero que finalmente no consiguió aval, que votarán con Fabio Hernando Arias a la Gobernación. Para la Alcaldía dicen que no hay definiciones, pero que seguramente no respaldarán a Marín.

* Centro Democrático

Representante a la Cámara Luis Fernando Gómez. Adriana Gutiérrez, jefe del uribismo en Caldas.

Dos problemas amenazan a este Partido. El descontento con el proceder del representante a la Cámara Luis Fernando Gómez, Chano, y la decisión de conformar con el MIRA listas coaligadas a Asamblea y concejos.

Dicen que Chano influyó para que en Marquetalia saliera de una encuesta su candidata a la Alcaldía, y no la del exrepresentante Hugo Hernán González, que armó rancho aparte y se inscribió por otro partido. Los uribistas consideran que esa división los podría llevar a perder esta alcaldía. Agregan que Chano también ha generado discordia e intentó quitar avales en Manizales para dejar a su gente, y le tocó a la jefe de este Partido en Caldas, Adriana Gutiérrez, entrar a mediar. En Pensilvania, cuna del Centro Democrático, también hay susto porque no hay ánimo de votar por el candidato a la Alcaldía.

Con lo de las listas coaligadas, la esperanza de los jefes uribistas es que el MIRA saque 20 mil votos a la Asamblea y los endose a la aspiración de Camilo Gaviria, hijo de Adriana Gutiérrez, a la Gobernación; pero la militancia no cree en estas cuentas y piensa que solo serán entre 12 mil y 15 mil votos, si mucho.

* Partido Liberal

Senador Mario Castaño

Sus jefes, en cabeza del senador Mario Castaño, buscan mantener el poder con la Alcaldía de Manizales y su candidato, el exconservador Jorge Hernán Mesa, sobre el que pareciera hay acuerdo de apoyar. Las dudas circulan en torno a Camilo Gaviria a la Gobernación, pues consideran que es una campaña muy cerrada y con líderes que en otrora los criticaron y despreciaron.

El viejo liberalismo estaría apoyando a la Gobernación a Luis Guillermo Giraldo, que va con aval de Colombia Renaciente, aunque algunos liberales no ven en esta opción una amenaza, pues están exliberales que pasaron a Cambio Radical, a través de la línea de Adriana Franco, o sea que ya no los cuentan.

Las bases aseguran que según los jefes liberales ya no se vota por colores sino por personas. Una muestra es lo que pasa en Pácora. Andrés Duque Osorio, candidato de 31 años, lo respaldan todos los partidos, sin importar la militancia: la U.

* Partido Verde

Internamente el descontento es grande. No ven en Carlos Mario Marín al candidato deseado para la Alcaldía de Manizales, indican varios militantes que pidieron reserva de sus nombres. Explican que ha pasado por encima de la estructura y de las bases, que es seguro que hará alianzas con el lizcanismo y que se atravesó para entregar avales a gente de mucho tiempo y tradición entre los verdes.

Relacionan a Marín con los lizcanistas porque fue quien presentó a las directivas verdes en Bogotá a Luis Carlos Velásquez, que va para la Gobernación con coaval verde.

Una prueba del poco apoyo de las bases hacia Marín es que no lo acompañaron a su inscripción en la Registraduría. Agregan que él y sus asesores no han dimensionado que cualquier voto es indispensable para ganar.

Candidato a la Gobernación de Caldas Luis Guillermo Giraldo, Colombia Renaciente