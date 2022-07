El Partido Liberal suspendió a Mario Castaño

LA PATRIA | MANIZALES

En cinco días, ocho de los nueve congresistas caldenses elegidos el 13 de marzo asumirán sus curules en Senado y Cámara de Representantes. No lo hará el senador Mario Castaño Pérez por seguir detenido en la cárcel La Picota e investigado por ser el presunto cabecilla de la red de corrupción Las Marionetas, y de paso fue suspendido por el Partido Liberal Colombiano.

La suspensión la ordenó el Consejo Nacional de Control Ético del Partido a la condición de afiliado de Castaño Pérez. Es una medida provisional y preventiva por un término de tres meses, prorrogables a otros tres, periodo en el que pierde los derechos de voz y voto en el Senado.

Sustento de la decisión

Castaño Pérez recibe la suspensión siendo senador para el periodo 2018-2022, que terminará el 20 de julio, y lo cubre además como senador electo nuevamente para el periodo 2022-2026; es decir que no lo autoriza a actuar como congresista, ni tampoco como presidente del Directorio del Partido Liberal en Caldas, y no se podrá posesionar este 20 de julio.

Dicho Consejo de Control Ético, que preside José Ferney Paz Quintero, también caldense, lo integran ocho consejeros más. Dicen que ante la notoriedad de los hechos denunciados en medios de comunicación sobre la captura de Castaño Pérez, vinculado a una investigación de carácter penal, implica que haya incurrido en una causal del Código de Ética y Procedimiento Disciplinario Liberal.

El 9 de junio los consejeros abrieron investigación ético disciplinaria contra Castaño Pérez, basados en el Artículo 81 de dicho Código, que habla de la aplicación de la suspensión provisional preventiva en caso de que se condene a un afiliado a pena privativa de la libertad en un proceso penal.

Evidenciaron una presunta falta disciplinaria, contemplada inicialmente como gravísima, que lleva a aplicar la suspensión porque cualquier actuación indecorosa o por fuera de los cánones morales afecta la dignidad personal de quien se acusa e irradia una mala imagen del Partido frente a la opinión pública. "Es allí donde debe intervenir el Consejo con la mayor seriedad y rigurosidad en virtud del principio de moralidad, buscando la consolidación de la ética política".

Análisis

LA PATRIA consultó al magistrado del Consejo Nacional Electoral, caldense Hernán Penagos Giraldo, para que como abogado explique las consecuencias electorales para este caso de Mario Castaño.

Considera que el Partido le abrió a Castaño un proceso disciplinario como militante por su situación jurídica, en el que tiene la facultad de decretar la suspensión provisional, esperando los resultados del proceso penal. "Es una especie de medida cautelar, hasta tanto haya una providencia y ahí ya determinar si lo expulsa o no del Partido. Se le hace muy difícil expulsarlo ahora porque está investigado, no está condenado".

En cuanto a la curul, Penagos Giraldo indica que la decisión de decretar o no la silla vacía es de la Mesa Directiva del Senado de la República, que por resolución debe decir si la decreta y en consecuencia no acepta que llegue algún remplazo, o al contrario, no la decreta y puede asumir la curul quien le sigue en votación de la lista liberal. "Esto dependerá mucho de la decisión que adopte el senador, a quien seguramente le van a entregar su credencial, pero no va a estar en la posesión porque está privado de la libertad".

Pone como ejemplo el caso de Aída Merlano, electa en el 2018 senadora del Partido Conservador, pero cuando llegó el día de su posesión no pudo hacerlo porque estaba privada de la libertad.

"El senador Castaño seguramente el 20 de julio va seguir privado de la libertad, no va a ir a la posesión, y como no se posesiona queda como en la mitad, pues un servidor público para estar en el cargo tiene que elegirse, recibir su credencial y posesionarse. Él va a quedar electo, pero no se va a posesionar, por tanto no adquiere la condición de senador, pero tampoco ha renunciado a la curul, y en ese evento la Mesa Directiva del Senado tendrá que decidir. Todo depende del caso por el que lo están investigando, de las medidas que puedan venir en próximos días y de las decisiones que tome el senador".

Si se decreta silla vacía, el Partido Liberal y Caldas pierden esta curul en el Senado; si decide llamar a quien sigue en lista, entrará a ocupar la curul liberal Sara Jimena Castellanos Rodríguez, y de todas maneras Caldas pierde representación en esta corporación.

El caso de Castaño

La Corte Suprema de Justicia investiga el caso de una supuesta red de corrupción en la que están involucradas unas 60 personas, y que era encabezada por el senador Mario Castaño, quien presuntamente recibía porcentajes en dinero de contratos en municipios y entidades del orden nacional. La estructura ilegal habría ganado en dos años cerca de 50 contratos, que ascendieron a unos $60 mil millones. Ya hay 9 personas capturadas por el CTI en Bogotá, Manizales y Chocó.

Los delitos que le señalan a Castaño son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado, concusión y estafa.