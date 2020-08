El Espejo del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, y sus hilos de poder

Informe Especial

En los siete meses de Alcaldía de Manizales, de Carlos Mario Marín, la copa de críticas se ha ido llenando, y se rebosó la semana pasada con los cambios de gabinete.

En pasillos de la Administración, en círculos políticos y en espacios ciudadanos se han ventilado situaciones que algunos consideran no éticas y que en algunos casos pueden rayar con corrupción.

Detrás de esto hay aspectos de la personalidad del mandatario y de un amigo personal, Jorge Arturo Espejo Rivas, padre del gerente del Instituto de Valorización de Manizales (Invama), Arturo Espejo Arbeláez.

Mentor político

Espejo Rivas es un manizaleño que militó en el Partido Conservador, grupo de Rodrigo Marín Bernal, y que desde hace varios años se fue a vivir a Pereira, donde sentó negocios de construcción y se vinculó a la política hasta llegar al Partido Alianza Verde.

Su hijo Arturo y el alcalde fueron compañeros de carrera, Ciencias Políticas, se hicieron amigos y pertenecieron a las juventudes lizcanistas (del excongresista Mauricio Lizcano). Más adelante, el alcalde pasó al Partido Verde y Arturo Espejo padre se convirtió en su mentor y consejero de vida.

Marín Correa gana curul en el Concejo de Manizales (2016-2019). Concejales sostienen que lo veían reunido en el Concejo con Espejo Rivas. Hace un año, tras múltiples intentos de grupos políticos independientes para escoger un candidato único a la Alcaldía, y a pocos días de terminar la inscripción en Registraduría, Marín Correa resultó ser el elegido de los verdes. Ocurrió, luego de una encuesta telefónica que se le encargó a la firma Estudios y Consultorías Socio Económicas (ECSE) de Pereira, y de la que nunca revelaron los resultados.

La candidatura de Marín Correa contó con el respaldo económico de grupos en Manizales y el decidido apoyo de los Espejo, entre otras personas de Pereira. Los Espejo lo acompañaron en la inscripción de su candidatura y desde entonces han estado a su lado.

Pereiranos

Espejo hijo fue nombrado gerente del Invama y presentado por el alcalde junto con el resto del gabinete como un grupo escogido por méritos académicos y profesionales. Dentro del grupo hay otros amigos personales del mandatario, y hubo uno de Espejo Rivas, como el pereirano y también militante del Partido Verde en el departamento de Risaralda Hernán Roberto Meneses Marín, empresario de telecomunicaciones e ingeniería, que llegó como secretario de Planeación Municipal.

Comenzaron a gobernar el 1 de enero, pero los primeros días de febrero oficializaron la renuncia de Meneses Marín por motivos personales, aunque aseguran que le sigue hablando al oído al alcalde. Aunque Espejo Rivas sostiene que al llegar Marín Correa a la Alcaldía dio un paso al costado, otras personas consultadas por LA PATRIA aseguran lo contrario.

Expresan, entre otros aspectos (ver Hechos), que Espejo Rivas le escribe los discursos al mandatario, y que su participación, sin tener ningún vínculo laboral con la Alcaldía, llega al punto que fue quien escogió los colores negro y blanco para que pintaran los juegos infantiles y bancas del Bosque Popular y Los Yarumos.

Foto | Darío Augusto Cardona | LA PATRIA

El Bosque Popular con los atractivos pintados de negro y blanco.

A esto se suma que las últimas decisiones de nombrar nuevo gabinete, dicen sus detractores, es estrategia para consolidar un proyecto político de cara a la Cámara de Representantes con un candidato por los verdes de la línea de los Espejo.

Hechos

* En el nuevo gabinete quedaron dos pares de hermanos. Es legal porque un cargo no depende del otro, pero no bien visto. Laura Arias Jiménez es secretaria Privada, cargo que no existe en la estructura de la Administración. Según el concejal liberal Víctor Cortés, ella pasó de un salario de $3 millones 472 mil a $7 millones 953 mil. El concejal llevó este caso a la Procuraduría para su investigación. Carlos Alberto Arias Jiménez, abogado, es el nuevo secretario de Deporte. Cortés critica que lo haya nombrado cuando fue parte del equipo que defendió a Marín en demandas siendo concejal, como la que enfrentó de nulidad de la elección.

John Alexánder Alzate Quiceno, secretario de Servicios Administrativos, y Carolina Alzate Quiceno, secretaria de despacho del alcalde.

* Otros cercanos al alcalde, por amistad o por política y que están en el gabinete: gerente de People Contact, Alejandro Arango Castro, hermano de Juliana Arango Castro, excandidata al Concejo de Manizales por el Partido Verde y quien aportó a la campaña de Marín $11 millones. Es la novia del gerente del Invama, Arturo Espejo Arbeláez.

* El abogado Daniel Mauricio Quiceno Arcila estaba como líder de contratación de la Secretaría Jurídica y es el nuevo secretario Jurídico del Municipio. Fue aportante de la campaña de Marín con $19 millones 985 mil 199.

* El ingeniero civil Cristian Mateo Loaiza Alfonso, nuevo secretario de Tránsito de Manizales, estudió con el alcalde algunos grados de la primaria y montaba en bici con él; además vivió en Bogotá con Santiago Osorio Marín, primo del mandatario y actual periodista en la Presidencia de la República. Santiago aparece en una foto de una reunión sobre la bici en la Alcaldía, en la que se ve a la entonces secretaria de Medio Ambiente, Natalia Escobar. Él responde que su vínculo simplemente es por ser primo del alcalde, y cuando el tiempo se lo permite, viene a Manizales y lo acompaña en algunos puntos de la agenda, pero no como consejero ni porque tenga participación.

* Arturo Espejo Rivas es amigo de Claudia López Hernández, alcaldesa de Bogotá. Al nuevo gerente de Aguas de Manizales, ingeniero civil Juan Carlos Penagos, que nació en Salamina y su vida académica y laboral ha transcurrido en Bogotá, lo ubican algunos políticos como presunta cuota del Partido Verde desde la capital de la República.

* El concejal conservador Luis Gonzalo Valencia asegura que él y otros concejales han expresado en sesiones del Concejo por qué Espejo Rivas da instrucciones a secretarios y gerentes de la Alcaldía sin tener un cargo. Además que atiende a personas y da respuestas, en representación de la Administración, en una oficina del piso 8 de la Alcaldía y en otras dependencias. Fueron varias las fuentes, incluso de empleados de la Administración, que confirmaron que efectivamente hay una oficina en el octavo piso, desde la que Espejo Rivas despacha.

* Jorge Eduardo Arbeláez Hoyos, director del Partido Alianza Verde en Caldas y tío de Espejo Arbeláez (gerente del Invama), confirma que Arturo padre milita en el Partido Verde de Pereira, igual que Hernán Roberto Meneses Marín. Indica que el manejo de la campaña del alcalde de Manizales la hicieron ambos de forma independiente, sin vínculos directos con este Partido en Caldas. "Veo con preocupación que los lineamientos del alcalde no se ciñen a la filosofía del Partido".

* El columnista de LA PATRIA Jorge Enrique Pava Quiceno, que ha opinado en su espacio sobre estos temas, señala que en la Alcaldía hay funcionarios molestos con la intervención de Espejo Rivas, y ciudadanos que han solicitado cita con el alcalde Marín Correa y son atendidos por Arturo padre. Además, de ser miembro principal en la Junta Directiva de Emsa Lotería de Manizales y miembro suplente en la de Infimanizales por delegación del alcalde.

* En los estatutos de Infi se lee que la Junta Directiva estará integrada por cinco miembros, entre ellos dos representantes con sus suplentes del sector privado, uno elegido por el alcalde y otro de terna enviada por el Comité Intergremial. En los estatutos de Emsa, que habrá dos delegados del alcalde con sus respectivos suplentes. En Infi explican que Espejo Rivas al ser suplente tiene voz, pero no voto y que nunca ha tenido oficina en esa entidad, solo acceso durante los primeros 15 días de la pandemia a la sala de juntas por solicitud de él como miembro de Junta.

* Otros políticos consultados para este informe sostienen que Espejo Rivas entra a reuniones de Comfis, consejos de Gobierno, comités de prensa y otras reuniones de la Alcaldía. Que es quien quita y pone funcionarios y que se encargó de deteriorar ante el alcalde la imagen de algunos de los que salieron del gabinete, bajo el argumento de que son enemigos y corruptos. Sus ojos están puestos contra quienes acompañan al alcalde y formaron parte de administraciones anteriores. Alcalde y Espejo Rivas lo desmienten (ver Entrevistas).

* Entre el gabinete se encuentran conceptos divididos. Unos ratifican estos señalamientos, otros dicen que es el alcalde Marín Correa con su carácter el que no escucha a los subalternos ni confía en ellos. Que es difícil entenderlo. Tampoco perdona a quien lo confronta con argumentos, y lo que quiere es un comité de aplausos. Que hay muchos procesos frenados. Que la presencia de Espejo Rivas es buena porque aconseja y calma al mandatario.

* Otra persona a la que escucha el alcalde, vía llamadas porque vive en Estados Unidos, es a Felipe Olaya Arias -quien trabajó en las administraciones de Jorge Eduardo Rojas y de Juan Manuel Llano-, quien lo acompañó en parte de la campaña hasta su posesión. Le ofreció hacer parte de su equipo de Gobierno, pero no aceptó. Su hermano Edwar Olaya Arias trabaja en Infimanizales. Felipe dice que al alcalde le gusta conocer distintos puntos de vista, y que esto no tiene influencia en la Administración, porque sus decisiones son muy solitarias y al contrario debería tener más en cuenta a expertos de Manizales.

Foto | Tomada de la cuenta de Facebook Valenacevedo | LA PATRIA

Al fondo, el primo del alcalde, Santiago Osorio Marín, en una reunión en la Alcaldía.

Argumentos del alcalde, Carlos Mario Marín

- ¿Cuál es su relación con Arturo Espejo Rivas, es cierto que está relacionado con su Administración?

Él ha sido un amigo muy importante en mi vida. Quiero dejar claro que tiene poca relación con el Gobierno.

- ¿Qué relación tienen con su Gobierno?

Es tan poca que participa como suplente de una junta directiva.

- Arturo Espejo indica que no solo es suplente en la Junta de Infi, también usted lo nombró principal en la Junta de Emsa, ¿por que lo nombra?

En su momento escogí las mejores hojas de vida, pero además personas cercanas que me ayudaran a guiar cada institución. En Emsa me pareció que él podría tener alguna idea de lo que significa la Lotería.

- Exmiembros y miembros de su gabinete indican que Espejo Arbeláez asiste a consejos de Gobierno, ¿por qué ocurre esto?

Es falso, él no ha asistido a ninguno.

- ¿Es cierto que Espejo Rivas ha tomado decisiones de lo que deben hacer algunos de sus colaboradores?

En ningún momento, en mis decisiones nadie influye. Tomo decisiones muy solitarias. Aquí no hay agendas ocultas.

- ¿Es cierto que su exsecretario de Planeación Hernán Meneses, de Pereira, le sigue hablando al oído con su amigo Espejo Rivas?

No es cierto. Hernán es un amigo muy querido, un planeador que en algún momento me dio buenas ideas para estructurar mi Programa de Gobierno. Desde hace unos meses no hablo con él. Como no pertenezco a ningún partido político, a los detractores no les queda más que especular.

- ¿Pero usted llegó a la Alcaldía elegido como candidato del Partido Alianza Verde?

Sí, completamente de acuerdo.

- ¿Por qué el aumento de salario para su secretaria Privada, Laura Arias?

Su cargo era adscrito al despacho del alcalde, creo que mayores explicaciones no debo darle de cuánto le pago a cada uno de mis funcionarios.

- Pero estamos hablando de recursos públicos.

Sin duda alguna, la información es pública, pero yo veré cuánto les pago.

- Usted nombra también al hermano de Laura Arias, al abogado Carlos Alberto como secretario de Deporte, lo que no se ve muy bien; igual a otros dos hermanos, los Alzate Quiceno.

Elegir el equipo de Gobierno fue paulatino, entrevisté a por lo menos 200 personas y escogí a los mejores que lleguen a aportar.

- ¿Carlos Alberto Arias formó parte del grupo que lo defendió a usted en demandas cuando fue concejal?

Sí, acompañó al apoderado Daniel Silva Orrego. En Carlos Alberto confío plenamente por sus capacidades.

- El secretario Jurídico fue aportante de su campaña, igual la hermana del gerente de People Contact y novia del gerente del Invama, ¿considera ético tener en su gabinete a todas estas personas?

Tan ético que lo hago de frente. No tiene problema que los amigos de la persona que hace las cosas bien le ayuden a construir su mejor equipo de gobierno. Dejo claro, son las mejores hojas de vida.

- Concejales expresan su preocupación porque Arturo Espejo Rivas tiene una oficina en el piso 8 de la Alcaldía, donde atiende a ciudadanos y da instrucciones, ¿por qué tiene él esta oficina?

Él no tiene participación en el Gobierno. En nombre de la Administración, en ningún momento, si así está sucediendo, lo desautorizo porque su función es más de acompañarme y de pronto le escucho algún consejo, mas no tomar decisiones. Él de pronto va a saludar a algún funcionario y a tejer relaciones, pero de ahí no más.

- ¿Por qué participó su primo Santiago Osorio Marín, periodista de la Presidencia de la República, en reuniones de la Alcaldía?

Él es una persona que sabe mucho sobre comunicaciones y a quien escucho mucho.

- Políticos dicen que todo esto es una estrategia con gente de Pereira, que lo respaldó para llegar a la Alcaldía, de cara a escoger un candidato a Cámara de Representantes, ¿qué dice de esto?

Los alcaldes tienen la oportunidad de escuchar a las personas que quieran, y los seguiré consultando, nunca dejaré de pedir sus opiniones para sacar la ciudad adelante. Para mí, la agenda de la transparencia sigue siendo la más importante del Gobierno, todos los cambios van enfocados a mejores procesos y a la ejecución.

Dice Carlos Arturo Espejo Rivas

- ¿Cuál es su participación en la Alcaldía?

Soy amigo del alcalde, muy antiguo, desde antes que fuera concejal. Él es muy amigo de Arturo, mi hijo. Él me busca y me pide consejos; a veces sí, a veces no. Cuando ganó la Alcaldía yo mismo les dije: es el momento de los muchachos, hasta aquí llegué. Me alejé de la Alcaldía, me regresé a Pereira y no volví a participar prácticamente en nada. No he hecho en mi vida sino trabajar en empresas editoriales, de urbanismo y construcción; de manera que tengo experiencia y claridad sobre eso. Además el alcalde me distinguió nombrándome en dos juntas, en Infimanizales y en la de EMSA.

- ¿En representación de qué sector?

En Infimanizales me nombró como suplente de la empresa privada. Soy empresario privado, y muy reconocido.

- ¿Representa a algún gremio?

No, a nombre propio. Los gremios representan intereses particulares y nosotros representamos el interés general. Represento al alcalde, que quiere tener personas con criterio y experiencia en esas dos juntas. En ninguna otra cosa de la Alcaldía participo. Voy a la Alcaldía a veces, cuando alguien me llama y me pide un consejo, especialmente sobre campañas humanitarias y culturales, y lo hago a título personal como cualquier ciudadano.

- ¿Por qué tiene usted una oficina en el piso 8 de la Alcaldía de Manizales?

No tengo una oficina en el piso 8, donde queda Prensa de la Alcaldía. En algunas oportunidades, cuando voy a la Alcaldía, voy a Prensa y a veces me piden que ayude en temas de comunicación y con conceptos porque con el alcalde tenemos sintonía en muchas ideas. Esa ha sido como la sala de juntas de la Oficina de Prensa.

- Hay ciudadanos que aseguran que usted los atendió en esta oficina en representación del alcalde, ¿es cierto?

Eso es falso, qué tal. Ni el alcalde me lo permitiría, ni yo me atrevería a invadir las atribuciones del alcalde.

- ¿Por qué asiste usted a consejos de Gobierno, a reuniones de Comfis, entre otras de la Administración y en calidad de qué?

Nunca he ido a un consejo de Gobierno. Un día que coincidencialmente fui a la Alcaldía, el alcalde me dijo: siéntese aquí y espere un minuto que ya vamos a terminar este Comfis y estuve ahí unos instantes con él, pero yo no participo del Comfis, las finanzas no me vienen bien, nunca he sido financiero.

- ¿Es usted el alcalde en la sombra?

No, en absoluto. El alcalde no tiene sombra, es de las personas más independientes y seguras que he conocido en mi vida, a pesar de su juventud.

- ¿De 1 a 10 cómo califica su influencia sobre el alcalde?

Influencia ninguna. Si veo que está cometiendo un error, si veo que puedo darle un consejo para que algo salga mejor, a veces me oye, pero tiene su propio criterio y muy bien formado y claro. Si he ido cinco veces al despacho del alcalde, no he ido más en este tiempo.

- Exfuncionarios y funcionarios dicen que usted es el polo a tierra del alcalde y ha logrado frenar varias situaciones, ¿es así?

No, él no necesita polo a tierra. A veces le doy uno que otro consejo, pero siempre toma sus propias decisiones. De lo que sí vivo pendiente es de sus realizaciones, los ahorros en la Alcaldía son innumerables y la manera como se está manejando la planta de personal.

- ¿Por qué está tan enterado si mantiene al margen de la Alcaldía?

Lo sé porque me lo cuentan los secretarios de despacho que son mis amigos, que me visitan, vienen y me preguntan: contamos esto o no. Muchos vienen de las juventudes más antiguas que acompañan a Carlos (al alcalde) y me cuentan, y porque vivo pendiente de la Administración Municipal. Y muchas cifras se ventilan en las juntas de Infimanizales y de la Lotería.

- Se dice que su injerencia en la Alcaldía es tanta, que fue quien definió el color negro para pintar juegos infantiles y bancas del Bosque Popular y Los Yarumos, ¿es así?

Risas... No por Dios bendito. Visité los parques recién empezaba la Administración y vi las bancas pintadas de unos colores horrorosos y chillones e hice el comentario que no me gustaban, pero eso no quiere decir que hubiera ordenado que lo cambiaran.

- Políticos aseguran que su participación en la Alcaldía y los cambios de gabinete son estrategia suya y de sus amigos de Pereira para tener un candidato a la Cámara de Representantes, que podría ser su hijo Arturo, el gerente del Invama, ¿qué tiene para decir de esto?

No es cierto. No tengo injerencia en los cambios de gabinete. Confieso que muchas personas que se nombraron inicialmente no me parecieron tan apropiadas. En estos últimos me parece que hubo movimientos interesantes que le van a mejorar al alcalde su desempeño. Con Hernán Roberto Meneses en Pereira somos dirigentes de un Partido Verde que no tiene significación, apenas se está conformando y no tenemos interés en meternos en la política de Manizales. Mi hijo Arturo está haciendo una buena tarea en el Invama y creo que quiere acompañar al alcalde hasta su último día de la Alcaldía.

Concepto de experto

El abogado Alberto Castro, especialista en Derecho Administrativo y director del posgrado de Derecho Administrativo de la Universidad de Caldas, explica que quienes trabajan con las entidades públicas se denominan servidores públicos (Artículos 123 y 125 de la Constitución) que se vinculan por concurso, por libre nombramiento y remoción y por contrato.

Se dividen en funcionarios públicos (alcalde, secretarios, gerentes y jefes), empleados públicos (mandos medios) y trabajadores oficiales (obreros).

Fuera de estas personas pueden haber particulares, llamados contratistas por prestación de servicios (Ley 80 de 1993) y se escogen para cumplir funciones que no pueden desarrollar los servidores públicos de planta. El Código Disciplinario dice que este también se aplica a los particulares que están por contrato.

Existe la figura descentralización por colaboración, en la que una entidad pública le asigna funciones a particulares, pero debe ser mediante un convenio o un contrato. "Si no existe un acto administrativo nombrando a un particular, este no puede actuar. Estaría un mandatario incurriendo en una falta disciplinaria porque está arrimando a la administración gente que no está vinculada".

Sobre el uso de de oficinas públicas por particulares sin que medie nombramiento, convenio o contrato, Castro indica que podría configurar hasta un peculado por uso indebido (Código Penal Colombiano Artículo 398 El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte, incurrirá en prisión de uno a cuatro años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término).