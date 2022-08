El diputado conservador Mauricio Londoño renunciará a la Presidencia de la Asamblea

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El diputado del Partido Conservador Mauricio Londoño Jaramillo, presidente de la Asamblea de Caldas, planea renunciar a este último cargo el 27 de octubre.

"Aspiro ser el próximo gobernador de Caldas, soy ordenador del gasto y me tengo que apartar del cargo para no inhabilitarme. Debo renunciar un año antes de la elección del 29 de octubre del 2023, pero continúo como diputado", agregó.

Espera

- ¿Por qué quiere oficializar su renuncia en Samaná?

Porque es un municipio alejado de la capital del departamento, que tiene muchos problemas y me he dedicado mucho a sus campesinos. Ese día quiero, en una sesión de Asamblea al Parque, contarles que quiero ser el próximo gobernador de Caldas.

- ¿Con qué apoyos políticos va a iniciar esta aspiración?

Estoy avalado por el Partido Conservador y debo ir por él. La idea es buscar otros partidos que nos acompañen, lograr coincidencias programáticas sobre lo que pensamos hacer en los cuatro años.

- ¿Espera encontrar ese apoyo entre los conservadores, aunque a usted lo llaman el conservador rebelde?

Claro, aspiro a conversar con todos y que el Partido retome la Gobernación de Caldas, que se perdió hace tanto tiempo. Además estaría dispuesto a hablar con todas las organizaciones políticas conservadoras para que nos acompañen.

- ¿Cómo lo hará, pues ha tenido roces con líneas como la de la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño?

Con el diputado Rubén Darío Giraldo, que es de la línea de la representante Juana Carolina, he tenido acercamientos, se comprometió a acompañarme. Cuando se vayan decantando las cosas buscaré las otras líneas del conservatismo en Caldas para llegar a acuerdos.

- ¿Con qué línea se identifica?

Soy un conservador independiente, no tengo línea. No soy yepista, ni de Salvación Nacional.

Contendores

- En la campaña a Congreso se dijo que acompañó a Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, ¿también tendría acercamientos con esta colectividad?

No acompañé a Juan Sebastián Gómez en su elección a la Cámara, acompañé a Ubeimar Delgado al Senado. Soy muy amigo de Juan Sebastián, y no sé si me acompañará porque hay otras personas que se van a candidatizar en próximos días y depronto puede tener más cercanía con el gerente de la Industria Licorera de Caldas, Luis Roberto Rivas.

- ¿Sabe cómo definirá el Partido al candidato a la Gobernación?

No sé todavía el mecanismo, pues también está el exdiputado Ómar Reina. Eso lo definirá el Directorio Nacional Conservador.

- Rivas muestra resultados en la Licorera y fue reconocido alcalde de Manizales; Reina tiene una línea política fuerte en Anserma y en otros municipios, ¿cuál sería su fuerte?

Me he recorrido el departamento y tengo propuestas claras de cómo gobernar. Creo que la gente de los municipios y de Manizales me estará acompañando. Nada es fácil en la vida, llevo dos periodos en la Asamblea y no me ha tocado fácil. Haberme salido de una demanda que me pusieron los mismos miembros de mi Partido no fue fácil, pero lucharé por cada caldense.

Ideas

- ¿Cuáles van a ser sus banderas si llega a ser el candidato?

Temas muy importantes son el turismo de naturaleza para generar empleo, en especial a madres cabeza de familia; dar educación; cuidar el medio ambiente, y organizar todas las vías para que pueda entrar el turismo por todo el campo caldense.

- Ha sido cercano al gobernador, Luis Carlos Velásquez, ¿cómo ha visto su labor y qué cambiaría si usted llega al cargo?

El gobernador lo está haciendo bien. Estamos analizando su Plan de Desarrollo y creo que le va a ir bien. Yo me dedicaría más a las vías para generar empleo, para que los campesinos puedan sacar los productos del campo, e iría por 20 o 30 combos más de maquinaria amarilla para que cada municipio lo tenga y las vías permanezcan en buen estado.

- Como diputado ha criticado en debates a varias entidades, ¿qué otros cambios haría?

Me metería muy duro a reorganizar Inficaldas, es un barril sin fondo, una empresa que recibe al año casi $30 mil millones de dividendos de Chec y Efigás y produce apenas $2 mil millones o $3 mil millones. La Dirección Territorial de Salud hay que mirarla bien, y a la Licorera hay que seguirle dando el impulso que le está dando Luis Roberto Rivas.

Qué pasará con la Presidencia

El diputado Mauricio Londoño explicó que el Reglamento de la Asamblea permite elegir a otro diputado como presidente de esa corporación para los meses de noviembre y diciembre, o dejar la mesa directiva a cargo hasta el 31 de diciembre con su primera vicepresidente, diputada liberal Jackeline López, y el segundo vicepresidente, diputado conservador Rubén Darío Giraldo.