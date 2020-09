Directivas liberales apoyan al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

De una fuerte oposición política, el Partido Liberal en Caldas pasa a expresar apoyo, a rechazar las iniciativas de revocatoria del mandato y a pedir acompañamiento para el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín.

El senador Mario Castaño, presidente del Partido Liberal en Caldas, aclara en un comunicado que la revocatoria no tiene su respaldo ni el del liberalismo. Resalta las buenas intenciones de Marín y le pone a disposición el equipo liberal y su voluntad para contribuir en el desarrollo de la ciudad.

Además, les pide a los sectores políticos que apoyaron al alcalde que lo rodeen, "ya que lo han dejado solo con el difícil manejo de la ciudad".

Apresurado

El diputado Jorge Hernán Aguirre, vicepresidente del Partido Liberal en Caldas, agrega que les han informado que la revocatoria la estaría liderando el exconcejal y excandidato a la Alcaldía José Fernando Mancera, quien como liberal nunca lo ha consultado con las directivas ni con las bases.

"Para hablar de una revocatoria tiene que pasar mínimo un año de gobierno, y van nueve meses; se tendrían que hacer consensos de sectores que no acompañamos al alcalde, y no se han hecho; se tiene que hacer un análisis de su Plan de Desarrollo y de incumplimiento de compromisos, que tampoco se han hecho. Hablar de revocatoria en plena pandemia me parece apresurado".

Aguirre dice que Mancera, si es quien ha estado al frente de esta iniciativa, se estaría volviendo juez y parte en un proceso complejo, pues paralelamente trabaja en una precandidatura a la Alcaldía.

"No estoy de acuerdo con muchas decisiones del alcalde: la precaria inversión y ejecución; ciertas condiciones de manejo de la pandemia; los cambios de gabinete; tanto protagonismo y red social, pero nada concreto para mostrar. Sin embargo, es el gobierno que eligieron las mayorías y debe es gobernar y cumplir, y de no hacerlo, rendir cuentas en el próximo debate electoral".

No lo está haciendo bien: Mancera

El abogado José Fernando Mancera afirma que comités o movimientos promotores de revocatoria no hay. "No estoy promoviendo ningún comité en especial porque la norma no lo permite. Reconozco que estoy haciendo desde hace más o menos cinco meses un trabajo con la gente para el 2024, de cara a una precandidatura a la Alcaldía. Lo estoy haciendo por todas las inconformidades que hay, pero después de enero la gente sabrá pronunciarse si está de acuerdo o no con la forma como la Alcaldía se ha planteado los temas de ciudad".

Sobre el comunicado de las directivas liberales, dice que lo respeta, pero que no representa el sentir de lo que piensan muchos manizaleños porque hay cosas que el alcalde no está haciendo bien y no lo pueden rodear. "Si él -senador- dice que dejaron solo al alcalde, lo tendrá que juzgar él, que es el actor político. Es cierto que al Partido no he solicitado ninguna preinscripción, ni para que se pronuncien respecto a una revocatoria, pero para salir a los barrios a conversar con la gente no necesito pedir autorización de las directivas ni a nadie en especial".

Dato

La Ley 134 de 1994 indica que pasado un año de mandato los grupos promotores podrán solicitar revocatoria de mandato de alcaldes.